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Древнеегипетская мифология: Сет и его противостояние с богами.

14:46. 18 января 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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Древнеегипетский бог Сет, которого также в литературе называют Сетх и Сутех, был одним из наиболее важных персонажей в пантеоне.

С ним связано большое количество мифов и преданий, его просили о милости и боялись. Сет в египетской мифологии Этого бога считают покровителем хаоса и беспорядка. Он мог насылать на селения плохую погоду, штормы. Он же был создателем пустынь. Его считали коварным и жестоким. Сет родился от богов Геба и Нут. У него был брат Осирис и сестры Исида и Нефтида. Последняя же стала и его женой.

У этого персонажа древнеегипетской мифологии было много священных животных. Но главным среди них был осел. Потому и самого Сета изображали высоким, стройным человеком с ослиной головой. У него были красные волосы и глаза, что считалось цветом мертвой земли - пустынь. В руках у бога изображалось копье.

Существовало поверье, будто Сет изначально обладал хорошими качествами и не был покровителем дурного. Но зависть к старшему брату все сильнее точила сердце бога, изживая из него все хорошее. О противостоянии братьев рассказывает мифология. Сет старался избавиться от Осириса. И однажды у него появилась самая коварная из всех задумок.

Предательство Сета Во времена, когда верили в богов Осириса и Сета, было принято заранее начать заботиться о своей загробной жизни. Еще в молодости заказывали саркофаги и строили гробницы. Когда строительство было закончено, можно было отпраздновать. Вот и Сет заказал для себя саркофаг. Но вот только он оказался богу не по размеру.

Как рассказывает мифология, Сет пригласил в свой дом гостей и сказал, что подарит прекрасный саркофаг тому, кому он придется в пору. Тогда все гости коварного бога стали по очереди примерять подарок. Но вот только подошел он лишь Осирису. Стоило ему лечь в саркофаг, как крышка закрылась. Сет облил саркофаг свинцом и бросил тело брата в воды Нила.

Жена Осириса Исида надела траур. Она долгое время искала своего мужа и скиталась по разным землям. Наконец она узнала, что гроб её супруга стал колонной в одном из дворцов. Исида скрыла свое божественное происхождение и стала няней, лишь бы быть рядом с телом мужа. Но её обман скоро открылся. И тогда Исида попросила отдать ей гроб. Свое странствие и его исход богиня смогла скрыть от жестокого брата. Сету она также не рассказала и про свою беременность, а затем про рождение сына Гора.

 

Сет против Гора.

Как рассказывает мифология, Гор вырос сильным юношей, могучим воином. И ничего он не желал сильнее, чем отомстить за отца.

Битва между двумя богами отражена в мифах. Изначально сын Осириса терпел поражения. Сет вырвал у своего племянника глаз. Тот же в свою очередь кастрировал дядю. Боги были обеспокоены этой кровопролитной битвой. И тогда они решили устроить суд, чтобы решить, кто прав - сын Осириса или Сет.

Мифология рассказывает о том, что победа была отдана Гору. Ему вернули глаз, который и помог оживить Осириса. Сет был наказан за свое вероломство. Оживший Осирис мог снова стать правителем. Но он не желал оставаться среди богов после пережитого. Тогда он стал правителем загробного мира, а свою прежнюю власть передал сыну Гору. 

 

Сет — воин и защитник.

Не только покровителем зла был Сет. Мифология редко включает в себя героев, в которых только отрицательные качества. Так и в боге с ослиной головой были черты, которые делали его привлекательным для древних египтян. Сет был покровителем металлов, и в честь него было названо железо. А так как этот бог был еще и сильным, его своим владыкой выбирали воины. Он умел сражаться копьем и нередко одерживал верх над своими соперниками. Его сила привлекла внимание и фараонов. Потому Сет имел причастие и к власти. Его изображали рядом с фараонами.

Как рассказывает мифология, Сет играл важную роль при смене дня и ночи. Своим копьем он убивал змея, который хотел напасть на колесницу бога Ра. Несмотря на свой характер, Сет возвращал людям солнечный свет. Истории богов включают в себя вечное противостояние добра и зла, как и любая другая мифология. Сет предстает в ней олицетворением дурного, но его не забывали и поклонялись ему. Считалось, что он способен на любое коварство.

Но он же мог и защитить от зла. Его считали покровителем воинов, но и ассоциировали с загадочными землями за границами Египта. Про Сета существует множество мифов. И не во всех он предстает злодеем. Одним из важнейших богов считается Сет. Мифология Египта рассказывает историю его взлета и падения. 

Источник: https://fb.ru/article/227534/drevneegipetskaya-mifologiya-set-i-ego-protivostoyanie-s-bogami

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