Будем надеяться!
18:36. 23 января 2020 178 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
О ключевом назначении в правительстве
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Для чего вы родились? Родились не для отдыха, а для трудов, не для лености, а для подвига. Начинайте же, трудитесь и не ленитесь.
«Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А всё-таки Квартет нейдет на лад.
Вот, пуще прежнего, пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
“А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
бреед. Так и назначай его премьером.
Правительство нацменов, как в 1918-м.
Грустный финиш… печальный.
но РИСИ всё равно пилит бюджет.