Seth/Сиф/Сет.

Seth (Hebrew: שֵׁתֿ, Standard Šet, Tiberian Šēṯ; Arabic: شيث‎ Shith or Shiyth; "placed; appointed"), in Judaism, Christianityand Islam, was the third son of Adam and Eve and brother of Cain and Abel, who were the only other of their children mentioned by name. According to Genesis 4:25, Seth was born after the slaying of Abel by Cain, and Eve believed God had appointed him as a replacement for Abel.

Сиф (ивр. שֵׁת‎, Шет — положение, основание, утверждение, греч. Σηθ) — третий сын Адама, соответствует кораническому Шиту (شيث), родился в 130 г. от сотворения мира и человека (Быт. 5:3). Сиф упоминается в родословии Иисуса Христа (Лук. 3:38).

Ева родила третьего сына Сифа после убийства Каином Авеля, и после того, как Бог проклял Каина и его потомство.

Set /sɛt/ or Seth (/sɛθ/; also spelled Setesh, Sutekh, Setekh, or Suty) is a god of the desert, storms, and foreigners in ancient Egyptian religion. In later myths he is also the god of darkness and chaos. In Ancient Greek, the god's name is given as Sēth (Σήθ).

In Egyptian mythology, Set is portrayed as the usurper who killed and mutilated his own brother Osiris. Osiris' wife Isisreassembled Osiris' corpse and embalmed him. Osiris' son Horus sought revenge upon Set, and the myths describe their conflicts. The death of Osiris and the battle between Horus and Set is a popular event in Egyptian mythology.

Сет (още Сутекх или Сетех) е бог на пустинята, войната, гръмотевиците и хаоса в Древен Египет. Както и много други египетски божества, той е изобразяван с човешко тяло и животинска глава. Сред египтолозите няма единодушно мнение какво е животното, което служи за глава на Сет. Според някои то е тръбозъб или магаре, но според други то е измислено.

Сет наследява от баща си Геб неплодородните земи и пустините, а неговият брат Озирис наследява плодородните земи. По право Озирис трябва да властва над Египет, но гордият Сет не може да приеме такава загуба. Той убива брат си, нарязва тялото му на парчета и ги скрива на четиринадесет тайни места из целия Египет,но Изида ги е намерила.

Древните елини отъждествяват Сет с богът на буриите Тайфун.

Сет (Сетх, Сутех, Сута, Сети егип. Stẖ) — в древнеегипетской мифологии бог ярости, песчаных бурь, разрушения, хаоса, войны и смерти. Первоначально почитался как «защитник солнца-Ра», покровитель царской власти, его имя входило в титулы и имена ряда фараонов. Сет — бог-воин с красными жгучими глазами, единственный из всех, кто способен одолеть во тьме змея Апопа, олицетворяющего мрак и жаждущего поработить Ра в тёмных глубинах подземного Нила. Позже был демонизирован, стал антагонистом в дуалистичной борьбе Хора и Сета, персонификацией мирового зла, сатаной. Также Хор и Сет могут сливаться в единое двухголовое божество Херуифи. Был покровителем далеких стран и чужеземцев.

Сиф Библейский - это Сет - Бог Египта.

