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Будем надеяться!

18:36. 23 января 2020 178 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
О ключевом назначении в правительстве



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4850521.html

Метки: белоусов, общество, правительство, управление

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 525 281
    Вячеслав 23 января 2020 в 19:35

    «Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
    А всё-таки Квартет нейдет на лад.
    Вот, пуще прежнего, пошли у них разборы
    И споры,
    Кому и как сидеть.
    “А вы, друзья, как ни садитесь,
    Всё в музыканты не годитесь».

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    2
  • 23623 15746
    Ликвидатор 23 января 2020 в 20:14

    бреед. Так и назначай его премьером.
    Правительство нацменов, как в 1918-м.
    Грустный финиш… печальный.
    но РИСИ всё равно пилит бюджет.

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