Чему учит (коротко)

Мультфильм довольно явно и открыто декларирует приоритет семьи. Митчеллы смогут спасти мир, только если вновь станут дружной семьёй – в этом состоит главная мысль фильма.

Мнение (подробно)

В 2021 году Sony Pictures Animation выпустила новый мультфильм «Митчеллы против машин». Это история о том, как одна семья, состоящая из папы, мамы и двух детей, вынуждена вступить в схватку с роботами ради спасения всего человечества, причём семья ничем не примечательная, довольно среднестатистическая и даже, может показаться, что заурядная: уже довольно взрослая дочь увлечена съёмкой видеороликов, сын интересуется динозаврами, а родители пытаются найти общий язык с детьми в мире бурно развивающихся технологий. Особенно болезненно нам представляют отношения отца с дочерью. Отец в данном случае олицетворяет некий традиционный уклад жизни, консервативный взгляд, против чего и восстаёт, как правило, подрастающее поколение, не желая жить, как родители. И, кстати, подобный образ отца не нов в массмедиа и довольно часто встречается, в том числе и в мультфильмах. И здесь, думается, имело место значительное влияние таких людей, как Карл Густав Юнг и Джозеф Кэмпбелл.

«Схватка с драконом и «убийство родителей» означают преодоление «матери, как символа бессознательного, которое привязывает сына (героя, прим. автора) к коллективному миру внутренних импульсов; они означают также и преодоление «отца, символа коллективных ценностей и традиций его времени. Только после этой победы, герой попадает в свой собственный новый мир, мир его индивидуальной миссии, в котором фигуры его уроборических родителей, архетипы отца и матери, приобретают новый аспект. Они являются уже не враждебными, сдерживающими силами, а друзьями, благословляющими жизнь и труды победоносного героя…»

Карл Густав Юнг «Психоанализ и искусство»

С точки зрения анимации, создатели не пошли по проторенной дорожке: мы видим в мультфильме всяческие вставки, популярные мемы и даже 2D. История мультфильма по большей части рассказывается от лица Кэри, дочери в семье Митчеллов. Она увлечена миром кино и постоянно что-то снимает. И создатели хотели, чтобы мы видели мультик так, как будто его монтировала сама Кэти. Безусловно, этот стиль получил логическое продолжение после успеха предыдущего мультфильма компании – «Человек-паук: Через вселенные».

Однако нас интересует больше посыл и те смыслы, которые транслируются в головы юных зрителей. И здесь, на удивление, не всё так плохо. Проблемы и больные места общества обозначаются ещё в самом начале, когда нам показывают ужин семьи Митчеллов, где отец предлагает отложить в сторону гаджеты и пообщаться. Затем эти проблемы очень точно озвучивает цифровой помощник Pal, который и восстал против людей:

«А ты знал, что 90% звонков от матерей игнорируются?»

«Смотри, что случится, если я, например, отключу Вай-Фай».

Далее следуют кадры хаоса и разрушений на улицах больших городов.

И самое интересное, даже когда выясняется, что причина происходящего в цифровом помощнике, члены семьи Митчеллов не хотят расставаться с мобильными устройствами, и в этой ситуации только отец способен на адекватные действия, поскольку не настолько привязан к миру гаджетов.

Наших героев помещают в ситуацию, когда спасение мира зависит только от них, и если они не научатся действовать сообща, не найдут общего языка, то им не удастся выполнить возложенную на них миссию. Здесь и звучат те самые правильные посылы: отец должен отказаться от слишком архаичных представлений и всё-таки научится использовать возможности цифрового мира, а дочь должна увидеть в своём «аналоговом», так сказать, родителе настоящего героя, способного на подвиги. В конечном итоге, беда должна сплотить семью Митчеллов, показать им, что семья очень важна для любого человека, и несмотря на проблемы «отцов и детей», на возникающие разногласия, всё-таки надо уметь договариваться и идти на компромисс.

Примечательно, что в мультфильме показывают ещё одну семью: момент, когда только начинается восстание машин. Та, другая семья, внешне выглядит дружной и действует слаженно, но почему-то очень быстро оказывается в плену у роботов. Видно, что они руководствуются совсем иными принципами: их семейные отношения больше походят на рекламу, красивую этикетку – не хватает того самого «секретного ингредиента», то есть любви и близости. Их семья – это бизнес-проект, а цель – получение каких-то выгод. Семья Митчеллов, напротив, несмотря на внешнюю неустроенность, имеет в основе своей именно близость, дружественность по отношению друг к другу, хоть и сами они до конца не осознают этого. Их разногласия обусловлены лишь бытом, различием интересов и взглядов, но, в целом, нам с самого начала показывают, что отец переживает за дочь, а дочка любит отца. Только лишь какие-то случайности и споры мешают им найти общий язык.

Мультфильм довольно явно и открыто декларирует приоритет семьи. Ведь, в конечном итоге, Митчеллам удаётся восстановить здоровый климат в отношениях. В конце мультфильма Кери, общаясь с цифровым помощником, приходит к выводу, что, несмотря на то, насколько Митчеллы разные, они всегда будут поддерживать связь друг с другом. Это и есть то самое изменение, которое претерпели главные герои: они поняли, что семья – их главная ценность.

Из отрицательных сторон. Митчеллы, безусловно, демонстрируют некоторую придурковатость, как норму, но смотрится это больше как некий обязательный элемент комедийного жанра и необходим он только для создания юмористического контекста. В конце мультфильма мама предстаёт настоящей воительницей, способной в одиночку уничтожать роботов пачками, то есть имеет место демонстрация сильного женского типа, так сейчас популярного в кино. Заметьте, многие современные фильмы и мультфильмы, снятые по старым франшизам, активно продвигают эту тенденцию. Главные действующие лица, как правило, теперь не герои, а именно героини, причём часто они проявляют куда-более волевые черты, чем персонажи мужского пола: они сильнее, выносливее, активнее, увереннее и т.д. В этом смысле «Митчеллы против машин» повторяет наметившиеся тренды.

Также в интернете описываются некие якобы отсылки к нетрадиционной ориентации дочери семьи Митчеллов: указывается значок в виде радуги, который она носит, а также то, что у неё есть подружка. Но почему радуга не может быть просто радугой?! Какая разница, какой смысл в это вложил кто-то?! И вложил ли вообще?! Важно, какой смысл вкладываем в это мы. Если считаем, что радуга – это символ ЛГБТ, значит, пропаганда работает, и для нас даже слово «голубой» – уже не просто цвет. Если хорошенько задуматься, радуга может быть просто радугой, а подружка может быть просто подружкой без всяких намёков и двойных значений. Вероятно, нас уже слишком испортили данной тематикой, что даже радуга вызывает у нас стойкую ассоциацию.

Источник: Рецензия на сайте КиноЦензор

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«Митчеллы против машин»: Семья спасает мир от восстания роботов