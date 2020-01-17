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Океаны на шарообразной земле могут быть только в Виртуальном мире

18:44. 17 января 2020 388 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

Океаны на шарообразной земле могут быть только в Виртуальном мире. Если вы задумаетесь сами об этом, отбросив слова ученых и применив здравый смысл.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RF_1OlcQmvY

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 24330 12624
    Ursus 17 января 2020 в 19:32

    видео не смотрел, но вопросы возникли давно.

    По их формулам выходит что даже с учетом гравитации центробежная сила вращения Земли сместила бы воду океанов к экватору.

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    1
  • 13308 9454
    Владимир 17 января 2020 в 19:54

    Билят,эти жертвы ЕГЭ получили возможность заниматься расказивками для большой аудитории и это плохо,какой только херни уже не натащили “плоская земля”, круглый шарик с которого будут скатываться океаны и прочая хрень.На самом деле земля не круглый шарик а скорее булыжник сложной формы ,т.н. “геоид” – https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhi-news.ru%2Fspace%2Fzemlya-bez-vody-vyglyadela-by-ne-tak-kak-vy-dumaete.html

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  • 6561 5978
    strelez 17 января 2020 в 20:52

    Куда “зелёные” смотрят? Киты, слоны и черепахи подохнуть могут! Кто их кормит?

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  • 81 59
    Smirnov 17 января 2020 в 21:12

    Ну загнул насчет пыли и пуха! В школе что-ли не учился. Нам опыт такой показывали. Из стеклянного цилиндра откачивали воздух. Стальной шарик и пушинка падают в вакууме с одинаковой скоростью. Неужто так плохо стало у нас с образованием? Нет, понятно что плохо. Но чтоб настолько…

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    1
  • 36556 18928
    Степаныч 17 января 2020 в 21:39

    Я тоже думал всегда,почему вода на обратной стороне не сваливается с земли в космос,ведь это низ же.Правда мне тогда было 4 года.Мошки парят потому что наверно им отключили магнитный притягиватель,и мы вообще наверно скорее всего спим,и нам сниться всякая хрень наподобие этого афтура.)))Нет я еще понял бы что это написала б какая нибудь курица в инстаграмме,но по гнусавому голосу чувака понимаешь что гайморит видимо оказывает сильно-разрушающее действие на мозг,и ему остается теперь завидовать курице.)У нее хоть маленький мозг,но свой,а не пораженный гайморитом до уровня трехлетнего ребенка.)

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    1
  • 4467 3341
    Oleg 17 января 2020 в 22:43

    Земля шар, припллюснутый на полюсах. В пределах Земли и магнитосферы существует – градиент мерности. Согласно ему вся материя на Земле упорядочена от газов в атмосфере до самых тяжёлых элементов в земной коре. Пограничное состояние между твёрдым веществом и газами занимает – вода. Вода может выйти из предела своей мерности, но только ввиде газа (пар). Поэтому испарения воды поднимаются вверх в атомосферу, а конденсат воды выпадает, ввиде, осадков в свою строго определённую – мерность для воды на планете Земля.

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