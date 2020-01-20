Оболганный Иван IV и Антихрист Петр I. Дмитрий Белоусов. Выпуск 1. Часть 2

Настоящие и скрываемые факты о Иване IV и Петре I.



Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов

Часть 1 – https://youtu.be/gTrssH_JI24



Наша славянская история – очень богатая… Она наполнена и героическими, и трагическими событиями. Увы, история нашего многонационального народа последних трех веков подана, как деяния царей, императоров и императриц. При этом, заслуги или пакости, какого-то конкретного царя описаны в учебниках и тенденциозно, и лживо – под текущую политику. Но даже на фоне умолчания исторических фактов из общего ряда лжи о царях выделяются два правителя – Иван IV и Пётр I. Первого народ называл Великим и Грозным, а Петра I прозвал – Антихристом и Табачником. Писатель Лев Толстой писал про Петра I: “сгнивший от сифилиса зверь”. Но отец научного коммунизма Карл Маркс не зря говорил: “То, что мы считаем историей, – это всего лишь сказки, рассказанные победителями”. Сегодня, после массовой “промывки мозгов” – все наоборот. Иван IV Грозный в учебниках, фильмах и ТВ-передачах изображен скорым на расправу, кровавым тираном, да еще и убийцей собственного сына. А западный убийца, пьяница и распутник Петр I Алексеевич Романов, вдруг превратился в великого реформатора, который заботился о процветании России и внес огромный вклад в её развитие. Обелили даже казнь царевича Алексея. Но стоит только копнуть настоящие факты, и все бредовые фантазии пропагандистов западной истории рушатся в пыль. Ведь все эти фальсификации держатся только на обмане людей. Великий политик Петр Столыпин говорил: “народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы”. Поэтому история “должна быть злопамятной”.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_1oSNVDOSEY