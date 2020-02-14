Дм. Белоусов: Оболганный Иван IV. Рассказ первый

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Писатель-историк Дм. Белоусовразвенчивает ложь об Иване Грозном не только в перестроечных „учебниках истории имени денег Сороса”, но, к сожалению, и ложь об этом великом русском государе, написанную в советских и романовских книгах.Сегодня правда, несмотря на монополию Запада на СМИ, а либерализма в образовании, всё же всплывает на уровень общего доступа. И мы все в той или иной мере начинаем осознавать, что навязанный исторический образ Ивана IV, мягко говоря, неточен.Шок от осознания факта многовекового напластования лжи на ложь, начиная от поляков и англичан, пройдя через всю Европу и вернувшись с российскими немцами-историками к лжецу Карамзину, далее через советский период и вплоть до сегодняшнего дня. Такое количество русофобской лжи, пожалуй, не вылито ни на одного русского исторического персонажа. За исключением, разве что, Сталина.Чем больше русский правитель сделал для блага России, тем лживее искажается его образ. Причём наблюдается и обратная картина: бездарей превозносят и называют Великими…

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4883816.html