Новости Украины и Новороссии 22 января 2020
- 09:06 Утилизация Украины.
- 07:25 Украина сама поставила себе диагноз — комбриг ДНР.
- 04:30 «Иначе Украина погибнет»: Пан президент придумал план по объединению страны.
- 02:00 МИД Польши прокомментировал осквернение могилы боевиков УПА .
- 01:08 На шаг ближе к параше.
- Вчера 23:48 Шахтёры устроили голодовку в здании Львовской ОГА.
Утилизация Украины
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Украина сама поставила себе диагноз — комбриг ДНР
Военно-политический деятель ДНР, создатель и первый командир легендарной бригады «Восток», экс-руководитель донецкой «Альфы» Александр Ходаковский — об особенностях современного украинского менталитета
«Я не помню, кто первый из украинцев произвёл на свет термин „нация меншовартости“ (заниженной стоимости), но так стало только сейчас.
Никто и никогда, пока был одним целым с русскими, не смел про себя так говорить, но отрекшись от русского и русских, они сами поставили себе диагноз.
А теперь сравните два словосочетания: „украинские люди“ и „русские люди“. Не думаю, что погрешу, если скажу, что в первом случае ударение делается на „люди“, а во втором — на „русские“.
„Русские“ и есть то клеймо, что определяет пробу, а без клейма любое золото будет заниженной стоимости».
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«Иначе Украина погибнет»: Пан президент придумал план по объединению страны
Неожиданно главнокомандующий понял, что Украина погибнет, если ее народ не вернется к корням. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении объединить восток и запад, сделать страну единой и неделимой.
Что касается плана по объединению государства, то он достаточно прост и по своей сути неординарен. Зеленский решил переименовать улицы в украинских городах. В очередной раз. Назвать их именами людей, «чьи исторические деяния не были спорными».
Пан президент считает, что его идея — концептуальный прорыв.
Дело осталось за малым — найти героев. Причем «герои» должны устраивать всех. И на этом этапе возникают некоторого рода трудности.
Где найти имена в стране, «раздираемой внутренними противоречиями». Как прийти к общему консенсусу, если у одной части населения свои герои, у другой — свои. Дилемма. Одних героев вычеркивают из истории, другим приписывают чужие заслуги.
Да и, собственно, герои уже не те, что раньше.
За нынешними тянется кровавый шлейф предательства и массовых убийств, в том числе детей. Для них сооружают памятники, пишут в школьных учебниках, им искусственно создают героический образ.
Разве такой подход может объединить страну? Ответ очевиден. Пан президент, похоже, прокололся. Его план мягко скажем ущербный. Ему стоит подумать еще над стратегией по объединению страны, прежде чем приступать к переименованию улиц. Кстати, данное занятие — одно из дорогих удовольствий. Эти деньги можно было пустить на более полезное дело.
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Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»
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МИД Польши прокомментировал осквернение могилы боевиков УПА
Уничтожение мемориальной доски на могиле членов Украинской повстанческой армии на горе Монастырь, которая находится недалеко от польско-украинской границы — попытка поссорить две страны.
Правоохранительные органы будут расследовать акт вандализма.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши.
«В свете последних попыток поссорить народы Европы на исторической почве, мы видим очередные действия, имеющие целью поставить под сомнение добрососедские отношения, на этот раз с Украиной. Мы с сожалением воспринимаем очередной провокационный инцидент в Монастыре. Соответствующие польские службы займутся этим делом», — говорится в сообщении ведомства.
Как ранее сообщала «Русская Весна», 21 января стало известно, что, а горе Монастырь у деревни Верхрата в Польше неизвестные уничтожили табличку с могилы боевиков УПА.
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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На шаг ближе к параше
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Шахтёры устроили голодовку в здании Львовской ОГА
Главы профсоюзов четырех шахт Львовской области объявили голодовку в помещении Львовской ОГА.
Об этом во вторник, 21 января, сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в соцсети.
«Голодовку в знак протеста против невыплаты зарплат объявили руководитель Региональной организации Независимого профсоюза горняков Украины города Червонограда Мирослава Кафтан (шахта Лесная), главы ПВО НПГУ шахт Межиричанская, Степная и Червоноградская ГП Львовуголь — Василий Лесняк, Василий Семканич и Валерий Бабий соответственно», — сообщил Волынец.
По его словам, четверо голодающих находятся в помещении Львовской ОГА и не собираются покидать здание, пока не будет решен вопрос задолженности перед работниками предприятия.
Отмечается, что профсоюзники требуют, чтобы исполняющий обязанности председателя Львовской ОГА срочно доложил президенту о критической задолженности и кризисе отрасли.
По данным Волынца, зарплатная задолженность перед ГП «Львовуголь» по состоянию на 16 января составляет 317,79 млн грн (декабрь, ноябрь, частично октябрь 2019).
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