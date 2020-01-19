Без дна. Оппозиция 1 февраля проведёт в Москве шествие против собственных требований недельной давности.

Сначала сухое сообщение с новостных лент: "Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Правительство Москвы согласовало проведение 1 февраля десятитысячного митинга противников конституционной реформы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу.

Собеседник агентства отметил, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9."

С учётом того какие поправки Путин предложил внести в конституцию, того что по этому поводу будет проведено всенародное голосование, того что шествие будет проходить против этих поправок, предлагаю оппозиции во время шествия использовать следующий лозунги:

1) Руки прочь от ельцинской конституции!

2) Отстоим властные рычаги Кремля!

3) Скажем твёрдое "нет" повышению полномочий парламента, вся власть - Путину!

4) Долой референдум!

5) Народ - цепной пёс режима. Голосование не пройдёт!

6) Теснее ряды лжепатриотов!

7) Шире шаг в парламент лиц с двойным гражданством!

8) Совет Федерации не место для дискуссий.

9) Парламент - мрачная тень прошлого.

10) Вид на жительство за рубежом - вот наш нравственный маяк.

11) Политик с двумя паспортами - наш кандидат!

12) Декреты МВФ, ПАСЕ и Гааги - выше филькиных грамот России.

13) Нет ограничениям президентских сроков!

Источник: https://aftershock.news/?q=node/824310