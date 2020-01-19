Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 января 2020

Президент США Дональд Трамп во время приватного ужина для спонсоров Республиканской партии в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде заявил, что операции по ликвидации командира спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани предшествовали дурные высказывания иранского генерала о США, сообщают The Washington Post и CNN со ссылкой на аудиозаписи, сделанные на том вечере.

При этом американские СМИ подчеркивают, что Трамп не упомянул о «неминуемой» угрозе интересам США или четырем американским посольствам со стороны Сулеймани, хотя ранее президент США именно так обосновал ликвидацию командира «Кудс».

По словам американского лидера, примерно за две недели до спецоперации США установили наблюдение за Сулеймани, и тот «говорил о плохих вещах».

«Он говорил плохие вещи о нашей стране, якобы мы собираемся их атаковать, собираемся убить ваших людей. Я сказал: «Послушайте, сколько еще этой ерунды мы должны выслушать, верно?» — приводит слова Трампа с аудиозаписи The Washington Post, отмечая, что спонсоры отреагировали на это высказывание аплодисментами.

Кроме того, президент США назвал Сулеймани «отцом придорожной бомбы» и возложил на него ответственность «за каждого прекрасного юношу или девушку без рук или ног, которых вы видите на улице».

Также Трамп рассказал, что поминутно следил за операцией, находясь в Ситуационной комнате Белого Дома.

На ужине Трамп описывал, как ему докладывали, сколько минут и секунд оставалось до гибели иракского генерала. «„Две минуты и 11 секунд, сэр. Они в машине, они в бронированном автомобиле.

Сэр, им осталось жить примерно одну минуту, сэр. 30 секунд. Десять, девять, восемь…“ И вдруг, бум», — пересказывал Трамп доклад американских военных.

По данным CNN, они наблюдали за ударом с помощью камер «в небе» и описывали президенту США то, что сами видели.

Как отмечает The Washington Post, в отдельной аудиозаписи Трамп хвастается увеличением оборонного бюджета на 2,5 трлн долларов и подчеркнуто равнодушно отвечает тем, кто критиковал его расходы и растущий государственный долг США.

«Кто, черт возьми, заботится о бюджете? У нас будет страна», — цитирует Трампа издание.

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