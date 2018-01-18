Новости Украины и Новороссии 18 января 2018

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ВАЖНО: Захарченко прокомментировал закон «о реинтеграции Донбасса», принятый Радой

Закон о «реинтеграции Донбасса», принятый сегодня депутатами Верховной рады, позволит Украине активизировать военное противостояние с Народными Республиками. Об этом журналистам заявил Глава ДНР Александр Захарченко. «Этот закон позволит развязать руки украинской военщине. И все, что они раньше не могли делать, теперь смогут делать на „законных“ основаниях. Это полностью нарушает Минские договоренности», — сказал Захарченко. По его словам, принятием данного документа Киев продемонстрировал нежелание придерживаться мирного урегулирования. «Украина собралась воевать и создает для этого юридическую платформу», — добавил лидер ДНР. Добавим, что сегодня Верховная рада в окончательном чтении приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» — так называемый закон о реинтеграции Донбасса. «За» его принятие проголосовали 280 депутатов. Согласно документу, территории Донбасса признаются «оккупированными», а Россия «страной-агрессором». При этом «реинтеграция» региона по закону сводится к силовым мерам. Законопроект был внесен в парламент президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года. Читайте также: ДНР: Уничтожен боевик «Правого сектора»* * запрещенная в России экстремистская группировка

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Дружественная страна-агрессор

Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. За проголосовало 280 депутатов.В нем Россия вновь называется "страной-агрессором", а Донбасс – "оккупированной территорией".При этом договор о Дружбе с Россией разрывать отказались, дипломатические отношения не разрываются, война не объявляется, а ДНР и ЛНР отказались считать террористическими организациями.Закон чудесен в своей шизофреничности.Получается, террористов на Донбассе нет, но есть антитеррористическая операция.Россия "страна-агрессор", но Большой договор о Дружбе разрывать нельзя.Идет война с Россией, но дипломатические отношения не разорваны и война не объявлена.Впрочем, с учетом того, что на политический тупик связанный с минскими соглашениями он практически не влияет, что с этим законом, что без него – дела продолжат идти по старому, чему наглядным подтверждением служат ежедневные сводки обстрелов и потерь.

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«Позиция Киева — это ад», — Захарченко

Глава ДНР Александр Захарченко резко раскритиковал неконструктивную позицию Киева на переговорах в Минске, назвав ее «адом, подлогом и мошенничеством». Такие определения он озвучил, комментируя проекту WarGozno известного военкора Семена Пегова возможность нового обмена пленными между Украиной и Народными Республиками Донбасса. «Трудно обсуждать позицию Киева по отношению ко второму этапу обмена. Если основываться на опыте первого этапа, то могу сказать, что позиция и поведение Киева в вопросах обмена — это ад и морок! Если говорить простым языком — то это обман, подлоги, мошенничество, взятие заложников, закладка будущих конфликтов и так далее. Доверия к Киеву нет ни грамма, и опыт последнего обмена делает это доверие ещё меньше. В противовес Киеву у нас всё просто: объявили количество пленных, подлежащих обмену, и передали. Всё», — подчеркнул глава ДНР. Отметим, что в эти минуты в Минске начинается первый в 2018 году раунд переговоров по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Встречи пройдут среди представителей всех четырех профильных подгрупп — политической, гуманитарной, экономической и подгруппы по вопросам безопасности. Читайте также: Спецоперация МГБ ЛНР: Агент, несколько лет занимавшийся разведкой в ВСУ, выведен из-под прикрытия (ВИДЕО)

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Грызлов назвал четыре задачи России на переговорах в Минске

Полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов в беседе с журналистами обозначил приоритеты Москвы на переговорах в Минске. Грызлов назвал четыре задачи, отметив, что все они одинаково важны. «В ближайшее время российская делегация сосредоточит усилия на четырёх равно приоритетных задачах. Первая — обеспечение результативности работы политической подгруппы. Вторая — обеспечение режима прекращения огня и безопасности на линии разграничения и около неё. Третья — скорейшее транспортно-экономическое деблокирование Донбасса. И четвёртая задача — продолжение освобождения удерживаемых сторонами конфликта людей», — цитирует представителя России РИА Новости. Читайте также: Боевика «АТО» в ЕС ликвидировали российские спецслужбы, — СМИ США

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Порошенко сорвался в штопор

Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

Украинское государство в опасности! Оно «защищает мир, стабильность и демократию в Европе», а «агрессивная Россия» хочет его уничтожить.

Таков вкратце смысл выступления президента Украины Петра Порошенко перед послами иностранных государств на традиционном дипломатическом приеме, который прошел вечером 16 января в Киеве.

Отдохнувший и посвежевший после Мальдивских каникул (если судить по кадрам трансляции телеканала «112 Украина») Петр Алексеевич был явно в ударе. И речь его, хоть и была традиционно антироссийской, изобиловала на этот раз неслыханным многообразием интонационных оттенков — тут и сталь в голосе, и обвинительный пафос, и даже мучительный комок в горле. Не было только почему-то скупой слезы, которую украинский лидер любит выжимать из себя на публике, рассказывая «про ужасы российской оккупации».

В любом случае, аудитория оказалась понимающей, и высокое ораторское искусство оценила — никто гаранта незалежности не перебил и ни одного неудобного вопроса не задал.

Между тем, согласно теории Порошенко, Москва, оказывается, хочет вернуть Украину в свою «сферу влияния» и доверять ей нельзя.

«Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую „сферу влияния“, уничтожить украинское государство как таковое», — со ссылкой на украинские СМИ цитирует лидера «незалежной» RT. Кремлю, по его словам, никогда нельзя верить, под какие режимы он себя ни маскировал бы — царский, коммунистический или псевдодемократический”. И только «успешная и независимая Украина» — тот самый «предохранитель», который спасает западную цивилизацию от «возрождения имперских амбиций и аппетитов России».

Такое впечатление, что Порошенко из последних сил старается поднять ставки и повысить цену той клинической русофобии, на которой этот режим на Украине строился и пока еще существует. Однако на фоне недавних разоблачений с письмами в адрес руководства ФСБ, где он «божится», что не является, и никогда не будет являться врагом России, все его нынешние жалобы звучат как-то двусмысленно…

— Дело не в цене и не в деньгах, — комментирует ситуацию президент Ассоциации развития публичной дипломатии и социальных институтов «Будущее страны», активист киевского Антимайдана Юрий Кот. — Порошенко уже прекрасно понимает, что ему за это не заплатят. Потому что и более серьезные «аргументы» приводил: помните, в Давос кусок обшивки автобуса привозил, сотрясал им в воздухе, как «доказательством российской агрессии». Денег не дали. Не дают уже, не верят.

Проблема в другом. У Порошенко сейчас сложилась очень сложная ситуация, прежде всего, внутри Украины не только с элитами, но и с псевдоэлитами в лице радикалов. Поэтому, когда он выступает перед иностранными послами, то на самом деле, обращается не столько к ним, сколько к местным элитам — мол, «смотрите, как я ненавижу Россию! Смотрите, с кем я об этом говорю! Весь мир с нами!»

Только если раньше — еще три года назад — ему рукоплескали в американском Конгрессе, с распростёртыми объятиями на самых высоких европейских площадках встречали и практически носили на руках, то сегодня он сам собирает в Киеве зарубежных послов, которые просто не могут не прийти или отказаться — есть все-таки определенный дипломатический этикет.

Но Порошенко использует их для того, чтобы воздействовать на своих — некогда сторонников внутри Украины — радикалов. На самом деле, каждое свое предложение он мог бы заканчивать словами: «Не бейте меня! Я — свой, буржуинский!»

«СП»: — Тем не менее, на Украине все больше голосов, которые обвиняют Порошенко в узурпации власти и требуют его отставки…

— Риторика Запада по отношению к нему тоже уже не хвалебная. Его называют королем коррумпированной украинской власти. Пророчат ему третий Майдан. Телекомпания «Аль-Джазира» снимает целый сюжет, в котором говорится, что Порошенко является достойным продолжателем дела Януковича по выводу денег из страны. Вспоминаются тут же его старые офшорные скандалы, которые на время, как ему казалось, удалось погасить.

А тут еще появляется компромат — причем, явно достоверный — о том, что Петр Алексеевич являлся агентом российских спецслужб. И что в 2007 году он писал обращение на имя директора ФСБ, где обещает никогда не лить грязь на Россию.

То есть, его желания, и его поступки сейчас продиктованы инстинктом самосохранения, поэтому он любой ценой пытается откреститься от России.

В этом состоянии он может быть очень опасен. Я вполне серьезно… «Крыса», загнанная в угол, способна, на самые дикие поступки, вплоть до диверсий, и даже военных провокаций.

«СП»: — Некоторое время назад глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что на Западе прекрасно понимают, что сегодня собой представляет Украина, однако киевский режим уже начинает действовать как хвост, который виляет собакой.

— Порошенко постепенно превращается в блоху на этой собаке, которую со временем прихлопнут.

Мы же понимаем объективные процессы, происходящие в западных элитах. У них внутри существует раскол. Раскол между теми, кто призывает решить срочно «русский, российский вопрос» путем каких-то серьезных глобальных катаклизмов. Эти силы представляют глобалистов, в лице, в том числе, бывшего президента США Барака Обамы и его окружения.

Есть и те, кто говорит, что не Россия на повестке дня, что есть более важные вопросы. И, собственно, вторых становится все больше, а первых все меньше.

А Порошенко это прекрасно понимает, он далеко не дурак.

Когда я говорю, Порошенко, я имею в виду не только самого Петра Алексеевича, но и тот сложившийся так называемый псевдо-элитарный круг, который сегодня он возглавляет и олицетворяет. Круг преступников, которые руководствуются интересами своих западных кураторов, а не украинского народа. Тех, кто занимается вопросом вывода денег из страны. Кто уничтожает народ открыто.

Кстати, подтверждением моих слов, что ситуация меняется, может стать вчерашнее решение Верховной Рады о том, что не признаются террористическими образованиями ДНР и ЛНР. По сути, это автоматически подтверждает то, что так называемая «АТО» незаконна. Раз нет террористов, значит, не может быть никакой антитеррористической операции. А то, что происходит, это гражданская война. Война, результатом которой стал геноцид русского населения на территории Украины. Прежде всего, в Донбассе.

И это все затеял, кто? В том числе Петр Порошенко. Вернее, не столько затеял, сколько исполняет именно он. А затеяли как раз те самые западные элиты, которые представляют глобалистов на международной арене.

«СП»: — Да, но до сих пор ему все сходило с рук — и убийство собственных граждан в Донбассе, и коррупционные скандалы, и преследование инакомыслящих, и политические убийства…

— Не совсем… Дело в том, что ему это сходило с рук до тех пор, пока ему верили, что он выполнит свое предназначение.

Я утверждаю, что государственной переворот, произошедший на Украине в феврале 2014 года, был призван втянуть Россию в открытое противостояние на Украине, чтобы реально сделать из нее страну-изгоя. И Порошенко был поставлен на пост президента именно под обещания, что он развяжет эту войну.

Но этого не произошло. Они ждали, а он приезжал, разводил руками: «Не получается, но мы стараемся!».

Но, как говорится, обещанного три года ждут. Ждали-ждали три года… И последние такие обещания своим американским кураторам, как я понимаю, он дал осенью прошлого года, когда был в Нью-Йорке на Генассамблее.

А поскольку ему уже веры нет, был запущен сценарий «подпирающего» его «торпедоносца — Саакашвили», который, как известно, является агентом ЦРУ. Задача Мишико — быть «кнутом» для Порошенко (пряники — закончились) и ставить его постоянно в жесткие условия, чтобы он — неважно как — будет ли это через нападение на Донбасс или Крым, или через уничтожение православия, но втянул Россию в войну.

Что они, кстати, всячески пытаются демонстрировать. Однако России пока что удается разными совершенно методами гасить эти попытки.

Но если Порошенко откажется идти до конца, Саакашвили и те силы, которые за этим стоят, его просто сметут. А на Украине, поверьте мне, очень много желающих поквитаться с Порошенко, особенно, среди местных элит. Тогда к власти придут те, кто выполнит эту задачу.

Поэтому для россиян и для здравомыслящих украинцев крайне важно сейчас не допустить развития данного сценария. Не допустить войны.

Потому что война для таких как Порошенко и тех, кто сегодня под американским кураторством с ним «сражается», это вопрос выживания. Как только на Украине наступит мир, они моментально будут сметены самим украинским народом.

В Госдуме и Совете Федерации тоже прокомментировали заявление Петра Порошенко о попытках России «уничтожить украинское государство».

Так, по мнению члена комитета СФ по международным делам Игоря Морозова, президент Украины, таким образом, надеется привлечь внимание международного сообщества.

«Порошенко уже три года говорит об угрозе со стороны России, нагнетает русофобские настроения с целью удержать то шаткое положение, которое он получил вместе со своей командой в результате государственного переворота. Чтобы как-то привлекать международное сообщество к украинской проблеме, он придумывает новые тезисы, чтобы быть в фокусе публичного внимания. Последнее время это удаётся труднее, потому что ЕС и США уже увидели, что Порошенко не соответствует тому стандарту марионеток, которые обычно назначаются», — приводит слова сенатора с RT.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, в свою очередь, напомнила гаранту «незалежной», что это он, в первую очередь, несет ответственность за происходящее на Украине.

«Очередные обвинения со стороны президента Украины выглядят нелепым оправданием и выдают присутствие банальной трусости и страха перед неминуемой ответственностью за все преступления перед украинским народом», — сказала Поклонская.



Светлана Гомзикова

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Неля Штепа готова вновь стать мэром Славянска

Бывшая градоначальница Славянска Неля Штепа, которую на этом посту и застала «Русская весна» в 2014 году, заявила, что готова вновь возглавить город. Об этом она сказала в эфире славянского телеканала. По её словам, во время прогулок по городу люди узнают её, тепло приветствуют и просят вновь стать мэром города. «Везде, где люди меня видели, все обнимали, целовали и говорили: «Неля Игоревна, мы вас ждем, вы должны быть мэром». Может быть, тысячу человек я встретила за эти два дня… Когда я вышла с рынка, я повернулась и сказала своим детям: «Я буду мэром города», — сказала она в эфире. Штепа была арестована оккупационной украинской властью 13 июля 2014 года, ополчение покинуло Славянск 5 июля. Она провела под стражей три года по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей» и «создании террористической группы или организации». При этом, нельзя сказать, чтобы в своё время Штепа безоговорочно встала на сторону народа и ополчения. И не стоит забывать, что почти всё время, что Славянск обстреливали украинские оккупационные войска, Штепа просидела под домашним арестом. Народным мэром тогда был Вячеслав Пономарёв. Читайте также: Янукович планирует вернуться на Украину

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Зачем Порошенко «закон о деоккупации Донбасса»

В течение двух дней Верховная Рада Украины обсуждала законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». В обиходе, этот документ называют «законом о деоккупации и реинтеграции Донбасса». В четверг, 18 января, как утверждает спикер парламента Украины Андрей Парубий, Рада должна за него проголосовать.

Между тем, не стоявший в повестке дня парламента законопроект, возник как «безотлагательный» по просьбе президента Порошенко. А его обсуждение, даже если законопроект в итоге не будет принят парламентом, решает пять главных задач, ради которых Порошенко всё это затеял. Первая задача: сохранить статус-кво во внешней политике Петр Порошенко за три с половиной года своего президентства смог провести довольно успешную (лично для него, а не страны) внешнеполитическую линию, которая стала его доктриной. Смысл «доктрины Порошенко» — постоянно конфликтуя с Россией на словах, добиваться внушительных финансовых и политических преференций от Запада на деле. США и ЕС через свои финансовые институты и различные негосударственные фонды фактически содержат госаппарат Украины. Более того, немало средств направляется в экономику, в том числе непрямыми инвестициями в оборонку. А уж оттуда через преференции и госзаказы попадает в бизнес самого президента и его окружения. Такая ситуация не могла продолжаться бесконечно, поскольку на Западе наступил момент, когда политики раскусили «доктрину» украинского президента и перешли от одобрения к резкой критике главы украинского государства.

Обсуждение «закона о деоккупации» по идее должно вдохнуть в эту доктрину новую жизнь, произвести ее апгрейд с последующим новым развитием. Вторая задача: переключить внимание прессы и политиков Интересно, что еще в конце прошлого года (а это всего три недели назад) парламент Украины, хотя и планировал обсуждение этого проекта закона, однако не ставил первым в списке рассматриваемых. «Безотлагательным» его обсуждение сделал сам президент Порошенко, отправив в Верховную Раду за несколько дней до начала очередной сессии парламента.

РИА Новости, Стрингер Причина, как мы полагаем, в необходимости сменить повестку дня, навязанную Киеву зарубежными СМИ. Это относится прежде всего к скандальной публикации телеканала Аль Джазира, обнародовавшего так называемый «секретный приговор Краматорского городского суда», из которой следует, что ближайшее окружение Порошенко участвовало в «распиле» «1,5 миллиардов Януковича». А также публикация на сайте грузинского телеканала «Рустави-2» документов, утверждающих о том, что Порошенко якобы являлся агентом ФСБ. Ни по тому, ни по другому обвинению Порошенко фактически не дал вразумительных пояснений. А вот включение политически скандального обсуждения законопроекта то ли «деоккупации», то ли «реинтеграции» Донбасса, от этих неприятных для Порошенко тем украинское общество отвлекло. И теперь вместо «Лолиты» и «Краматорского приговора» на повестке дня «Донбасс» и его «деокукпация». Не будь этого обсуждения, Верховная Рада разрывалась бы в первый же день своей работы в новом 2018 году от оскорбительных обвинений в адрес президента. Третья задача: окончательно закрыть вопрос о Минских соглашениях Самым неприятным во взаимоотношениях Порошенко с его западными коллегами и партнерами является необходимость выполнения «Минских соглашений». Эти соглашения, которые подписал в феврале 2015 года президент Украины, ставят его в двусмысленное положение. С одной стороны, они налагают на него прямые обязательства по умиротворению Донбасса. И руководители внешнеполитических ведомств западноевропейских государств, например Германии, и официально, а еще чаще на закрытых переговорах периодически напоминают Порошенко об этом. С другой, на Украине есть немало радикальных и националистических сил, которые готовы начать очередной государственный переворот в случае, если Порошенко вынесет на обсуждение парламента любой из пунктов политической части Минских соглашений. Например, о всеобщей амнистии участников гражданского конфликта или о назначении на Донбассе местных выборов и т. д. Кроме того, Порошенко, который готовится ко второму президентскому сроку, невыгодно, чтобы в случае реальной реинтеграции Донбасса на Украине в этом случае появилось двух-трехмиллионное протестное по отношению лично к нему количество избирателей. Поэтому в обсуждаемый законопроект были внесены такие пункты, которые фактически отталкивают, а не притягивают жителей ДНР и ЛНР. Законопроект президента априори делает преступниками всех нынешних чиновников местных органов власти мятежного Донбасса. Поэтому все они будут не за, а против реинтеграции ДНР и ЛНР в большую Украину. Поэтому исключение из законопроекта Минских соглашений или даже сведение их к упоминанию в преамбуле, развязывает руки Порошенко. Теперь он, если проект станет законом, может всегда отказаться от их выполнения. Четвертая задача: ослабить политических конкурентов Известно, что одним из реальных политических конкурентов Порошенко и его команды в стране является так называемая радикальная партия войны, представленная экс-премьером Арсением Яценюком, главой Совета по национальной безопасности и обороне Александром Турчиновым и министром МВД Украины Арсеном Аваковым.

РИА Новости, Евгений Котенко Сам Яценюк когда-то охарактеризовал свои отношения с Порошенко, как «дружбу-конкуренцию». А в конкурентной президенту тройке наиболее зловещей для Порошенко является фигура главы МВД Авакова, за которым стоят примерно 230–240 тысяч сотрудников МВД и Национальной гвардии, а так же около 50 тысяч вооруженных радикалов. Законопроект «о деоккупации» фактически лишает или, во всяком случае, резко ослабляет права сотрудников МВД на территории Донбасса, где сосредоточены их основные силы и наделяет более широкими правами Вооруженные силы Украины. А ВСУ находятся под полным контролем главнокомандующего. Пятая задача: расширить права президента Пожалуй, главным достижением законопроекта является расширение прав главы государства, который получает возможность вводить на части территории страны военное положение, а фактически отменять на Украине (или части Украины) Конституцию. На это особо обращают внимание некоторые украинские парламентарии. «В законопроекте есть несколько моментов, которые, скажем так, очень неосторожно расширяют полномочия, в первую очередь, президента, которому предоставляется возможность единолично, без согласования с парламентом, использовать Вооруженные Силы Украины и военные формирования на территории Донецкой и Луганской областей», — утверждает депутат парламента из пропрезидентской фракции Блок Петра Порошенко Мустафа Найем, который находится тем не менее в оппозиции и к руководству Блока, и к самому президенту. «Это закон не о мире, а о том, как расширить полномочия президента Порошенко, у которого их и так огромное количество», — считает внефракционный депутат Верховной Рады и бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута. «Если мы сейчас начнем с помощью разных законов подменять фундаментальные понятия, заложенные в Конституцию Украины, как-то предоставление президенту права без Верховной Рады вводить военное положение, то это в итоге приведет к развалу и Конституции, и государства», — полагает внефракционный депутат и бывший руководитель секретариата президента Ющенко Виктор Балога. Но именно это — расширение прав и полномочий президента и является главной целью законопроекта, который два дня обсуждался в парламенте. А если не примут? Вероятность того, что в четверг законопроект о «деоккупации» и «реинтеграции» Донбасса будет все же принят, не очень высока. Для одних депутатов он слишком радикален, для других, наоборот, защищает коллаборационистов и предателей «единой и неделимой». Есть и те, кто настаивает на введении в законопроект положения о разрыве дипотношений с РФ и только в этом случае готов за него голосовать. Блок Петра Порошенко (и президент тоже) категорически против, поскольку заступать за последнюю черту Порошенко не хочет, оставляя себе возможности внешнеполитического лавирования. Но даже если законопроект не будет принят, значительную часть поставленных задач Порошенко уже реализовал. Главное, — обсуждение законопроекта ввело в политический дискурс дальнейшее расширения прав и полномочий президента. И при этом сделан существенный шаг по ослаблению его политических конкурентов. Захар Виноградов, Украина. ру Читайте также: Янукович планирует вернуться на Украину

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Это перебор: Командование ВСУ вымогает у компании Ахметова 40 миллионов

Руководство ВСУ требует от ООО «Метинвест холдинг», принадлежащего олигарху Ринату Ахметову, купить и передать «для нужд армии» два десятка дорогих внедорожников, а также деревянные шпалы на сумму порядка 40 млн гривен. Об этом «Русской Весне» рассказали в центре по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР. «14.01.2018 г. на «горячую линию» МВД ЛНР обратился гражданин К., сотрудник ООО «Метинвест холдинг». В рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских карателей заявитель передал операторам пакет документов, подтверждающих факт вымогательства со стороны руководства ВСУ. «К нам обратились из Минобороны с „настоятельной просьбой” о поддержке армии. В принципе, мы с ними до этого не ссорились. Но в этот раз они захотели слишком много», — рассказал заявитель. По его словам, Минобороны Украины категорически потребовало купить и передать 10 внедорожников «Toyota Land Cruiser», 10 внедорожников «Toyota LC Prado», а также большое количество деревянных шпал. «Мы посчитали сумму, выходит, как минимум, 40 миллионов гривен. Даже для нас это перебор»,- рассказал представитель «Метинвеста». Данный факт был внесён в Книгу учёта происшествий и преступлений МВД ЛНР. Ведется проверка». Читайте также: «Жрут с голой женщины»: корпоративный календарь украинской компании шокировал «патриотов» (ФОТО 18+)

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Порошенко приказал начать производство ракетного комплекса «Ольха»

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО приказал закончить в 2018 году испытания и начать производство ракетного комплекса «Ольха». Об этом сообщает его пресс-служба. Этот ракетный комплекс, по словам Порошенко, позволит повысить точность и дальность нанесения ударов. Читайте также: Янукович планирует вернуться на Украину

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Украине вновь придется покупать российский газ

«Нафтогаз Украины» в текущем году закупит у «Газпрома» 4–5 миллиардов кубометров газа. Об этом заявил гендиректор украинской компании Андрей Коболев. По его словам, закупки энергоносителя пройдут по очень выгодной для Украины стоимости. «Цена, которую сейчас обязан установить „Газпром“, является очень привлекательной. Этим экономическим бенефитом необходимо пользоваться», — заявил Коболев. При этом точную сумму он не назвал. «Нафтогаз» не закупал газ у России с 2015 года. Согласно недавнему решению Стокгольмского арбитража, Украина должна возобновить поставки минимальных объемов российского топлива в соответствии с положением контракта «бери или плати», отмечает агентство. Решение международного арбитража было оглашено 22 декабря 2017-го. По итогам обе стороны объявили о победе друг над другом. «Газпром» требовал более 50 миллиардов долларов за нарушение правила «бери или плати», однако суд его отклонил. Украинская сторона настаивала на отмене этого условия, а также на пересмотре стоимости газа по рыночным ценам. Данное требование было удовлетворено частично. 5 января президент Украины Петр Порошенко провозгласил энергетическую независимость страны. По его словам, Киев соскочил с крючка «Газпрома». Читайте также: Янукович планирует вернуться на Украину

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Правительство Украины срывает создание ударного БПЛА «Горлица» и может обанкротить «Антонов», — президент концерна

Украинское правительство вместо оказания поддержки пытается затруднить работу крупнейшего украинского авиастроительного предприятия «Антонов», своими действиями угрожая обанкротить госпредприятие. Об этом заявил президент концерна Александр Кривоконь, сообщили «Русской Весне» в пресс-службе Антонова. «В ГП „Антонов” существует много проблем, с которыми оно вынуждено бороться в одиночку. Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром не только не оказывает должной поддержки, но и любыми путями пытается усложнить работу флагмана отечественного авиастроения. Так, вместо того чтобы финансировать запуск серийного производства пассажирских самолетов, как это было обещано еще в 2016 году, Владимир Гройсман и его Кабинет министров предлагает изъять значительную часть заработанных средств для решения проблем других предприятий концерна, вопреки мнению руководства „Укроборонпрома”», — отметил Кривоконь. «Подобные недальновидные меры приведут к срыву международных договоренностей по производству Ан-132D, модернизации Ан-70, а также остановке разработки первого украинского ударного беспилотника „Горлица”, осуществляемой „Антонов” за собственные средства. Руководство ГП „Антонов” считает, что такие действия не только не помогут тем, кто находится на грани, но и обанкротят тех, у кого эти средства будут изъяты», — резюмировал президент «Антонова». Читайте также: ДНР: Уничтожен боевик «Правого сектора»

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