Коронавирус – новое оружие?
Коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китайском городе Ухань в конце 2019 года. За первый месяц 2020 года вспышка заболевания, вызванная вирусом, достигла размеров эпидемии. Медицинские службы мира находятся в состоянии повышенной готовности. А Китай применяет весьма жесткие карантинные меры.
При этом всё чаще и чаще звучат голоса, указывающие на одну странность: болезнь поражает только китайцев. 31 января главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян поручила своим специалистам собрать информацию. Выяснилось, что только про США и Германию нельзя сказать что-то определённое. Врачебная тайна укрывает происхождение пострадавших от уханьского коронавируса в первом, а Германия не обнародовала такие данные.
Во всех остальных странах, по словам Симоньян, пострадавшие – «везде этнические китайцы». Даже двое заболевших, обнаруженных 31 января на территории России, тоже оказались китайцами.
Мы обратилась к Николаю Старикову с просьбой объяснить: не может ли быть новая болезнь чем-то большим, чем просто очередной эпидемией? Подобная избирательность вируса заставляет заподозрить разумное вмешательство.
Вот что рассказал нам Николай Стариков:
«Когда мы обсуждаем возникшую эпидемию в Китае, мы не можем со 100%-й вероятностью объяснять её искусственное или естественное происхождение. Для этого слишком мало информации. И, возможно, мы узнаем это несколько позже.
С другой стороны, когда следователи ведут расследование какого-либо преступления, они всегда обладают лишь косвенными уликами и пытаются понять логику преступления. Редкий преступник даёт следователю всю исчерпывающую информацию, приходит с явкой с повинной либо стоит с окровавленным ножом над телом жертвы. Его ловят, вычисляют по косвенным признакам.
Вот, давайте попробуем поразмышлять и в ситуации с эпидемией.
Есть ли в ситуации, возникшей вокруг Китая, выгодоприобретатели?
Для этого нужно посмотреть на недоброжелателей Китая.
Есть такие? Есть.
Есть государства, которые прямо называют Китай своим основным противником, своей самой главной головной болью. И которые ведут с Китаем пока ещё только торговые войны.
Можно ли предположить, что противники Китая используют возникшую ситуацию для ослабления Китая? Абсолютно логично. Мы подобное видели многократно в человеческой истории.
К сожалению, в той же самой человеческой истории мы найдём множество примеров использования биологического оружия. Причем, с самых незапамятных времён. Я напомню вам, что те же самые англосаксы уничтожали коренное население Америки, выдавая индейцам зараженные оспой одеяла. И в этом нет никакого секрета.
Разница в том, что англичане тогда понимали губительность бактериологического оружия, заключённого в одеяла, но не могли его создавать искусственно. Они могли дать одеяла, которыми пользовались больные, могли их как-то попытаться заразить. Но они не могли создать оспу, не могли её модифицировать.
С течением времени такие возможности у человечества появились.
Во время Второй Мировой войны, это, опять же, исторический факт, Япония применяла бактериологическое оружие. Кстати, – как раз будет интересно – в Китае. И как раз недалеко от Уханя.
Японцы сбрасывали с самолётов заражённых крыс. Старались вызвать эпидемию. За что их потом судили в Хабаровске. И руководители специального подразделения японской армии были осуждены на длительные сроки заключения.
Это тоже исторический факт.
Итак: биологическое оружие применялось, создавалось и никто не отказывался от его применения в дальнейшем. Ведь не существует никакого договора о нераспространении, неприменении, не выработке бактериологического оружия.
Более того: наличие лабораторий, например, Соединённых Штатов Америки на Украине, в Грузии, в других местах – это не секрет. Да и в самом Китае существуют лаборатории, которые занимаются данной тематикой.
Теперь двигаемся дальше в нашем анализе.
Почему ядерное оружие, его получение противоборствующими сторонами привело к невозможности войн в том виде, в каком их знали раньше?
Потому что будет взаимное уничтожение.
Точно также использование бактериологического оружия в сегодняшней мировой экономико-политической системе, когда люди путешествуют, и этих путешественников десятки миллионов человек, невозможно избежать распространения инфекции по всему миру. То есть, запустив где-то вредоносную эпидемию, никто не может гарантировать, что она не приедете обратно к вам.
Из этого следует простой вывод: а что, если можно постараться сделать бактериологическое оружие избирательным? Чтобы оно поражало не всех людей, а людей определённой расы, определённого возраста, людей с определённым набором генов.
Тогда бактериологическое оружие можно совершенно спокойно использовать. Оно будет убивать одних и не действовать на других.
И очень не хочется верить, что вот этот злодейский бесчеловечный замысел может быть сегодня воплощён.
Однако информация о том, что практически все заболевшие (или даже вообще все заболевшие) являются этническими китайцами, заставляет об этом задуматься.
Более того, я видел сообщения в прессе, что большинство из заболевших – это мужчины детородного возраста. Что тоже заставляет задуматься об удивительной избирательности этого самого вируса.
Возможно, именно с этой точки зрения на эпидемию смотрят и власти Китая. Которые проявляют необыкновенную даже для Китая предосторожность в деле предотвращения распространения заразы. Карантины в миллионных городах.
Возможно, китайские власти знают что-то такое, что не знаем мы с вами».
Источник: https://nstarikov.ru/koronavirus-novoe-oruzhie-112869
“Болезнь поражает только китайцев”. Недаром существует поговорка: “как сифились для китайца”. Генетически китайцы отличаются от европейцев. Они не болеют сифилисом, он для них родной. А вирус нет.
Что касается коронавируса, то это называется высшей геополитикой.Так, ангичане в торговле с Китаем, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, организовали опиумные войны.Сейчас подобную войну организовали США, но уличить их невозможно. Поскольку кремлёвская синагога не обладает высшим разумом в геополитике.