Коронавирус – новое оружие?

Коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китайском городе Ухань в конце 2019 года. За первый месяц 2020 года вспышка заболевания, вызванная вирусом, достигла размеров эпидемии. Медицинские службы мира находятся в состоянии повышенной готовности. А Китай применяет весьма жесткие карантинные меры.

При этом всё чаще и чаще звучат голоса, указывающие на одну странность: болезнь поражает только китайцев. 31 января главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян поручила своим специалистам собрать информацию. Выяснилось, что только про США и Германию нельзя сказать что-то определённое. Врачебная тайна укрывает происхождение пострадавших от уханьского коронавируса в первом, а Германия не обнародовала такие данные.

Во всех остальных странах, по словам Симоньян, пострадавшие – «везде этнические китайцы». Даже двое заболевших, обнаруженных 31 января на территории России, тоже оказались китайцами.

Мы обратилась к Николаю Старикову с просьбой объяснить: не может ли быть новая болезнь чем-то большим, чем просто очередной эпидемией? Подобная избирательность вируса заставляет заподозрить разумное вмешательство.

Вот что рассказал нам Николай Стариков:

«Когда мы обсуждаем возникшую эпидемию в Китае, мы не можем со 100%-й вероятностью объяснять её искусственное или естественное происхождение. Для этого слишком мало информации. И, возможно, мы узнаем это несколько позже.

С другой стороны, когда следователи ведут расследование какого-либо преступления, они всегда обладают лишь косвенными уликами и пытаются понять логику преступления. Редкий преступник даёт следователю всю исчерпывающую информацию, приходит с явкой с повинной либо стоит с окровавленным ножом над телом жертвы. Его ловят, вычисляют по косвенным признакам.

Вот, давайте попробуем поразмышлять и в ситуации с эпидемией.

Есть ли в ситуации, возникшей вокруг Китая, выгодоприобретатели?

Для этого нужно посмотреть на недоброжелателей Китая.

Есть такие? Есть.

Есть государства, которые прямо называют Китай своим основным противником, своей самой главной головной болью. И которые ведут с Китаем пока ещё только торговые войны.

Можно ли предположить, что противники Китая используют возникшую ситуацию для ослабления Китая? Абсолютно логично. Мы подобное видели многократно в человеческой истории.

К сожалению, в той же самой человеческой истории мы найдём множество примеров использования биологического оружия. Причем, с самых незапамятных времён. Я напомню вам, что те же самые англосаксы уничтожали коренное население Америки, выдавая индейцам зараженные оспой одеяла. И в этом нет никакого секрета.

Разница в том, что англичане тогда понимали губительность бактериологического оружия, заключённого в одеяла, но не могли его создавать искусственно. Они могли дать одеяла, которыми пользовались больные, могли их как-то попытаться заразить. Но они не могли создать оспу, не могли её модифицировать.

С течением времени такие возможности у человечества появились.

Во время Второй Мировой войны, это, опять же, исторический факт, Япония применяла бактериологическое оружие. Кстати, – как раз будет интересно – в Китае. И как раз недалеко от Уханя.

Японцы сбрасывали с самолётов заражённых крыс. Старались вызвать эпидемию. За что их потом судили в Хабаровске. И руководители специального подразделения японской армии были осуждены на длительные сроки заключения.

Это тоже исторический факт.

Итак: биологическое оружие применялось, создавалось и никто не отказывался от его применения в дальнейшем. Ведь не существует никакого договора о нераспространении, неприменении, не выработке бактериологического оружия.

Более того: наличие лабораторий, например, Соединённых Штатов Америки на Украине, в Грузии, в других местах – это не секрет. Да и в самом Китае существуют лаборатории, которые занимаются данной тематикой.

Теперь двигаемся дальше в нашем анализе.

Почему ядерное оружие, его получение противоборствующими сторонами привело к невозможности войн в том виде, в каком их знали раньше?

Потому что будет взаимное уничтожение.

Точно также использование бактериологического оружия в сегодняшней мировой экономико-политической системе, когда люди путешествуют, и этих путешественников десятки миллионов человек, невозможно избежать распространения инфекции по всему миру. То есть, запустив где-то вредоносную эпидемию, никто не может гарантировать, что она не приедете обратно к вам.

Из этого следует простой вывод: а что, если можно постараться сделать бактериологическое оружие избирательным? Чтобы оно поражало не всех людей, а людей определённой расы, определённого возраста, людей с определённым набором генов.

Тогда бактериологическое оружие можно совершенно спокойно использовать. Оно будет убивать одних и не действовать на других.

И очень не хочется верить, что вот этот злодейский бесчеловечный замысел может быть сегодня воплощён.

Однако информация о том, что практически все заболевшие (или даже вообще все заболевшие) являются этническими китайцами, заставляет об этом задуматься.

Более того, я видел сообщения в прессе, что большинство из заболевших – это мужчины детородного возраста. Что тоже заставляет задуматься об удивительной избирательности этого самого вируса.

Возможно, именно с этой точки зрения на эпидемию смотрят и власти Китая. Которые проявляют необыкновенную даже для Китая предосторожность в деле предотвращения распространения заразы. Карантины в миллионных городах.

Возможно, китайские власти знают что-то такое, что не знаем мы с вами».

Источник: https://nstarikov.ru/koronavirus-novoe-oruzhie-112869