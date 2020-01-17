Уличный ЕГЭ по истории России
17:19. 17 января 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Часть 1
В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне ТАУ протестировало знания нынешних студентов об истории России. Оказалось, что Сталинград теперь называется Ленинградом, а декабристы свергали Временное правительство.
Часть 2
В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне ТАУ протестировало знания нынешних студентов об истории России. Оказалось, что Сталинград теперь называется Ленинградом, а декабристы свергали Временное правительство.
Часть 2
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9661796.html