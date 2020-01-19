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Без дна. Оппозиция 1 февраля проведёт в Москве шествие против собственных требований недельной давности.

17:46. 19 января 2020 190 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

доколе

Сначала сухое сообщение с новостных лент: "Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Правительство Москвы согласовало проведение 1 февраля десятитысячного митинга противников конституционной реформы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу.

Собеседник агентства отметил, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9."

С учётом того какие поправки Путин предложил внести в конституцию, того что по этому поводу будет проведено всенародное голосование, того что шествие будет проходить против этих поправок, предлагаю оппозиции во время шествия использовать следующий лозунги:

 

1) Руки прочь от ельцинской конституции!

2) Отстоим властные рычаги Кремля!

3) Скажем твёрдое "нет" повышению полномочий парламента, вся власть - Путину!

4) Долой референдум!

5) Народ - цепной пёс режима. Голосование не пройдёт!

6) Теснее ряды лжепатриотов!

7) Шире шаг в парламент лиц с двойным гражданством!

8) Совет Федерации не место для дискуссий.

9) Парламент - мрачная тень прошлого.

10) Вид на жительство за рубежом - вот наш нравственный маяк.

11) Политик с двумя паспортами - наш кандидат!

12) Декреты МВФ, ПАСЕ и Гааги - выше филькиных грамот России.

13) Нет ограничениям президентских сроков! 

Источник: https://aftershock.news/?q=node/824310

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 329 157
    397 19 января 2020 в 17:53

    Какая интересная попазиция! Лозунги огонь! Автор Петросян. Месяц Интриг продолжается! Год будет не скучным.

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  • 329 157
    397 19 января 2020 в 17:55

    Хибстеры и фрики снесут Путина? Как пишет сайт радио «Эхо Москвы», запрос поступил «от группы граждан», их имена пока не известны.

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  • 8040 3364
    BlackCat 19 января 2020 в 18:07

    От себя бы добавил, что на шествие обязательная форма – шутовской колпак на голову и свой ценник в формате А4 на спину.

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    • 9942 5912
      XAPAOHBlackCat 19 января 2020 в 18:21

      Глядя на выше изложенное, прихожу к выводу, что оскотиневшееся животное мечтает, чтобы сказочного вынесли из кремля вперёд ногами. Мне же хочется, чтобы сказочный дошёл сам до того столба, который он украсит своим телом.

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      0
  • 9942 5912
    XAPAOH 19 января 2020 в 18:43

    Это, чё за хня?
    Животное решило, что оно может выставлять себя в качестве вершителя судеб?
    Может всё гораздо проще. Животное является обычным пригоженским троллем. Поэтому и публикует всякую русофобскую хню за бабки.

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    1
  • 12554 7616
    Maleos 19 января 2020 в 18:45

    Кулак-символ цветных революций, которые устраивают жыдосаксы по всему миру. Чота заипли уже…

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    1

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