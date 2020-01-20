Восстание машин: электрокары Tesla начали самовольно разгоняться

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) приступила к рассмотрению петиции, в которой агентство просят отозвать около полумиллиона электрокаров Tesla из-за того, что в последнее время стали фиксироваться массовые случаи самовольного разгона автомобилей.

Автовладельцы сообщают, что нередко автомобиль увеличивал скорость в тех случаях, когда водитель не касался педали акселератора.

По оценкам NHTSA, на сегодняшний момент проблема с незапланированным ускорением затрагивает около 500 тысяч электрокаров компании. Среди «взбесившихся» машин автомобили модели Tesla Model S, Model X и Model 3.

Уже зафиксировано 127 жалоб от водителей 123 автомобилей, заявлено о 110 случаях аварии и 52 случаях получения травм из-за проблем с педалью газа на этих электрокарах.

Некоторые автовладельцы сообщали, что во время медленной парковки машина внезапно газовала и врезалась во впереди стоящий автомобиль, двери гаража или ограждение.

По их словам, только благодаря столкновению с препятствием удавалось остановить машину.

После получения петиции от возмущённых автовладельцев, представители NHTSA заявили о необходимости проведения проверки всего модельного ряда Tesla. Первостепенная задача — выяснить, с чем может быть связан такой дефект, который делает машину практически неуправляемой.

В самой компании Tesla инциденты пока никак не комментируют.

Шлейф проблем

Отметим, что это далеко не первое сообщение о неполадках электрокаров компании Илона Маска. Так, например, в ноябре 2015 года стало известно о ненадёжности замка ремня безопасности переднего пассажирского сиденья на Model S.

Несмотря на отсутствие дефекта в 3000 проверенных автомобилях, компании пришлось отозвать все 90 тысяч автомобилей для проверки и исправления дефекта, в случае его обнаружения, через авторизованные станции техобслуживания.

Через год — в апреле 2016 года компания отозвала ещё 2700 автомобилей Model X из-за дефекта крепления третьего ряда сидений, обнаруженного в ходе испытаний. Сообщается, что из-за этого сиденья могли опрокинуться вместе с пассажирами в случае лобового столкновения.

7 мая 2016 года произошла первая смертельная авария с электрокаром Tesla.

Как позже установили эксперты, автопилот автомобиля был исправен и работал в полном соответствии с заданным алгоритмом, однако выяснилось, что системы автоматического торможения неадекватно реагируют на быстро движущиеся в поперечном направлении объекты.

Тщательные испытания автомобиля Tesla Model S 85D, которые были проведены после аварии, показали, что автопилот автомобиля безупречно реагирует на параллельно движущиеся автомобили, спереди и сбоку, в том числе и на маневрирующие.

При этом реакции на поперечно движущийся объект, как это произошло в аварии во Флориде, в системе не предусмотрено.

Несмотря на это, объёмы продаж электрокаров продолжают расти. В конце ноября прошлого года компания представила новинку — электрический пикап под названием Tesla Cybertruck. Начало серийного производства автомобилей запланировано только на конец 2021 года, но спустя лишь пять дней после презентации Tesla получила на новую модель 250000 предзаказов.

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На фото — электрокары Tesla, попавшие в аварии