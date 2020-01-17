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Уличный ЕГЭ по истории России

17:19. 17 января 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Часть 1


В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне ТАУ протестировало знания нынешних студентов об истории России. Оказалось, что Сталинград теперь называется Ленинградом, а декабристы свергали Временное правительство.


Часть 2


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9661796.html

Метки: Видео, история, образование, опрос, Россия, студенты, тау

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