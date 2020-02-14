Дм. Белоусов: Оболганный Иван IV. Рассказ первый
11:36. 14 февраля 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Писатель-историк Дм. Белоусов в потрясающей лекции развенчивает ложь об Иване Грозном не только в перестроечных „учебниках истории имени денег Сороса”, но, к сожалению, и ложь об этом великом русском государе, написанную в советских и романовских книгах.
Сегодня правда, несмотря на монополию Запада на СМИ, а либерализма в образовании, всё же всплывает на уровень общего доступа. И мы все в той или иной мере начинаем осознавать, что навязанный исторический образ Ивана IV, мягко говоря, неточен. Но чтобы до такой степени, как это вскрывает Дмитрий – испытываешь настоящий культурный шок.
Шок от осознания факта многовекового напластования лжи на ложь, начиная от поляков и англичан, пройдя через всю Европу и вернувшись с российскими немцами-историками к лжецу Карамзину, далее через советский период и вплоть до сегодняшнего дня. Такое количество русофобской лжи, пожалуй, не вылито ни на одного русского исторического персонажа. За исключением, разве что, Сталина.
Чем больше русский правитель сделал для блага России, тем лживее искажается его образ. Причём наблюдается и обратная картина: бездарей превозносят и называют Великими…
Сегодня правда, несмотря на монополию Запада на СМИ, а либерализма в образовании, всё же всплывает на уровень общего доступа. И мы все в той или иной мере начинаем осознавать, что навязанный исторический образ Ивана IV, мягко говоря, неточен. Но чтобы до такой степени, как это вскрывает Дмитрий – испытываешь настоящий культурный шок.
Шок от осознания факта многовекового напластования лжи на ложь, начиная от поляков и англичан, пройдя через всю Европу и вернувшись с российскими немцами-историками к лжецу Карамзину, далее через советский период и вплоть до сегодняшнего дня. Такое количество русофобской лжи, пожалуй, не вылито ни на одного русского исторического персонажа. За исключением, разве что, Сталина.
Чем больше русский правитель сделал для блага России, тем лживее искажается его образ. Причём наблюдается и обратная картина: бездарей превозносят и называют Великими…
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