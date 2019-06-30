Ю.И. Мухин. Кто сбил малайзийский «Боинг»? Провокация века

Предисловие 17 июля 2014 года примерно в половине шестого вечера по московскому времени из облачного неба над охваченным гражданской войной Донбассом начали сыпаться обломки самолета, различные вещи и трупы людей. Несколько позже выяснилось, что это якобы были обломки самолета малайзийского «Боинга 777» авиакомпании «Malaysia Airlines», вылетевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН 17, а трупы людей являются его пассажирами. Практически сразу же сформировались две версии причин гибели лайнера: по первой версии самолет был сбит пророссийскими ополченцами Донбасса с применением зенитного ракетного комплекса «Бук»; по второй версии самолет был сбит украинским самолетом-штурмовиком или истребителем.



Поскольку эти версии высказываются официальными лицами России и Украины и внедряются в умы интересующихся граждан при помощи СМИ этих государств, то эти версии нужно считать официальными. Однако существует и третья версия этого инцидента, и хотя эта версия не признается и не рассматривается никакими официальными лицами или институтами, именно она наиболее обоснована надежными фактами. Эта версия изложена в книге.

Возможно, читатели и не обращали внимания на то, что у любых мало-мальски значимых событий есть общепринятая, порою официальная версия — та, в достоверности которой уверяют общество политики и СМИ. И есть версии, расходящиеся с общепринятыми — с официальными.



И вот чем более убедительной является неофициальная версия, тем яростнее сторонники общепринятой версии навешивают на несогласных с нею ярлык — «конспирологи», — стараясь представить своих оппонентов людьми, помешанными на некой теории заговоров.



Разумеется, есть сторонники и таких сумасбродных версий, что, как мне кажется, эти версии специально и распространяют авторы официальных версий для того, чтобы вызвать неприятие людьми вообще всех версий, отрицающих официальные. Но эти исключения, как всегда, только подтверждают правило: чем более недостоверна официальная версия, тем больше ярлыков навешивают СМИ и «эксперты» на своих оппонентов.

К сожалению, люди не всегда способны соотнести события сегодняшнего дня с историческими событиями, даже с теми, которые принято называть «новейшей историей». А ведь иногда спустя 50–70 лет рассекречиваются архивы, и вдруг выясняется, что истиной является именно та давняя теория заговора, сторонников которой те давние СМИ и «эксперты» обзывали сошедшими с ума конспирологами.



Выясняется, что тогдашние СМИ и «эксперты» либо нагло лгали людям, либо были кретинами, неспособными понять, что же на самом деле происходит.

Вот пример. В 1951 году, то есть 63 года назад, шах Ирана М. Реза Пехлеви вынужден был назначить премьер-министром Ирана лидера правящей партии Мухаммеда Моссадыка, активно выступавшего против колониальной зависимости Ирана от США и Великобритании. Заняв этот пост, Моссадык провел национализацию Англо-иранской нефтяной компании (ныне British Petroleum, BP).



В ответ последовали санкции Великобритании и США — запрет вывоза и продажи иранской нефти, положение народа ухудшилось, но народ понимал причины и в 1952 году парламент одобрил кандидатуру Моссадыка на второй срок. Шах, марионетка Запада, попытался отправить Моссадыка в отставку, но Моссадык провел референдум, на котором набрал 99,9 % голосов, получил чрезвычайные полномочия, взял в свои руки командование над вооруженными силами и в конце концов низложил шаха и отправил его в изгнание.



Иран стал, по стандартам Запада, абсолютно демократической страной.

Но в конце лета 1953 года в Тегеране началось то, что мы видели в Киеве в зиму 2014 года: ЦРУ и британская разведка MI5 провели операцию по свержению Моссадыка.



Как и на Украине, были куплены продажные генералы и депутаты, под видом народа на улицы выведены уголовники и бездельные идиоты, западные СМИ назвали это «народной революцией», и Моссадык в конце концов был свергнут. Разница разве что в том, что стоило это дешевле: если США уже признались, что на «демократические преобразования» на Украине выделили местным подонкам 5 миллиардов долларов, то в те времена операция по свержению Моссадыка и восстановлению колониальной зависимости Ирана обошлась ЦРУ всего в 19 миллионов (правда, доллар стоил намного дороже, да и вклад MI5 пока неизвестен).



Сегодня ЦРУ уже рассекретило документы по перевороту в Иране в 1953 году и гордо хвастается этой своей успешной операцией, обрекшей народ Ирана на длительные страдания и задержку в своем экономическом и культурном развитии.

Но в данном случае дело не в этом, а в том, что и в те времена тех, кто видел в Иране в 1953 году инспирированный иностранными государствами переворот, «свободные СМИ» и «эксперты» тоже называли конспирологами, помешавшимися на теории заговоров.

Я начал с того, что в инциденте с малайзийским «Боингом» две официальные и поддерживаемые СМИ и «экспертами» версии, а по сути одна — самолет сбит. И вопрос только в том, кто сбил. Но сегодня в США рассекретили материалы операции «Нортвудс», датированные 1962 годом, а рассекретили так быстро потому, что тогдашний президент США Д. Кеннеди не решился эту операцию проводить.



Цель операции «Нортвудс» была в подготовке американского общественного мнения к вооруженному вторжению США на Кубу с целью свержения правительства Фиделя Кастро, и планом операции предполагались различные действия во многих областях. В том числе:

«8) Мы должны создать такой инцидент, который убедительно будет демонстрировать, что кубинский истребитель атаковал и сбил чартерный гражданский самолет на пути из США в Ямайку, Гватемалу, Панаму или Венесуэлу. Направление рейса должно быть выбрано таким образом, чтобы он проходил через Кубу. Пассажирами рейса должна быть представлена группа студентов колледжа на каникулах или другая группа людей, объединенных общими интересами, чтобы обосновать необходимость чартерного рейса.

а) На американской авиабазе в Эглин (Eglin AFB) надо взять гражданский самолет, который будет покрашен и выглядеть, с теми же номерами, как и настоящий гражданский самолет, принадлежащий подставной компании, зарегистрированной в области Майами, но принадлежащей на самом деле ЦРУ. В назначенное время этот самолет-двойник заменит настоящий гражданский самолет.



Этот самолет-двойник будет загружен тщательно отобранными пассажирами, которые будут записаны для этого фиктивного рейса под вымышленными фамилиями, с подготовленными необходимыми документами. Настоящий же пассажирский самолет, выполняющий рейс, будет превращен в беспилотный самолет, который и будет сбит.

в) Моменты взлетов настоящего и самолета-двойника будут синхронизированы так, чтобы они встретились в воздухе южнее Флориды. От места их встречи самолет-двойник с пассажирами снизится до минимальной высоты и пойдет прямо на запасную полосу авиабазы Эглин, где уже будут подготовлены необходимые меры по эвакуации пассажиров и обратной перекраске самолета. Тем временем настоящий, но беспилотный рейс продолжит зарегистрированный рейс. Непосредственно над Кубой беспилотный самолет передаст по радио: «SOS, самолет атакован кубинскими истребителями «МиГ». Эта передача радиосигнала будет прервана разрушением самолета, вызванным дистанционным радиосигналом» [1].

И вы же понимаете, что, решись американцы проводить эту операцию, все «здравомыслящие» люди были бы согласны со СМИ и «экспертами», уверяющими, что самолет летел с реальными людьми и сбит кубинским истребителем. Как же иначе?

Возвращаясь к сегодняшнему дню, малайзийскому «Боингу» и сегодняшним СМИ с их «экспертами». Вы что же — считаете, что в то время работники СМИ и подвизающиеся в СМИ «эксперты» зависели от хозяев СМИ и были идиотами, а сегодня журналисты и «эксперты» честные, свободные и умные?

Ну-ну…

Часть 1. И снова вопросы и вопросы

Общие сведения

Как мною было написано в предисловии, 17 июля 2014 года примерно в половине шестого вечера по московскому времени из облачного неба над охваченным гражданской войной Донбассом начали сыпаться обломки самолета, различные вещи и трупы людей.



Несколько позже выяснилось, что это якобы были обломки самолета — малайзийского «Боинга 777» авиакомпании «Malaysia Airlines», вылетевшего из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) рейсом МН 17, а трупы людей являются его пассажирами. На борту рейса МН 17 находилось якобы 283 пассажира и 15 членов экипажа.

«Malaysia Airlines» — национальная государственная авиакомпания Малайзии, выполняющая регулярные коммерческие перевозки по 85 пунктам назначения на шести континентах мира. К июлю 2011 года пассажирский флот компании состоял из 100 самолетов, среди которых 17 лайнеров «Боинг 777» (конкретно — «Boeing 777-200ER») выполняли дальние, межконтинентальные рейсы. Последние годы компания работала с убытками, проводя поиск способов их избежать.

«Boeing 777-200ER» — широкофюзеляжный пассажирский самолет, сконструированный специально для авиалиний большой протяженности, это самый крупный в мире двухмоторный самолет. Оснащен двумя турбореактивными двигателями «Rolls-Royce Trent 800» тягой по 42 тонны каждый. Длина самолета — 63,7 метра, размах крыльев — 60,9 метра, высота — 18,5 метра, ширина фюзеляжа — 6,19 метра.



Максимальная взлетная масса — 298 тонн, запас топлива — 171 000 литров, максимальная дальность — 14 000 километров, пассажировместимость — от 300 до 400 человек, в зависимости от классности салонов. Стоимость машины — 270 миллионов долларов.

Произошедшее с рейсом МН 17 должно всех насторожить, поскольку это уже не первый странный случай с самолетом авиакомпании «Malaysia Airlines».

За четыре месяца до происшествия на Донбассе «Боинг 777» авиакомпании «Malaysia Airlines», выполнявший рейс 370 из Куала-Лумпура (Малайзия) в Пекин (КНР), тоже не долетел до аэропорта назначения. В субботу 8 марта 2014 года во время перелета над Южно-Китайским морем с самолетом была потеряна связь.



«Впоследствии было установлено, что на авиалайнере неизвестные лица отключили системы связи, но при этом самолет существенно отклонился от курса и находился в воздухе еще не менее 7 часов. В результате, предположительно, он разбился в южной части Индийского океана, и все находившиеся на борту погибли (12 членов экипажа и 227 пассажиров)…На самолете были отключены устройства-транспондеры, передающие информацию о местоположении воздушного судна и его идентификационные данные… Основная официальная версия следствия о причинах происшествия — угон самолета неизвестными лицами (преднамеренное отключение систем связи и смена курса в неустановленном направлении)» [2].

В этой официальной версии плохо сочетаются между собою «угон» и «все погибли». Что касается пассажиров, то, скорее всего, они действительно убиты, поскольку никаких вестей от них до сих пор не поступило, но находившиеся на борту угонщики явно гибнуть не собирались и явно не погибли.



А за 7 часов, при крейсерской скорости 905 км/ч, самолет пролетел 6 тысяч километров, но вот где он сел и что с самой машиной, до сих пор неизвестно.



Проблема действенности довода

Еще один, несколько общий вопрос.

В 2014 году праздновалось 45-летие американской аферы «высадки на Луну». Правда, праздновалось очень хило, но, тем не менее, США все же и под этот юбилей закупило олухов СМИ для прямой пропаганды своего достижения и, главным образом, для дискредитации «конспирологов», число которых в самих США растет.



Ведь сегодня, по различным опросам общественного мнения, количество американцев, понимающих, что США никогда не высаживали человека на Луну, уже доходит до четверти населения. Надо думать, что именно у такого количества населения США еще остались какие-то проблески в мозгах.

Вот об этих проблесках и разговор.

Дело в том, что доказательств того, что американцев на Луне «не стояло», настолько много, что кажется невероятным, чтобы любой человек, даже не сильно грамотный или начисто забывший, чему его учили в школе, может воспринимать американскую пропагандистскую туфту серьезно.



Однако вся штука в том, что из нашей школы человек выносит только слова о знаниях, а самих знаний у него нет — нет способности использовать знания самостоятельно. Однако далее по жизни человек начинает заниматься каким-то делом, которое порою дает ему практику использования кое-каких знаний, и он начинает их понимать.



Соответственно, в любых аферах он из своей области знаний может увидеть ложь, если и не во всем ее многообразии, то хотя бы поймет отдельные доказательства из тех, которые он сумел понять. Какой довод такой человек примет за доказательство, сказать заранее нельзя.

В случае с Луной для меня, к примеру, наиболее убедительным является геометрический довод — ни на одном фото «с Луны» тени по своей длине не соответствуют стоянию Солнца над горизонтом Луны. Мне казалось, что геометрия — ведь это так просто!



Ее в школе изучают, по жизни ее, казалось бы, используют все, причем самостоятельно и осмысленно. Но я сильно ошибался — сейчас такое поколение людей, каких-то «комнатных», у которых от школьных знаний остались только знакомые слова — «геометрия», «углы», «косинус» — и ни малейшего представления о том, как это в жизни выглядит, как и для чего этим пользуются.

Вот в качестве иллюстрации рассказ, взятый из Интернета:

«Принял я на работу девушку в продажи, через агентство по найму. 26 лет, симпатичная, высшее образование, свободный английский, хорошее резюме. Сам ее собеседовал больше часа. Очень вменяемо вела себя на собеседовании…Проходит три недели испытательного срока.



Она изучает мебель, бойко принимает факсы, общается с клиентами, влилась в коллектив. Все отлично. Тут я случайно попросил ее рассчитать необходимую длину стола для переговоров на 16 человек. Приносит расчет, я вижу — что-то не то, спрашиваю, как считала? И тут она произносит:

— В метре 60 сантиметров, и я умножила…

— Сколько?

— А, нет, 180. Или это градусов? Просто 80?

— !!!!!!!!?

— А, МЕТР ДВАДЦАТЬ!

Причем ни тени смущения, как будто она угадывала атомную массу плутония. Я ушел курить, чтобы перестать ржать. Вернулся и провел блиц-опрос. Выяснилось, что она не знает: сколько килограммов в тонне, при какой температуре закипает вода, сколько градусов составляет прямой угол, чему равна площадь квадрата со стороной 1 метр и сколько, хотя бы приблизительно, весит литр воды».

Ну какой геометрический довод убедит эту девушку, прекрасно владеющую компьютером?

Я часто привожу в пример случай со своим другом, которому я начал объяснять суть проблемы с лунной аферой, а он слушать никаких доводов не стал, извинился, сказал, что ему очень стыдно, что он не понимает всех этих тангенсов, но он уверен, что американцев на Луне не было.



И пояснил свою убежденность примерно так: «Я знаю жизнь и людей, я знаю, как они ведут себя в жизни. Луна — очень далеко, техника сложная, и обязательно что-то сломается. Если бы на Луну прилетел я, то я бы приоткрыл люк, одной ногой ступил бы на поверхность, схватил бы камешек, заскочил обратно и улетел. А эти американцы на Луне прыгают, бегают, кувыркаются, все время смеются. Да за кого они меня принимают?? За лоха?!»

Но разве это довод для человека, который жизнь изучил по американским фильмам? В которых американский герой голыми руками убьет десять негодяев и на их истекающих кровью трупах взасос поцелует спасенную любимую?

То есть у каждого свой «путь к истине», для каждого убедителен свой довод, доказывающий, что высадка американцев на Луну — это афера. И в случае с малайзийским «Боингом» в Донбассе невозможно предсказать, какой именно довод для конкретного читателя окажется действенным. Поэтому мне придется рассмотреть этих доводов как можно больше, включая и доводы, связанные с техникой, которая сегодня для многих является тайной за семью печатями.



Официальные версии

Как всегда в таких случаях бывает, вначале веришь официальной версии, поскольку нет никаких фактов, которые дали бы пищу сомнениям в ее правдивости. Но потом начинают подходить подробности и вместе с ними — возникать недоумение и вопросы. Однако в случае малайзийским «Боингом» на Донбассе времени поверить политикам и СМИ — поверить в официальную версию — не было.

СМИ и политики мира практически сразу взорвались обвинениями России.

После этого лично мне стало ясно, что официальная версия Запада является ложью. Поясню ход своих мыслей пошловатым анекдотом. Опытный бык и молодой бычок идут вдоль изгороди из колючей проволоки и вдруг видят за нею стадо коров. «Давай порвем проволоку и покроем по корове!» — предложил бычок. «Нет, — возразил опытный бык, — мы сейчас обойдем проволоку, войдем в ворота и покроем все стадо».

Понимаете, на расследование причин авиакатастрофы уходит пара недель, иногда месяц. А в этом случае еще и комиссия не была назначена, а СМИ Запада и политики — эти опытные быки — уже установили причину. Нет, так не бывает! Если этот бык, вместо того чтобы войти в ворота фактов, раздувает ноздри, пускает слюни и делает вид, что сейчас вот-вот порвет проволоку, то, значит, ворота с фактами его не радуют. И он будет эти факты скрывать и фальсифицировать.

Я понимаю, что мало интересующегося военным делом человека то, о чем я напишу ниже, совершенно не убедит, но мысль о том, что ополчение Донбасса сбило малайзийский «Боинг 777» ракетой зенитного ракетного комплекса «Бук», изначально дебильная.

Та установка, которую вы, возможно, видели на фото как доказательство, что это «Бук» ополченцев, — всего лишь самоходная огневая установка (СОУ) зенитного ракетного комплекса «Бук» — всего одна из машин, которые нужны для уничтожения объектов, летящих на предельных дальностях для «Бука».

Но сам «Бук» — это КОМПЛЕКС боевых машин, в который кроме СОУ входит и станция обнаружения и целеуказания (СОЦ), о которой даже председатель Службы безопасности Украины Наливайченко помалкивает, поскольку СОЦ могут быть только в составе батареи «Бук», следовательно, на Донбассе — только у карателей.





Рис. 1. Анонсы СМИ на Западе

Вкратце о принципе наведения ракеты «Бука» на цель. Она наводится не по тепловому сигналу, как ракеты переносных зенитных комплексов (ПЗРК). После пуска, в начале пути ракету «Бука» ведут к цели по радиокомандам с земли, а на конечном участке ракета сама наводится по отраженному от цели сигналу локатора.



Но ракета «Бука» не способна тащить на себе весь локатор, чтобы самой облучать цель, и на ней находится только приемная антенна. А локаторы, облучающие цель, находятся на земле — мощный на СОЦ и слабенький на СОУ.



Если они прекратят облучение или отраженный от цели сигнал будет слабый и ракета потеряет его, то она пойдет вертикально вверх и при выработке топлива взорвется.

Иметь только машину СОУ и не иметь машину СОЦ бессмысленно. Дело в том, что СОУ «Бук» имеет маломощный и очень узконаправленный локатор, его функции — быть на батарее вспомогательным.





Рис. 2. Самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук»

Этим локатором очень трудно обнаружить цель и так же трудно облучить ее достаточно мощным сигналом, чтобы ракета «Бука» ее обнаружила и не потеряла. Если в составе батареи СОЦ есть, как у карателей на Донбассе, то ракеты СОУ «Бука» могут поразить даже такую малоразмерную цель, как истребитель, на дальности в 50 км и на высоте в 16 км.



Но если СОУ действует в одиночку, как это приписывают ополченцам, то тогда, при высоте целей выше 3 км, ЗРК «Бук» удавалось сбить цель с вероятностью 0,70—0,93 только в случае, если дальность до цели не превышала 20,5 км, а некоторые цели удавалось сбить только при дальности до них 3,4 км.

Киев и Запад утверждают, что ополченцы СОУ «Бук» получили из России, но облагодетельствовать кого-либо только СОУ «Бук» без СОЦ — это все равно что подарить снайперскую винтовку без прицела. В упор из такой винтовки стрелять-то можно, но кому это надо, если в упор можно стрелять и массой другого, более удобного оружия?

Ведь с воздуха ополченцам угрожала только низко летающая штурмовая авиация карателей и вертолеты.





Рис. 3. Станция обнаружения и целеуказания зенитного ракетного комплекса «Бук»

Им за глаза хватало переносных зенитных комплексов, а «Бук», с его обслуживанием высококвалифицированным расчетом и проблемами маскировки и охраны, был совершенно ненужной обузой. Это все равно что подарить ополченцам Донбасса подводную лодку. Само по себе это оружие мощное, вот только у противника нет кораблей, чтобы торпедировать их подводной лодкой.

Мало этого. СБУ добавило уверенности в том, что версия Киева и Запада — это ложь, тем, что запустила в Интернет ролик с СОУ «Бука», якобы едущей из России на Донбасс. И тут же по тактическому номеру «312» выяснилось, что это ролик с украинской СОУ «Бука». Но если бы «Боинг» сбили ополченцы, то надо ли было СБУ так позориться с неуклюжими фальшивками?

Кстати, нынешний председатель СБУ В. Наливайченко занимал эту должность и в 2006–2010 годах, и уже тогда (когда Украина была еще как бы суверенным государством) отличился настолько тесной связью с ЦРУ, что его считали откровенным предателем.



Достаточно сказать, что при нем дипломы выпускникам Академии СБУ (разведчикам Украины) выдавал посол США в Киеве В. Тэйлор[3]. Так что с уверенностью можно утверждать, что все, что ни делается СБУ, делается под руководством ЦРУ. Но вернемся к инциденту.

На третий день после сообщения прессы о гибели малайзийского «Боинга 777» авиакомпании «Malaysia Airlines», выполнявшего рейс МН 17, когда с места инцидента еще не поступила информация в достаточном для анализа количестве, заместитель министра обороны РФ Антонов задал Киеву 10 вопросов[4] по поводу трагедии с малайзийским «Боингом 777».



Если вопросов много, то, разумеется, их нужно задавать, но только тогда, когда есть надежда получить ответы. Однако ведь сразу было понятно, что на большинство вопросов от киевской хунты и ее западного сутенера последует обычная «псака» или просто молчание.

Поэтому разумнее было задать всего пару вопросов, от ответа на которые киевской хунте, казалось бы, нельзя уклониться, и такие вопросы в этом десятке были.

Во-первых, это 6-й вопрос Антонова: «6. Почему украинские диспетчеры допустили отклонение самолета к северу, в сторону так называемой антитеррористической операции, которую проводит официальный Киев против народа юго-востока своей страны?» — и вот почему.

О чем речь. Всего за три дня до катастрофы 777-го министр обороны Украины Гелетей доложил Порошенко о том, что ополченцы сбили «Ан-26». И это был уже не первый сбитый транспортный самолет. Придурку в должности министра надо было объяснить президенту, как это он снова направил транспортник лететь над зоной ПВО ополченцев и этим допустил его гибель.



Поэтому министр начал навешивать на уши Порошенко макароны: «…самолет шел на высоте 6,5 км, его поражение переносными зенитными комплексами является невозможным по техническим причинам… По оперативным данным разведки, у «республиканцев» оружия, которое могло бы поразить цель на существенной высоте, до сих пор не было…. Самолет был поражен другим, более мощным ракетным оружием, которое было применено, вероятно, с территории Российской Федерации».



И в СМИ Украины пошло-поехало про ракету или истребители с территории Российской Федерации.

Но если ополченцы сбили самолет на высоте 6,5 км, то, значит, у них что-то было, чем можно сбивать на такой высоте? Чем можно гордиться и чем можно пугать?



Однако, во-первых, пленный член экипажа показал, что этот «Ан-26» в момент его поражения сбрасывал окруженным украинским войскам продовольствие и воду, во-вторых, ополченцы не стали делать загадочные физиономии, и министр обороны ЛНР просто высмеял этого военного «Галантерея»: «Да, мы подтверждаем, что были сбиты два самолета и захвачены в плен несколько человек…Самолеты были сбиты из ПЗРК, а не из ЗРК с территории ЛНР.



Первый самолет был самолет-разведчик, второй — десантный. Десантный самолет не высаживает с высоты 6,5 километра…. Поэтому я считаю, что высота была до 3 тысяч метров, что позволило ополчению успешно применить ПЗРК «Игла».



Мало этого, и 3 км много. Вот инструкция по сбросу грузов с самолета «Ан-26»: «9.1. Выброска груза с самолета «Ан-26» производится с высоты 150–300 метров при скорости полета 270–300 км/час на грузовых парашютах, имеющих стабилизирующее устройство… 9.2. Выброска грузов без парашютов производится с высоты 150 м при скорости полета 300 км/ч».

Не знаю, как кому, но то, что ополчение отказалось обмануть противника тем, что у него как бы есть ЗРК «Бук» (хотя бы для того, чтобы напугать), убеждает меня в том, что «Бука» у них действительно не было. Но пусть даже был. Кто запретит воюющим людям иметь оружие, которое имеет их противник?

Ведь дело не в этом.

Пусть даже не ополченцы, пусть этот «Ан-26» сбили или российский самолет, или ракета, но ведь это означает, что в зоне разбоя киевских карателей был сбит самолет на высоте полетов пассажирских самолетов. Поэтому полеты гражданских самолетов стали недопустимы. Так почему киевская хунта не закрыла воздушное пространство карательной акции для полетов гражданской авиации?

Мало этого, агентство Рейтер уже на следующий день после инцидента с малайзийским авиалайнером опубликовало карту полета МН 17, из которой ясно, что даже накануне, 16 июля, украинские диспетчеры маршрут этому рейсу прокладывали, минуя Донбасс.





Рис. 4. Маршрут рейса МН 17 16 июля и место нахождения обломков

Так почему 17-го украинские диспетчеры завели малайзийский «Боинг 777» на это минное поле?

Разумеется, хунта не ответила на этот вопрос — хунта выкручивалась и молчала, и это было понятно. Однако этот вопрос можно и нужно было ставить иным людям.

По имеющимся сведениям, вел его по этому маршруту авиадиспетчер днепропетровского аэропорта. Это человек маленький, его нужно было тащить «в студию» и потребовать ответить на вопрос: кто ему приказал изменить маршрут лайнера? Ответ снял бы много иных вопросов. (Хотя и тогда было ясно, что Москва и ополченцы тут ни при чем.) Но диспетчеры и записи с радаров были сразу же арестованы СБУ киевской хунты и стали недоступны журналистам. И возник вопрос: а что хунта пытается скрыть?

Второй важный вопрос Антонова следует предварить, что на тот момент было уже известно, что хунта перебросила на Донбасс свои зенитные ракетные комплексы «Бук». Но ведь ополчение Донбасса вообще не имело авиации и сбивать этими «буками» хунте было нечего. Более того, снимки со спутников показали, что эти «буки» хунты накануне 17 июля покинули места постоянной дислокации, что можно было понимать, как выезд их на боевые позиции для пуска ракет.



Этот вопрос Антонов сформулировал так: «4. Готовы ли представители вооруженных сил Украины представить международным экспертам документы по учету ракет класса «воздух-воздух» и «земля-воздух» в боекомплектах зенитных ракетных комплексов? Это очень важный вопрос, который позволит нам определить, какие системы были использованы против малайзийского «Боинга». И на этот вопрос, разумеется, никто генералу в Киеве ничего не ответил, между тем ответ на этот вопрос легко было получить и без Киева.

Для понимания этого нужно понять несколько технических подробностей.

Переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) предназначены для поражения не просто низко летящих целей, а относительно медленно летящих — ненамного более скорости звука — до 400 м/с. Дело в том, что боевая часть ракеты ПЗРК маломощная, весом около 2,5 кг, и нанести летящему объекту серьезные повреждения может только в случае, если ракета попадет прямо в цель или пролетит очень близко от нее.



Но чтобы попасть прямо в самолет, ракета должна быть сама маневренной, следовательно, и сама иметь невысокую скорость. И скорость ракеты ПЗРК обычно около 550 м/с.

В отличие от ПЗРК зенитные ракетные комплексы (ЗРК) — «Бук», С-200, С-300 — предназначены для уничтожения высокоскоростных целей, да еще и летящих на высотах до 30 км, — истребителей, тактических и крылатых ракет — объектов, летящих со скоростями до 3000 м/с. Поэтому и сами ракеты этих комплексов летят с такими же огромными скоростями. К примеру, ракета «Бука» летит со скоростью 1230 м/с, последняя модификация ракет С-300 — 2800 м/с.



Попасть ракетой, летящей с такой огромной скоростью, непосредственно в объект, летящий с такой же, а порою и большей скоростью, невозможно. И в боевых частях ЗРК применяется принцип дробового ружья, которое стреляет по утке не одной пулькой, а сразу кучей пулек (дробин), и если хорошо прицелиться, то из 250 дробин в утку попадет 2–3, чего обычно достаточно.

Так и в ракетах ЗРК. Их боевые части подрываются вблизи самолета или ракеты противника и осыпают цель стальной «дробью», находящейся в их боевой части. Такой «дробью» являются поражающие элементы, которые часто называют шрапнелью, — стальные шарики или стержни, разлетающиеся при взрыве со скоростью 1700 м/с.



Какой формы поражающие элементы «Бука» и сколько их, мы рассмотрим потом. Но, к примеру, в боевой части ракеты комплекса С-200 находится не 250, как в патроне дробового ружья, а 37 тысяч стальных шариков диаметром 7,9–9,5 мм.



Кроме того, если ракета ЗРК подлетит достаточно близко к цели, то она воздействует на цель, разумеется, и силой взрыва (в боевой части ракеты С-200 90 кг смеси тротила с гексогеном), но в любом случае цель будет иметь пробоины от стальной шрапнели шарообразной или иной формы. Вот что важно!

4 октября 2001 года украинские военные профессионалы умудрились сбить «Ту-154», выполнявший рейс Тель-Авив — Новосибирск. Комиссия, расследовавшая эту катастрофу, сделала вывод: «анализ пробоин в фюзеляже показывает то, что самолет мог быть поражен ракетой комплекса ПВО С-200, так как размер и форма пробоин вполне соответствуют шрапнели осколочно-фугасной боевой части ракеты именно этого комплекса».

Таким образом, возник второй вопрос: есть ли на обломках «Боинга» следы шрапнели и от какого типа ракет? Ведь по этим следам и по самой шрапнели, застрявшей в обломках, безо всякого Киева легко определяется тип ЗРК, которым был сбит самолет.

И по сей день на этот вопрос нет ответа — дыры в отдельных обломках есть, но от какого они типа шрапнели — от каких ракет, — не устанавливается. (Неизвестно это было как в начале расследования, так и сегодня). Кроме того, к этим вопросам добавилось и недоумение или подозрение в связи с тем, что киевская хунта всячески препятствовала приезду экспертов на место события и сама не спешила инцидент расследовать.

Короче, с самого начала преступное поведение Киева и Запада указывало на них как на преступников, сбивших несчастный самолет.

В этом плане поведение России и ополченцев выглядит наиболее убедительно. И Россия, и ополченцы давали для расследования любые запрашиваемые данные и вели себя достаточно открыто.



И это делало убедительной российскую официальную версию о том, что малайзийский «Боинг» был сбит украинской стороной — либо ракетой «Бука», либо ракетой «воздух-воздух» какого-то боевого самолета киевских карателей. И все было бы хорошо, и можно было бы поверить российской официальной версии, если бы не начала поступать более подробная информация, которая, честно говоря, поначалу приводила в ступор.

Но это меня и таких, как я. А вот официальных следователей, похоже, ничего не может смутить в принципе. Немного о них.

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Ю.И. Мухин



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