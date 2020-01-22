Новости Украины и Новороссии 22 января 2020

Неожиданно главнокомандующий понял, что Украина погибнет, если ее народ не вернется к корням. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении объединить восток и запад, сделать страну единой и неделимой.

Что касается плана по объединению государства, то он достаточно прост и по своей сути неординарен. Зеленский решил переименовать улицы в украинских городах. В очередной раз. Назвать их именами людей, «чьи исторические деяния не были спорными».

Пан президент считает, что его идея — концептуальный прорыв.

Дело осталось за малым — найти героев. Причем «герои» должны устраивать всех. И на этом этапе возникают некоторого рода трудности.

Где найти имена в стране, «раздираемой внутренними противоречиями». Как прийти к общему консенсусу, если у одной части населения свои герои, у другой — свои. Дилемма. Одних героев вычеркивают из истории, другим приписывают чужие заслуги.

Да и, собственно, герои уже не те, что раньше.

За нынешними тянется кровавый шлейф предательства и массовых убийств, в том числе детей. Для них сооружают памятники, пишут в школьных учебниках, им искусственно создают героический образ.

Разве такой подход может объединить страну? Ответ очевиден. Пан президент, похоже, прокололся. Его план мягко скажем ущербный. Ему стоит подумать еще над стратегией по объединению страны, прежде чем приступать к переименованию улиц. Кстати, данное занятие — одно из дорогих удовольствий. Эти деньги можно было пустить на более полезное дело.

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Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»