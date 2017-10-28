Русская “внучка пираньи”, которая изменит мир

Недавно представитель Министерства обороны поведал журналистам: в ближайшие годы в состав Военно-Морского Флота России войдут несколько типов новейших неатомных подводных лодок с фантастическими характеристиками. Они уже внесены в госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы, которая вот-вот должна быть утверждена президентом Путиным. С одной стороны эти чудо-лодки будут способны, как и атомоходы, нести стратегическое оружие – например, крылатые ракеты большой дальности семейства «Калибр», оснащенные ядерной «головой», а с другой – будут обладать сверхмалым водоизмещением и практически нулевым акустическим полем.

Что же это за чудо такое — сверхмалые неатомные подлодки нового поколения? Попробуем приоткрыть завесу тайны, которая их окружает…

Все они являются наследницами легендарной «Пираньи» — подводной лодки 865-го проекта. К 1990 году в СССР были построеныдве такие малютки. Предполагалось, что их будет больше, но развал Советского Союза прервал программу строительства. Да и прослужили они после этого всего восемь лет, до 1999 года.

«Пираньи» имели водоизмещение всего 220 тонн. При этом они моглипогружаться на глубину до 200 м, несли экипаж, состоящий из трех человек, и были способны брать на борт разведывательно-диверсионную группу из шести боевых пловцов. Автономность составляла 10 суток, а вооружение – два контейнера с 400 миллиметровыми торпедными аппаратами, которые находились в забортном пространстве подводной лодки справа и слева от ограждения рубки, между прочным и лёгким корпусами.

Таким образом, боевые возможности у этих подводных лодок были довольно широкими, они могли бы еще служить и служить, но «лихие 90-е» пережить не сумели. Впрочем, нет худа без добра: поскольку они готовились к выводу из боевого состава флота, во второй половине 90-х их разрешили снять в кино, и широкие народные массы познакомились со сверхсекретной некогда «Пираньей» в кадрах знаменитой комедии «Особенности национальной рыбалки». Новые подводные лодки, которые готовятся поступить на вооружение нашего флота, являются «внучками» тех «Пираний».

Это, в первую очередь, подводная лодка проекта П-650 «Супер-пиранья». Знакомьтесь: 720 тонн водоизмещения, экипаж — девять человек и шесть боевых пловцов, оружие – четыре торпеды. Предельная глубина погружения — 300 м. Все её характеристики гораздо более серьезные, чем у предшественницы. В частности, дальность хода – 2000 миль, и из этих двух тысяч большую часть – 1200 миль – она может пройти под водой, не всплывая. В движение ее приводят либо два дизель-генератора, вырабатывающие электроэнергию для сверхтихого гребного электродвигателя, либо т.н. анаэробная, т.е. воздухонезависимая энергетическая установка.

Очень маленькая и очень опасная

Помимо П-650, у нас есть ещё один проект сверхмалой неатомной лодки – П-750 «Супер-пиранья 2». Её водоизмещение чуть больше, 950 тонн. Дальность хода – более 3700 км, причем, как и П-650, большую часть этой дистанции она может пройти в подводном положении. Вооружена эта подлодка более, чем серьёзно: четыре ракеты в универсальных вертикальных пусковых остановках, четыре торпеды калибра 533 миллиметра или восемь торпед калибра 400 миллиметров. В торпедных аппаратах, как и в вертикальных ПУ, возможно размещениекрылатых ракет семейства «Калибр» или «Оникс» класса «подводная лодка – корабль» и «подводная лодка – земля». Ну, а кроме всего прочего, в специальных, расположенных между прочным и легким корпусами лодки контейнерах можно разместить ещё и 12 мин.

Шумность этой сверхмалой подводной лодки не превышает фоновых значений биологических шумов океана, то есть обнаружить ее практически невозможно. А значит, в Арктике и на Дальнем Востоке такие подводные лодки смогут идеально обеспечить защиту маршрутов развертывания наших атомных подводных ракетоносцев от американских многоцелевых субмарин или вражеских корабельных поисково-ударных противолодочных групп.

В результате бригада из, например, шести таких малышей будетспособна поставить под контроль огромную акваторию. Ну, скажем, всю акваторию Черного, или Балтийского, или Каспийского моря. А их маневренностьтакова, что они могут буквально вертеться на месте: поворотные винты и забортные рулевые колонки предоставляют им такую возможность.

Кроме того, возможность размещения на таких маленьких подводных лодках крылатых «Калибров», которые способны наносить ядерные удары по объектам, расположенным в глубине территории противника, на расстояниеболее 2500 километров, делает «Супер-пираньи» способными решать даже стратегические задачи. Раньше, скажем, 20 лет назад, о таких возможностях даже мечтать было невозможно…

Подведём итог. «Супер-пираньи» готовы решать невероятно широкий спектр боевых задач. Они могут высаживать боевых пловцов, то есть совершать тайные спецоперации. Могут заниматься противолодочной обороной. Могутпротиводействовать авианосным ударным группировкам, потому что четыре противокорабельных «Калибра», даже в неядерном, обычном оснащении, способны нанести любому авианосцу тяжелейшие повреждения или гарантированно отправить на днолюбой эсминец из состава авианосной ударной группы.

Какая именно из двух этих подводных лодок – то ли П-650, то ли П-750 – уже включена в государственную программу вооружения на 2018–2025 годы, неизвестно. Но в любом случае, обе эти подлодки – уже не просто «хотелки» адмиралов, не просто разработки каких-то продвинутых образцов для выставки, а вполне реальные, готовые к серийному производству образцы.

Хозяйки прибрежных морей

Особо стоит отметить, что все российские неатомные подводные лодки нового поколения будут оснащаться анаэробными, т.е. воздухонезависимымихимическими генераторами, которые существенно увеличат дальность их подводного хода.

Об этом стоит сказать подробней. Именно для «Пираний» еще в конце 80-х годов прошлого века питерским специальным конструкторских бюро была создана первая отечественная воздухонезависимая энергоустановка «Кристалл-20» мощностью 130 киловатт. (Кстати, коэффициент полезного действия такого электрохимического генератора достигает 75%.)В 1991 году, после прохождения всесторонних испытаний, установка «Кристалл-20» уже была принята на вооружение министерством обороны Советского Союза. Но вскоре последовал распад СССР и пришедшие к власти демократы все это, ясное дело, похоронили.

Зато сегодня такие технологии восстановлены на новом уровне. Для того, чтобы оценить их значение, важно понять: если неатомная подводная лодка обретает возможность находиться под водой не 3-4 дня, как сейчас, а, предположим, три недели, то в закрытых акваториях, в прибрежных морях такие подводные лодки станут на порядок эффективнее, чем огромные и дорогостоящие атомоходы, потому что они практически не шумят. Атомная подводная лодка шумит гораздо громче: механизмы, которые преобразуют энергию атомногореактора в энергию движения, связаны с вибрациями, вращениями и разного рода механическими взаимодействиями разных деталей, которые неизбежно создают мощное акустическое поле, и как ты ни пытайся его сократить, оно все равно остается весьма существенным. А новые лодки-малютки оказываются, по сравнению с атомоходами, практически бесшумными. Когда они плывут под водой, они практически никак не выделяются на фоне естественных биологических шумов океанских глубин. Это в буквальном смысле «черные дыры» в океане.

Малошумность здесь – ключевой момент. Любые другие подводные лодки будут услышаны нашими малышками гораздо раньше, чем смогут понять, что рядом с ними находится русская «Супер-пиранья». Значит, П-650 и П-750смогут сближаться, например, с американскими атомоходами на дистанции,позволяющие применять против них даже малогабаритные противолодочные торпеды! Это создает совершенно новую ситуацию во всех прибрежных морях России: и в Арктике, и на Дальнем Востоке, и в Черном море, и на Каспии, и на Балтике — короче говоря, везде.

Таким образом, появление воздухонезависимых энергоустановок на этих маленьких бесшумных подлодках создастважнейшую предпосылкудля настоящей революции в тактике и стратегии подводной войны! Второй предпосылкой такой революции станет появление на сверхмалых ПЛ дальнобойных ракет семейства «Калибр».Будучи размещенными на бесшумных, необнаруживаемых подводных лодках, они могут стать страшным оружием как против надводных кораблей противника, так и против стратегических объектов в глубине вражескойтерритории.

Дёшево и сердито

Еще один приятный плюс сверхмалых ПЛ — стоимость. Неатомные мини-лодки обойдутся нашей казне в десятки раз дешевле, чем атомоходы.

Кстати, догнать нас в этой области вооружений американцы не смогут ни за 10, ни за 20 лет. Дело в том, что после Второй мировой войны они вообще отказались от строительства дизельных лодок и строили только атомные. И это понятно: американские подводные лодки, чтобы попасть в районы своего боевого патрулирования, должны пересечь океаны. Они же не свои берега охраняют, они решают задачи наступательные, агрессивные. Это мы обороняемся в своих прибрежных морях, а американцы должны строитьтакие подводные лодки, которые способны решать боевые задачи за тысячи и тысячи миль от своих баз, от родного побережья. Поэтому Вашингтон просто обречён на то, чтобы делать ставку исключительно на атомные подлодки. Но когда эти дорогостоящие гиганты пересекут океаны и приплывут к нам, наши прибрежные акватории будут защищать сверхмалые НАПЛ, чья боевая эффективность будет существенно выше, чем у атомоходов, а стоимость – на порядок меньше.

Такое сочетание стоимости и эффективности позволит «Супер-пираньям» самым радикальным образом поменять не только правила ведения морской войны, но и оказать серьезнейшее влияние на стратегический баланс сил на сухопутных ТВД Европы и Дальнего Востока.