Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Минск переключается, Миллиарды пенсионеров, Китайский вирус // Галопом по Европам #140

22:39. 21 января 2020 130 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- Чайка больше не будет генпрокурором;
- В Китае бывшего главу интерпола Хунвэя приговорили к 13 с половиной годам тюрьмы;
- В 2019-м на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше, чем 2018-м, в этом году не смогут выйти на пенсию уже 800 тысяч человек;
- Предъявлено обвинение и замглавы генштаба вооруженных сил Арсланову;
- Центробанк признал, что не сумел побороть закредитованность населения;
- Нафтогаз разрешил снять арест с активов Газпрома в Великобритании, Нидерландах и Люксембурге;
- Беларусь закупила первую партию нефти за пределами союзного государства;
- Госсекретарь Помпео заявил, что США руководствуются опытом развала Советского Союза для смены власти в Венесуэле;
- Макрон собирает международную коалицию для контроля за ормузским проливом;
- Топ-менеждеры по всему миру пребывают в пессимизме по поводу глобального экономического роста;
- Сербия и Косово восстановили авиасообщение, прерванное более 20 лет назад;
- У казахской авиакомпании БекЭйр, чей самолет разбился в конце декабря, не было денег на запчасти;
- В Китае вспышка нового неизвестного коронавируса – уже 200 подтвержденных случаев, четверо умерли, еще несколько – в критическом состоянии;
- Вслед за Евросоюзом компания-владелец Гугл, холдинг Алфабет поддержал временный запрет на технологию распознавания лиц.



_______________________________________________

Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________


Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com


Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c5-GDAMgacI

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Минские соглашения: почему «воз и ныне там»?
...снова, либо внимание националистов переключится на Крым, что ...украинского гражданина, будь-то пенсионер (кем Леонид Данилович ... ожидаемо — к очередным Минским соглашениям.Минск-2: Нормандская четвёрка, ...Украине нужно минимум 50 миллиардов. Европа таких денег ...
Новости Украины и Новороссии 11 января 2019
...: ДНР и ЛНР окончательно переключили интернет-трафик на Россию ...вопрос по Седикову в Минске, на ближайшем заседании Контактной... Украине. Уже сегодня некоторые пенсионеры вынуждены платить 90, 100,... хранилищах размещалось 17,1 миллиарда кубометров газа, что, ...
Новости Украины и Новороссии 26 мая 2017
... Александра Захарченко. «Был «Минск» — были обстрелы. Даже...и сдетонировавших боеприпасов составляет миллиард долларов. Читайте также...первых, «бляхари» – не пенсионеры или верующие, которые смирно ... Люди взяли и переключились на просмотр российских телеканалов...
Новости Украины и Новороссии 02 января 2016
...Мартин Сайдик сказал в Минске прочувствованное слово про «...и энергетика (слава богу!) переключены на Россию, но угроза ...конец декабря.«Увеличение количества пенсионеров произошло за счет возвращения...Всего Киев должен 3 миллиарда 75 миллионов долларов. Сегодня...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1021 913
    georgi tarabov 21 января 2020 в 23:07

    ПОЧЕМУ БЕДНЫЙ БОЛГАР ПЕРЕЖИВАЕТ ЗА СВОИ БЕДНЫЕ БРАТЯ И СЕСТЕР НА РУСИ ?
    ——–

    ” Почему в РОССИИ такие низкие зарплаты при таком богатом государстве. Сравнил ситуацию с Норвегией, США и Францией ”

    https://cont.ws/@Ardjyna/1562187
    Прошу довести до знания тов. Путина, Мишутина ,и Наебибулина !
    ————
    Есть 3 фактора, которые могут объяснять такое расхождение в уровне жизни и низких зарплат у нас.

    1. Наличие необлагаемого налогом минимума по доходам

    В нашей стран даже если получаешь минимальную зарплату в размере МРОТ, то все равно платишь подоходный налог.
    Напомню, что сейчас МРОТ = 11 280 руб.

    1.1. Необлагаемый минимум в Норвегии
    В Норвегии есть минимальный порог дохода с которого не платится социальный налог. Это порог равен 55 тысяч крон в год. По нынешнему курсу 6,92 это 380 тыс. руб. в год, или
    = 380 000 / 12 = 31 716 тыс. руб. С этой зарплаты налог не платится.

    1.2. Необлагаемый минимум в США
    В США он есть и зависит от семейного статуса. Одинокие американцы не платят налог с годового дохода в размере 7 тыс. долл.США (434 тыс. руб.) или 36 тыс. руб./мес.

    1.3. Необлагаемый минимум во Франции

    Необлагаемый минимум дохода составляет 6 011 евро/год, или 501 евро в месяц. В рублях это 34 тыс. руб./мес.

    2. Прогрессивная шкала налогообложения
    2.1. Норвегия
    В Норвегии диапазон ставок находится от 22% до 57,5%.
    Ставку 57,5% платят при превышении годового дохода в 964 801 крона.
    Или 6 млн. 676 тыс. руб. в год – (556 тыс. руб./мес)

    2.3. Прогрессивная шкала во Франции
    Шкала подоходного налога во Франции самая прогрессивная из всех перечисленных.
    Диапазон ставок очень большой – от 5.5% до 75%. Т.е. размер ставок может отличаться в 16 раз.
    Максимальный налог в 75% платится с дохода, превышаю 1 млн. евро в год. На наши деньги – 68 млн. руб./год или 5,67 млн.руб./мес.

    В РОССИИ –руководство, госкомпаний и госбанков у нас, получают доходы выше этой отметки.
    Достаточно посмотреть материалы forbes за 2015 год.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)