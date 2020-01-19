Без дна. Оппозиция 1 февраля проведёт в Москве шествие против собственных требований недельной давности.
Сначала сухое сообщение с новостных лент: "Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Правительство Москвы согласовало проведение 1 февраля десятитысячного митинга противников конституционной реформы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу.
Собеседник агентства отметил, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9."
С учётом того какие поправки Путин предложил внести в конституцию, того что по этому поводу будет проведено всенародное голосование, того что шествие будет проходить против этих поправок, предлагаю оппозиции во время шествия использовать следующий лозунги:
1) Руки прочь от ельцинской конституции!
2) Отстоим властные рычаги Кремля!
3) Скажем твёрдое "нет" повышению полномочий парламента, вся власть - Путину!
4) Долой референдум!
5) Народ - цепной пёс режима. Голосование не пройдёт!
6) Теснее ряды лжепатриотов!
7) Шире шаг в парламент лиц с двойным гражданством!
8) Совет Федерации не место для дискуссий.
9) Парламент - мрачная тень прошлого.
10) Вид на жительство за рубежом - вот наш нравственный маяк.
11) Политик с двумя паспортами - наш кандидат!
12) Декреты МВФ, ПАСЕ и Гааги - выше филькиных грамот России.
13) Нет ограничениям президентских сроков!
Источник: https://aftershock.news/?q=node/824310
Какая интересная попазиция! Лозунги огонь! Автор Петросян. Месяц Интриг продолжается! Год будет не скучным.
Хибстеры и фрики снесут Путина? Как пишет сайт радио «Эхо Москвы», запрос поступил «от группы граждан», их имена пока не известны.
От себя бы добавил, что на шествие обязательная форма – шутовской колпак на голову и свой ценник в формате А4 на спину.
Глядя на выше изложенное, прихожу к выводу, что оскотиневшееся животное мечтает, чтобы сказочного вынесли из кремля вперёд ногами. Мне же хочется, чтобы сказочный дошёл сам до того столба, который он украсит своим телом.
Это, чё за хня?
Животное решило, что оно может выставлять себя в качестве вершителя судеб?
Может всё гораздо проще. Животное является обычным пригоженским троллем. Поэтому и публикует всякую русофобскую хню за бабки.
Кулак-символ цветных революций, которые устраивают жыдосаксы по всему миру. Чота заипли уже…