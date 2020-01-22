Гипотеза фантомного времени. На самом деле мы живем в 18 веке?

Может ли быть, что много лет назад несколькими влиятельными людьми была задумана самая крупная авантюра в истории человечества, которая в итоге обернулась успехом? Причём речь идёт не об искажении неких событий вроде войн или царствований, а о… добавлении в историческую хронологию нескольких веков.

Так называемая «Гипотеза фантомного времени», предложенная двумя немецкими учеными Гербертом Иллигом и Гансом-Ульрихом Нимицом, утверждает, что император Священной Римской империи Оттон III вступил в сговор с правителем Византии и Папой римским Сильвестром II, чтобы добавить несуществующие 297 лет в историческую хронику. Как такое возможно и зачем им это было нужно? Давайте разбираться.

Многие слышали о таком периоде истории западного мира как Темные века. Они наступили после падения Западной Римской империи, когда некогда могущественное государство было сметено потоками различных народов, хлынувших на запад. Самое основное, что известно о Темных веках – это то, что они существовали. Кратко рассказав о деятельности некоторых ключевых фигур этого периода, например, о франкском короле Карле Великом, официальная историография плавно переходит к периоду раннего Средневековья, который уже начинает пестрить различными подробностями. Время же с 6 по 10 века нашей эры остается зияющей дырой в исторических хрониках, что не может не удивлять историков.

Считается, что в этот период западные народности не сделали совершенно ничего интересного в историческом плане – бурный котел из смеси различных народов, прибывших на запад, продолжал кипеть еще несколько веков, пока, наконец, не настала эпоха Средневековья. В этот период наука и образование в западной Европе находились на крайне низком уровне, чем и объясняется скудность исторических хроник. Особенно сильно это касается VII, VIII и IX веков, о которых нам практически ничего неизвестно.

Оттон III

Итак, после падения в V веке Западной Римской империи Европа на долгие столетия отходит в тень варварства и невежества. В 8 веке на территории современной Франции силами легендарного императора Карла Великого создается Франкская империя, а в середине X века стараниями короля Оттона I Великого появляется Священная Римская империя. Несмотря на громкое название это государство большей частью находилось на территории современной Германии, занимая лишь небольшую часть территории Апеннинского полуострова. Оттон I посчитал, что образованное им государство должно стать приемником… той самой античной Риской империи, которая пала почти 5 веков назад. Не кажется ли странным такая приверженность традициям давно исчезнувшего государства? Но даже не это столь сильно смущает историков, как характер и методы правления Оттона III – потомка Оттон I, который взошел на престол в 983 году. Судя по всему, Оттон III питал слабость ко всему древнеримскому, давал своим приближенным звучные античные титулы, а сам верил в свое великое предназначение для мира. Описание характера императора его современниками, показывает, что ради своего величия он был готов пойти на любые поступки. И такой случай вскоре ему представился.

В 999 году умер Папа Римский Григорий V. Пользуясь неограниченной властью, Оттон III посадил в Рим своего сторонника Герберта из Орийяка, взявшего имя Сильвестр II. Христианство западной Европе и вся церковь, которая в те времена представляла единственное образовательное учреждение, в том числе ведавшее историческими хрониками, оказались в кармане у немецкого монаха.

Карл Великий и папа Адриан I. Возможно, в реальности этих персонажей никогда не существовало

На другой половине Европы главенствовала Византийская империя. Долгое время все рукописи в восточном крыле бывшей Римской империи производились на так называемом «маюскуле», то есть прописными буквами без соединений между ними и без пропусков между словами. Чтение подобных текстов было крайне трудным и утомительным занятием. Даже небольшой текст, написанный прописными буквами, занимал много места, что поднимало стоимость книг. К VIII веку «маюскульное» письмо стало вытесняться «минускульным», которое содержало в себе прописные буквы, соединения между ними и пропуски между словами. Это позволяло не только экономить бумагу и улучшать читаемость текста, но и значительно экономить время создателей книг. В конце X века византийскому императору стала очевидна необходимость переписать старые исторические хроники в новом популярном минускульном стиле. И так оказалось, что тот самый Оттон III имел тесные семейные связи с родом византийских императоров. Получается, что три главных правителя всего христианского мира к концу X века находились в тесном сотрудничестве друг с другом, причем в Византии шло бурное переписывание исторических хроник. Немецкие исследователи предполагают, что три политика вступили в заговор и добавили в исторические хроники 297 лишних года! Все последующие исторические документы, ориентированные на подделки, уже включали эту погрешность.

Герберт Орильякский, более известный как Папа Римский Сильвестр II

То есть информация, что все эти исторические личности проживали в конце X века, оказывается неверной. На самом деле они проживали в конце 7-го века, но решили прибавить несуществующие почти 3 века истории. Зачем же это было сделано? Оттон III имел крайне шаткое положение в своей империи – народ недолюбливал своего императора, помешанного на титулах и величии. Для восстановления власти император решил подвести свое правление к грандиозной черте – 1000 году нашей эры. Идея царствовать в конце первого миллениума, вероятно, крайне нравилась Оттону, и, по его мнению, должна была положительно повлиять на настроения в обществе. Для Византии же это была отличная возможность переписать историю, удалив из нее неприятные моменты и насытить хроники величественными свершениями своих императоров. Возможно, правители договорились, что историки Оттона III и Сильвестра II внесут в хроники необходимые для Византии изменения, а сами греки согласились прибавить 297 лет несуществующей истории, чтобы подвести правление Оттона III к красивой дате. Папа Римский тоже был не против стать наместником Бога на Земле в конце первого тысячелетия.

Нет сомнений, что эта троица обладала достаточными возможностями, чтобы исполнить задуманное. Но для этого им необходимо было насытить придуманный вакуум, прозванный впоследствии Темными веками, некими историческими событиями. Если следовать этой логике, вся династия каролингов со стоящим во главе Карлом Великим – выдумка. Возможно, такое предположение может показаться следствием разыгравшегося воображения, но немецкие историки обратили внимание на то, что биография Карла – едва ли не единственные исторические хроники времен Темных веков. Придумать их в принципе не составляло большого труда, тем более что грамотных хронистов того времени можно было пересчитать по пальцам одной руки. Уж больно удачлив, благороден и мудр был этот король, сумевший создать грозную силу из бурной смеси варварских народностей. Не является ли Карл Великий, которого боготворил Оттон III (какое совпадение!), легендарной личностью, никогда не существовавшей в действительности?

Одним из главных доказательств гипотезы фантомного времени помимо, конечно, вакуума в исторических сведениях о Темных веках является момент перехода с Юлианского календаря на Григорианский. Как известно, Юлианский календарь, введенный Юлием Цезарем в 45 году до н.э. не обладал большой точностью – каждые 128 лет в нем накапливался один лишний день в году. В конечном итоге через полторы тысячи лет даты в нем сдвинулись настолько, что значительно сместился день весеннего равноденствия, от которого отсчитывается Пасха. В 1582 году папский престол объявил о переходе на новый календарь – Григорианский, который исправлял ошибку и являлся более точным. Создатели гипотезы фантомного времени заметили, что, когда принимался новый календарь, его создатели прибавили к существующей дате 10 дней, тогда как правильнее было бы добавить 13 дней – именно на такое количество дней отставал от реальности Юлианский календарь. В итоге Григорианский календарь привели к 325 году н.э., когда состоялся первый Вселенский собор, на котором принималась дата Пасхи. Но не было ли это попыткой замаскировать те самые добавленные годы, о которых, возможно, папскому престолу было известно?

Теперь пришло время обратить внимание на европейскую архитектуру эпохи Темного времени. А точнее на ее полное отсутствие – почти на протяжении трех столетий здесь вообще ничего не строилось и не проектировалось. Затем в раннем Средневековье во многих европейских городах вдруг возникает Романский стиль – художественный стиль, имеющий тесные связи с древнеримской архитектурой. Неужели за 5 столетий после падения Рима архитекторы Европы были все еще столь зависимы от античного стиля, или же можно предположить, что со времен падения античной империи прошло намного меньше времени, и строительство после падения Римской империи вовсе не прекращалось, а лишь слегка изменилась архитектура, впитав в себя, впрочем, все еще сильную античную культуру? Если гипотеза фантомного времени верна, то 150 лет, прошедшие со времен крушения Рима – не столь большой срок, чтобы забыть романскую культуру.

Пизанский собор, построенный в 11 веке н.э. — представитель Романской архитектуры. Выглядит как пример плавного развития древнеримской архитектуры, будто после крушения империи прошло не так много времени

Кроме того, три века без какого-либо научного прогресса – слишком большой срок даже для пережившей потрясение Европы. Убираем из истории 3 придуманных века и получим более плавный научно-технический прогресс, который замедлился во время Великого переселения народов, но затем продолжился в раннем Средневековье, которое, согласно гипотезе, наступило уже через 2 столетия после падения Рима.

Но как же радиоуглеродный анализ? Ведь с его помощью мы можем точно знать время создания того или иного артефакта, и наверняка среди них найдутся те, которые были созданы в «несуществующие» Темные века. Действительно, радиоуглеродный анализ – полезный метод, но он нуждается в калибровке, которая проводится разными методами: от дендрохронологии до… проверки тех же самых исторических хроник, которые могли содержать выдуманную информацию.

Конечно, фантомное время – это всего лишь гипотеза. Красивая, интересная, загадочная, но с большой долей вероятности неверная. На каждый приведенный довод в пользу защиты гипотезы можно привести контраргумент. Например, строительство зданий в городах приостановилось из-за оттока из них жителей, произошедшего в следствие разрывов экономических связей между регионами, а возвращение к античной культуре даже через 5 веков бездействия можно объяснить отсутствием собственного базиса – надо же было архитекторам с чего-то начинать. Да и тот же радиоуглеродный метод датировки в последние годы добился значительного прогресса, дополнив в свой арсенал калибровку по распаду тория в кораллах, по ледниковым слоям, по ленточным отложениям глин в озёрах, что позволило с еще большей уверенностью подтвердить правильность сегодняшней историографии. Кроме того, помимо радиоуглеродного анализа существуют десятки других методов датировки исторических памятников и артефактов, которые дают приблизительно один и тот же результат. Можно было бы обратиться еще и к мусульманской хронологии того периода, однако здесь ситуация остается неточной – некоторые даты здесь хорошо совпадают с европейскими, другие же настолько разнятся, что объяснение о введении дополнительных трех веков начинает выглядеть даже немного логичным.

В конечном итоге, является ли правдой гипотеза фантомного времени или нет – не имеет никакого смысла. Никто ведь не будет откручивать время назад и перепечатывать учебники истории. Но для энтузиастов, жаждущих добиться правды в витиеватых исторических хрониках, гипотеза фантомного времени представляет широкие просторы для изучения и дискуссий.

Источник: https://mydiscoveries.ru/gipoteza-fantomnogo-vremeni-na-samom-dele-myi-zhivem-v-18-veke