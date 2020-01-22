Уханьский коронавирус
11:22. 22 января 2020 193 просмотра 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Распространение нового коронавируса из Китая.
Вспышка произошла в Ухани, где проявился новый вирус, передающийся воздушно-капельным путем и пока что не реагирует на стандартные методы лечения. Вызываемая разновидность пневмонии особо опасна для организма с ослабленной иммунной системой.
На текущий момент только в Китае 9 человек умерли и 440 заразились, включая медиков.
Отмечаются случаи и в других странах, куда вирус был завезен из Китая, в частности в США и Японии.
Ряд стран принимают меры по ограничению притока людей из Китая.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5585587.html
Мадам Голикова уже изобрела-с арбидол-Г,и правительство скоро об этом обьявит.Нет ,действительно ,Россия за неделю ,что-то там уже изобрели для обнаружения этого вируса.Все потому ,что эта саранча поедает все что движется и нет.
Современная Россия пользуется наследием науки СССР, так что поживем и увидем…
Когда нибудь “друзья всего мира” выморят весь мир своими экспериментами
Опасно то что ЗИМЫ нет.