Линия жизни: как тянули кабель по дну озера в блокадный Ленинград

К 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда «Известия» собрали документальные сведения о «кабеле жизни», который помог преодолеть энергетическую изоляцию города: уникальные дневниковые записи, чертежи и фотографии. Полученные от дочери автора проекта подводной электролинии Никодима Туманова материалы раскрывают малоизвестные детали о ходе работ. Например, о том, как по ночам женщины помогали военным прокладывать кабель и закреплять его тяжелыми свинцовыми муфтами, почему для электроизоляции использовали бумагу для печатания денег и за что инженера Туманова чуть не отдали под трибунал.





Энергетическая блокада

Ладожское озеро вошло в историю, став знаменитой Дорогой жизни, по которой в Ленинград привозили жизненно необходимое продовольствие и эвакуировали людей. Ладога же помогла прорвать энергетическую блокаду осажденного города.

Осенью 1941 года электростанции почти в полтора раза увеличили выработку электроэнергии, обеспечивая работу оборонных предприятий для нужд Ленинградского и Московского фронтов. В итоге были израсходованы почти все и без того небольшие запасы топлива, имевшиеся в городе. Жители фактически остались без тепла и электричества.

В результате энергетической блокады первая зима стала самой страшной. Остановились трамваи и троллейбусы, в домах пропало электро- и теплоснабжение, практически перестал работать водопровод, и всё это — в условиях жесточайших морозов.

Сотрудники электростанций собирали остатки топлива на эвакуированных или остановивших работу предприятиях, разбирали на дрова деревянные дома. 25 января 1942 года — самый тяжелый день для энергетики Ленинграда: во всей системе работала только ГЭС-1, неся нагрузку всего в 3000 кВт. Топлива оставалось на несколько дней. Электроэнергию получали только хлебозавод, госпиталь и Смольный.

В марте 1942 года на совещании в Смольном было принято решение о передаче столь необходимой блокадному городу электроэнергии с Волховской ГЭС, проложив в самом узком месте Ладожского озера бронированный кабель.

Подвиг инженерный и человеческий

Однако на прямой вопрос Сталина, как именно будет передаваться энергия по дну Ладожского озера, никто из партийного начальства ответить не смог. Тем не менее 7 августа 1942 года Военный совет Ленинградского фронта принял решение о прокладке подводного кабеля, причем на подготовку проекта было выделено всего 11 дней.

Перед энергетиками поставили сложнейшую задачу: с нуля и в короткий срок спроектировать уникальную подводную электропроводку. Требовалось с учетом реалий военного времени произвести все расчеты: сколько и каких материалов потребуется, как обеспечить электроизоляцию, сколько людей и транспорта будет нужно, как предотвратить аварийные ситуации. Сделать это было необходимо.

Сделать всё это предстояло сотрудникам «Ленэнерго», а сами работы по прокладке кабеля поручили молодым инженерам Никодиму Туманову и Ивану Ежову.

— Ежов и Туманов придумали и реализовали новый способ, который заключался в предварительном монтаже всей длины кабельной вставки в 22,5 км (более 40 барабанов) в укромном месте в бухте Морье на Ладожском озере, — рассказали «Известиям» в департаменте по связям с общественностью и взаимодействию с органами власти ПАО «Ленэнерго».

Проект был настолько важен, что кабельщикам нужен был особый статус. Военный совет Ленинградского фронта выписал постановление на имя товарища Туманова (рис.1, публикуется впервые), в котором указывалось, что военные должны оказывать ему всю возможную помощь при выполнении работ.

Предполагалось, что укладывать кабель будут на глубину 18–20 м, а перевозить — на железной барже водоизмещением 800 т.

— Кабель надо было резать на куски и соединять специальными муфтами, — сказала «Известиям» дочь Никодима Туманова хранитель отдела западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа Татьяна Косоурова. — Муфта складывалась из двух свинцовых половинок, вес каждой составлял 220 кг.

По предварительным подсчетам, таких конструкций требовалось 300 штук. Ими предлагалось соединять фрагменты кабеля, которые в итоге должны были составить пять линий энергопередачи. Были привлечены рота связи № 162, аварийно-спасательный отряд Краснознаменного Балтийского флота и отряд подводно-технических работ. Для укладки кабеля нужно было много рабочих рук, для этого заводы выделили больше сотни сотрудников, в основном женщин. Отбирали наиболее выносливых и здоровых. Многие сами просились на Ладогу: питание в лагере «Ленэнерго» было лучше, чем в городе. Кормили здесь три раза в день, к обеду полагался чистый ржаной хлеб нормального состава.

Прокладывали кабель следующим образом: сто женщин выстраивались в шеренгу и на вытянутых руках передавали доставленный из Ленинграда электропровод на баржу, где его в размотанном виде сгружали в трюм. Затем буксир выводил судно в озеро. На месте укладки кабель спускали в воду. Затем водолазы уже под водой разрезали его и подавали концы монтерам, которые находились на небольших грузовых судах — плашкоутах. На них же находились и тяжелые муфты, в которые монтировали концы провода. Затем уже готовые звенья энергоцепи при помощи специального катера с лебедкой водолазы спускали на дно.

Под угрозой трибунала

В период столь изнурительных работ строителям пришлось пережить немало бед. Так, 24 сентября неожиданно отключился уже проведенный второй кабель. Произошла авария, береговая муфта взорвалась. Как вспоминает Татьяна Косоурова, приехавшее начальство стало искать виновных и решило отдать под суд её отца, Никодима Туманова.

— По законам военного времени суд в военные годы был преобразован в трибунал, — рассказала она. — Что пережил мой отец во время бесконечных допросов следователя, который приехал на берег Ладоги, трудно себе представить! Но ему всё же удалось доказать, что кабельщики не виноваты в аварии. Это те, кто вводил электропровод в эксплуатацию, дали слишком большую нагрузку, и он не выдержал.

Строительство всех пяти линий было завершено 5 ноября 1942 года. На все работы, которые из-за угрозы обстрела велись преимущественно по ночам, ушло 48 суток. Бригада выполнила свое задание не только на высшем уровне, но и досрочно — изначально на работы отводилось несколько месяцев. Электроснабжение осажденного города было восстановлено. Уникальная сеть работала вплоть до снятия блокады.

«Мало было проложить и смонтировать кабель через Ладожское озеро, главное, чтобы он бесперебойно передавал электрическую энергию из Волхова в Ленинград. Защищать Родину теперь нужно не только с автоматом в руках на передовой, но и техникой в тылу — если, конечно, тылом можно назвать блокадный Ленинград», — писал в дневниках сам Никодим Туманов.

Известие о прорыве блокады, который произошел 18 января 1943 года, вызвало общее ликование у кабельщиков. Как пишет в своих дневниках Никодим Туманов, они остро ощутили себя защитниками города и членами единой сплоченной команды.

Кабель с «денежкой»

Интересно, что у спасительной электролинии, проложенной по дну Ладоги, есть и второе название. Как пояснили «Известиям» в «Ленэнерго», вместо отсутствовавшей в Ленинграде специальной бумаги для изоляции пришлось использовать бумагу с водяными знаками, предназначенную для выпуска денег. За это «кабель жизни» получил свое второе название — кабель «с денежкой».

— В отличие от изоляционной в городе имелся большой запас этой бумаги, — сообщил «Известиям» заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Владимир Павлов. — Она была пропитана слюдой в сочетании с канифолью.

Через несколько месяцев после снятия блокады, в мае 1943 года, сотрудники «Ленэнерго» построили новую высоковольтную линию электропередачи Волхов–Ленинград с переходом через Неву на сваях старого железнодорожного моста. После полного снятия блокады был смонтирован постоянный, так называемый Шлиссельбургский, переход через Неву.

Как пояснили эксперты, в конце войны весь «кабель жизни» был поднят со дна Ладожского озера. В распоряжении «Известий» оказалась записка (рис. 2, публикуется впервые), в которой указано, что было необходимо для выемки одного кабеля. Отчитываться нужно было за всё, даже за жидкое и кусковое мыло.

Интересно, что кабель оказался настолько крепким, что его использовали повторно, проложив под асфальтом Невского проспекта для электроснабжения. Он служит петербуржцам по сей день.

Источник: https://nstarikov.ru/linija-zhizni-kak-tjanuli-kabel-po-dnu-ozera-v-blokadnyj-leningrad-112520