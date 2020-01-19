Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 января 2020
- 08:29 «10, 9, 8… Бум!» — Трамп раскрыл подробности убийства Сулеймани.
- 04:00 Алеппо в огне: враг наносит удар за ударом, безжалостно убивая людей (ФОТО, ВИДЕО 18+).
- 00:48 Нападение на саудовский лагерь в Марибе.
«10, 9, 8… Бум!» — Трамп раскрыл подробности убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп во время приватного ужина для спонсоров Республиканской партии в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде заявил, что операции по ликвидации командира спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани предшествовали дурные высказывания иранского генерала о США, сообщают The Washington Post и CNN со ссылкой на аудиозаписи, сделанные на том вечере.
При этом американские СМИ подчеркивают, что Трамп не упомянул о «неминуемой» угрозе интересам США или четырем американским посольствам со стороны Сулеймани, хотя ранее президент США именно так обосновал ликвидацию командира «Кудс».
По словам американского лидера, примерно за две недели до спецоперации США установили наблюдение за Сулеймани, и тот «говорил о плохих вещах».
«Он говорил плохие вещи о нашей стране, якобы мы собираемся их атаковать, собираемся убить ваших людей. Я сказал: «Послушайте, сколько еще этой ерунды мы должны выслушать, верно?» — приводит слова Трампа с аудиозаписи The Washington Post, отмечая, что спонсоры отреагировали на это высказывание аплодисментами.
Кроме того, президент США назвал Сулеймани «отцом придорожной бомбы» и возложил на него ответственность «за каждого прекрасного юношу или девушку без рук или ног, которых вы видите на улице».
Также Трамп рассказал, что поминутно следил за операцией, находясь в Ситуационной комнате Белого Дома.
На ужине Трамп описывал, как ему докладывали, сколько минут и секунд оставалось до гибели иракского генерала. «„Две минуты и 11 секунд, сэр. Они в машине, они в бронированном автомобиле.
Сэр, им осталось жить примерно одну минуту, сэр. 30 секунд. Десять, девять, восемь…“ И вдруг, бум», — пересказывал Трамп доклад американских военных.
По данным CNN, они наблюдали за ударом с помощью камер «в небе» и описывали президенту США то, что сами видели.
Как отмечает The Washington Post, в отдельной аудиозаписи Трамп хвастается увеличением оборонного бюджета на 2,5 трлн долларов и подчеркнуто равнодушно отвечает тем, кто критиковал его расходы и растущий государственный долг США.
«Кто, черт возьми, заботится о бюджете? У нас будет страна», — цитирует Трампа издание.
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Алеппо в огне: враг наносит удар за ударом, безжалостно убивая людей (ФОТО, ВИДЕО 18+)
Крупнейший город Сирии продолжает содрогаться от ударов врага. После недавней смертоносной атаки Алеппо, унесшей жизни 7 человек и ранившей 17, жилой дом в районе Захра подвергся удару реактивных снарядов, выпущенных боевиками с западной окраины города, входящей в зону деэскалации Идлиб.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
В результате обстрела несколько мирных жителей погибли и получили ранения различной степени тяжести. Как сообщили «РВ» очевидцы, люди возвращались домой после дневной молитвы (намаза) из мечети Фатми, и в это время раздался взрыв. Пострадавшие были оперативно доставлены в Университетский госпиталь «Аль Джама» города Алеппо.
Также в результате разрыва ракеты разрушен фасад жилого многоквартирного дома, повреждены гражданские автомобили.
Предположительно, обстрел произвели протурецкие боевики так называемой «Сирийской национальной армии» (ССА/СНА), контролирующие район Рашидин (на западе Алеппо). По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, с 9 января 2020 года в зоне деэскалации «Идлиб» введен режим прекращения огня.
Напомним, днём ранее террористы нанесли очередной удар по густонаселённым жилым кварталам района Суккари города Алеппо, обстрел вёлся реактивными снарядами со стороны боевиков, контролирующих юго-западные окраины города, входящие в зону деэскалации «Идлиб».
Таким образом, жертвами агрессии исламистов лишь на этой неделе стали более 30 человек.
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Нападение на саудовский лагерь в Марибе
Хуситы разбомбили баллистическими ракетами и БПЛА-камикадзе тренировочный лагерь хадистов в Марибе, где саудовские военные инструкторы обучали войска марионеточного режима.
В результате атаки было убито до 60 солдат и офицеров и более 120 получили ранения (с учетом того, что цифра постоянно растет, нельзя исключать,что финальные цифры окажутся еще больше + пока нет ясности, были ли среди убитых и раненых саудиты). Хадисты первоначально пытались преуменьшать потери, заявляя, что всего 25 человек погибло, но потому картина чудовищных потерь начала просачиваться в СМИ. Нельзя не отметить очевидную точность "хуситских" ракет и эффективность дронов. Саудовские источники заявляют, что при отражении удара удалось сбить аж 1 БПЛА-камикадзе. Все остальное прилетело в лагерь (несколько ракет и дронов). Саудовские ПВО опять "про…ли все полимеры" и это уже никого не удивляет.
Основную массу погибших составили солдаты из про-саудовских сил, которых направили в лагерь Мариб на переформирование после того, как они себя плохо показали в боях с южными сепаратистами, которых поддерживает ОАЭ в Адене. Но в итоге, им еще и от хуситов прилетело.
Хуситы ударно начали 2020-й год.
Как уже ранее отмечалось, убийство Сулеймани явно приведет к оживлению прокси-войны по всему региону, а хуситы, за счет существующего состояния войны с ОАЭ и Саудовской Аравией, а также за счет имеющихся технических возможностей, будут одними из застрельщиков асимметричных иранских ударов, где Саудовская Аравия является одной из наиболее очевидных целей, особенно с учетом того, как сильно она увязла в Йеменской войне без внятных перспектив ее завершения. Так что "великая мстя Ирана за Сулеймани", помимо "ограниченного" удара по базе Айн-Аль-Ассад будет складываться в том числе и из таких ударов. Я бы предположил, что в ближайший месяц хуситы попробуют всерьез нащупать цели на территории Саудовской Аравии.
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