Океаны на шарообразной земле могут быть только в Виртуальном мире
Океаны на шарообразной земле могут быть только в Виртуальном мире. Если вы задумаетесь сами об этом, отбросив слова ученых и применив здравый смысл.
Океаны на шарообразной земле могут быть только в Виртуальном мире. Если вы задумаетесь сами об этом, отбросив слова ученых и применив здравый смысл.
видео не смотрел, но вопросы возникли давно.
По их формулам выходит что даже с учетом гравитации центробежная сила вращения Земли сместила бы воду океанов к экватору.
Билят,эти жертвы ЕГЭ получили возможность заниматься расказивками для большой аудитории и это плохо,какой только херни уже не натащили “плоская земля”, круглый шарик с которого будут скатываться океаны и прочая хрень.На самом деле земля не круглый шарик а скорее булыжник сложной формы ,т.н. “геоид” – https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhi-news.ru%2Fspace%2Fzemlya-bez-vody-vyglyadela-by-ne-tak-kak-vy-dumaete.html
Куда “зелёные” смотрят? Киты, слоны и черепахи подохнуть могут! Кто их кормит?
Ну загнул насчет пыли и пуха! В школе что-ли не учился. Нам опыт такой показывали. Из стеклянного цилиндра откачивали воздух. Стальной шарик и пушинка падают в вакууме с одинаковой скоростью. Неужто так плохо стало у нас с образованием? Нет, понятно что плохо. Но чтоб настолько…
Я тоже думал всегда,почему вода на обратной стороне не сваливается с земли в космос,ведь это низ же.Правда мне тогда было 4 года.Мошки парят потому что наверно им отключили магнитный притягиватель,и мы вообще наверно скорее всего спим,и нам сниться всякая хрень наподобие этого афтура.)))Нет я еще понял бы что это написала б какая нибудь курица в инстаграмме,но по гнусавому голосу чувака понимаешь что гайморит видимо оказывает сильно-разрушающее действие на мозг,и ему остается теперь завидовать курице.)У нее хоть маленький мозг,но свой,а не пораженный гайморитом до уровня трехлетнего ребенка.)
Земля шар, припллюснутый на полюсах. В пределах Земли и магнитосферы существует – градиент мерности. Согласно ему вся материя на Земле упорядочена от газов в атмосфере до самых тяжёлых элементов в земной коре. Пограничное состояние между твёрдым веществом и газами занимает – вода. Вода может выйти из предела своей мерности, но только ввиде газа (пар). Поэтому испарения воды поднимаются вверх в атомосферу, а конденсат воды выпадает, ввиде, осадков в свою строго определённую – мерность для воды на планете Земля.