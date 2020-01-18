Душенов 251. К чему готовится дядя Вова
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Константин Душенов об отставке Медведева, назначении Мишустина и послании президента Федеральному собранию. Почему это произошло именно сейчас.
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Чему быть, того не миновать… Ни ему, ни остальному населению…