Минск переключается, Миллиарды пенсионеров, Китайский вирус // Галопом по Европам #140

В этом выпуске:

- Чайка больше не будет генпрокурором;

- В Китае бывшего главу интерпола Хунвэя приговорили к 13 с половиной годам тюрьмы;

- В 2019-м на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше, чем 2018-м, в этом году не смогут выйти на пенсию уже 800 тысяч человек;

- Предъявлено обвинение и замглавы генштаба вооруженных сил Арсланову;

- Центробанк признал, что не сумел побороть закредитованность населения;

- Нафтогаз разрешил снять арест с активов Газпрома в Великобритании, Нидерландах и Люксембурге;

- Беларусь закупила первую партию нефти за пределами союзного государства;

- Госсекретарь Помпео заявил, что США руководствуются опытом развала Советского Союза для смены власти в Венесуэле;

- Макрон собирает международную коалицию для контроля за ормузским проливом;

- Топ-менеждеры по всему миру пребывают в пессимизме по поводу глобального экономического роста;

- Сербия и Косово восстановили авиасообщение, прерванное более 20 лет назад;

- У казахской авиакомпании БекЭйр, чей самолет разбился в конце декабря, не было денег на запчасти;

- В Китае вспышка нового неизвестного коронавируса – уже 200 подтвержденных случаев, четверо умерли, еще несколько – в критическом состоянии;

- Вслед за Евросоюзом компания-владелец Гугл, холдинг Алфабет поддержал временный запрет на технологию распознавания лиц.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c5-GDAMgacI