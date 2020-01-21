Минск переключается, Миллиарды пенсионеров, Китайский вирус // Галопом по Европам #140
В этом выпуске:
- Чайка больше не будет генпрокурором;
- В Китае бывшего главу интерпола Хунвэя приговорили к 13 с половиной годам тюрьмы;
- В 2019-м на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше, чем 2018-м, в этом году не смогут выйти на пенсию уже 800 тысяч человек;
- Предъявлено обвинение и замглавы генштаба вооруженных сил Арсланову;
- Центробанк признал, что не сумел побороть закредитованность населения;
- Нафтогаз разрешил снять арест с активов Газпрома в Великобритании, Нидерландах и Люксембурге;
- Беларусь закупила первую партию нефти за пределами союзного государства;
- Госсекретарь Помпео заявил, что США руководствуются опытом развала Советского Союза для смены власти в Венесуэле;
- Макрон собирает международную коалицию для контроля за ормузским проливом;
- Топ-менеждеры по всему миру пребывают в пессимизме по поводу глобального экономического роста;
- Сербия и Косово восстановили авиасообщение, прерванное более 20 лет назад;
- У казахской авиакомпании БекЭйр, чей самолет разбился в конце декабря, не было денег на запчасти;
- В Китае вспышка нового неизвестного коронавируса – уже 200 подтвержденных случаев, четверо умерли, еще несколько – в критическом состоянии;
- Вслед за Евросоюзом компания-владелец Гугл, холдинг Алфабет поддержал временный запрет на технологию распознавания лиц.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
ПОЧЕМУ БЕДНЫЙ БОЛГАР ПЕРЕЖИВАЕТ ЗА СВОИ БЕДНЫЕ БРАТЯ И СЕСТЕР НА РУСИ ?
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” Почему в РОССИИ такие низкие зарплаты при таком богатом государстве. Сравнил ситуацию с Норвегией, США и Францией ”
https://cont.ws/@Ardjyna/1562187
Прошу довести до знания тов. Путина, Мишутина ,и Наебибулина !
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Есть 3 фактора, которые могут объяснять такое расхождение в уровне жизни и низких зарплат у нас.
1. Наличие необлагаемого налогом минимума по доходам
В нашей стран даже если получаешь минимальную зарплату в размере МРОТ, то все равно платишь подоходный налог.
Напомню, что сейчас МРОТ = 11 280 руб.
1.1. Необлагаемый минимум в Норвегии
В Норвегии есть минимальный порог дохода с которого не платится социальный налог. Это порог равен 55 тысяч крон в год. По нынешнему курсу 6,92 это 380 тыс. руб. в год, или
= 380 000 / 12 = 31 716 тыс. руб. С этой зарплаты налог не платится.
1.2. Необлагаемый минимум в США
В США он есть и зависит от семейного статуса. Одинокие американцы не платят налог с годового дохода в размере 7 тыс. долл.США (434 тыс. руб.) или 36 тыс. руб./мес.
1.3. Необлагаемый минимум во Франции
Необлагаемый минимум дохода составляет 6 011 евро/год, или 501 евро в месяц. В рублях это 34 тыс. руб./мес.
2. Прогрессивная шкала налогообложения
2.1. Норвегия
В Норвегии диапазон ставок находится от 22% до 57,5%.
Ставку 57,5% платят при превышении годового дохода в 964 801 крона.
Или 6 млн. 676 тыс. руб. в год – (556 тыс. руб./мес)
2.3. Прогрессивная шкала во Франции
Шкала подоходного налога во Франции самая прогрессивная из всех перечисленных.
Диапазон ставок очень большой – от 5.5% до 75%. Т.е. размер ставок может отличаться в 16 раз.
Максимальный налог в 75% платится с дохода, превышаю 1 млн. евро в год. На наши деньги – 68 млн. руб./год или 5,67 млн.руб./мес.
В РОССИИ –руководство, госкомпаний и госбанков у нас, получают доходы выше этой отметки.
Достаточно посмотреть материалы forbes за 2015 год.