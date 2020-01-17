Что же на самом деле произошло на Руси 15 января 2020 года?

Сейчас СМИ пестрят попытками объяснить, что же на самом деле сделал Темнейший такого, отчего Медведев взбунтовался? Для этого можно долго и нудно, используя талмудические понятия, рассказывать про различия между парламентской и президентской формами республик. А можно сразу перейти на сущностный язык , в целях экономии времени и донесения информации, размеренной мерой простых и ясных понятий, исключающих неоднозначное толкование. Поэтому начнём!

Обратите внимание, все политОлухи и ОналитеГи находятся в оцепенении, не в силах выбраться из ступора, сковавшего их ущербное мышление, модулированное официальным дискурсом пикейных жилетов . Вроде бы Темнейший продекларировал реформу власти, при которой значительная часть полномочий переходит к парламенту. Но, тем не менее, Медведев объявил об отставке. Что же произошло такого, особенного и неординарного, что вся властная феруда зашевелилась и пришла в крайнее возбуждение?



Сначала оглашается реальная иерархия настоящего управления, иначе – какая власть бывает и как выстроены взаимоотношения во властной пирамиде.



И вот краткое определение: Власть это реализуемая способность управлять практически, а не декларировать свои намерения. И на самом деле настоящая власть имеет, как минимум пять градаций, пять видов.



Первый: концептуальная власть — это предуказатель-поправщик, осуществляющей предикцию, это те, которые анализируют прошлое на максимально возможную историческую глубину и прогнозируют течение управляемого процесса под воздействием внешних возмущений, внутренних изменений и управляющего воздействия, то есть обеспечивают устойчивость объекта управления по предсказуемости, без чего управление оным в принципе невозможно.



Концептуальная власть использует матричные технологии управления, аналогичные тем, которыми управляет мирозданием Иерархически Наивысшее Всеобъемлющее Управление (ИНВОУ), или Творец-Вседержитель.



Концептуальная власть никогда не воздействует вещественными способами управления, у этой власти нет директивно-адресной структуры.



Концептуальная власть осуществляет управление исключительно информационным способом. «Блажен кто крепко словом правит» — эта строчка из стихов Пушкина про это.



Второй: идеологическая (или политическая) власть — это кому концептуальная власть выдает указания и тезисы, чтобы облечь концепцию развития в понятные и притягательные для большинства людей формы и лозунги.



В большинстве случаев идеологическая (или политическая) власть даже не понимает сути управляющего воздействия, т.е. управление от концептуальной власти осуществляется в обход их сознания, матричными технологиями. Это высший уровень власти для орденских (или масонских, в просторечии) структур, религий, политиков.



Третий: законодательная власть — это люди, которые под данную концепцию создают законы. Эти также не понимают механизма концептуального управления. Но при этом их законы таковы, что через них реализуются идеи концептуальной власти. «Закон что дышло — куда повернёшь, туда и вышло» — эта пословица предельно точно отражает суть концептуально обусловленного законодательства.



Четвёртый: исполнительная власть — это те, кто проводят в жизнь концепцию на основе законов. Это просто исполнители.



Пятый: судебная (репрессивная) власть — это те, кто защищают данную концепцию репрессивным аппаратом от любых попыток вторгнуться в ход выполнения идей концептуальной власти. На этом участке нередко возникают коллизии, когда низовые представители этой власти, если управление происходит не по добронравной и ладной с законами мироздания концепции, видят, что их деятельность не всегда отражает справедливость и нравственность, то есть именно тут происходит конфликт совести и закона.



Множество детективных произведений содержат такие ходы в сюжетах, когда сотрудник правоохранительных органов сталкивается с фактом несправедливости закона. Знаменитый анекдот: Имею ли я право — имеете. А могу ли я? — Нет, не можете! — отражает суть переднего края защиты господствующей концепции от альтернативных.



Теперь, когда «страшная тайна» власти раскрыта, и все поняли, что обычному электорату видны лишь три последние власти. А весь талмудизм в СМИ происходит исключительно для того, чтобы как можно дольше скрыть вышеописанную структуру управления (или власти).



А сейчас опишем состояние в России, после 1991-го года. Как мы все знаем, существующую систему власти в РФ сделали США. Занималось этим госдеповское агентство USAID из США. Как это происходило, любой желающий может прогуглить.



Что из этого получилось – отдельная тема, для которой будет следующий абзац. Но перед этим стоит напомнить про шесть приоритетов управления.

1. Методологический. (самый высший приоритет) — мировоззрение, миропонимание, алгоритмика мышления. Формируется генетически, и в большей части — культурой, которая как гончар из глины, вылепляет из индивидов и формирует нравственность, миропонимание и комплекс навыков, которые несёт индивид, а также — запреты на обращение к познанию тех или иных сфер и творчеству в них.



Всё это можно назвать одним словом — стереотипы. Человек западной культуры своих стереотипов не осознает, поскольку для него это — безальтернативно естественные автоматизмы поведения.



И уж тем более не способен осознавать оные правоверный еврей-иудей, т.к. это ГМО, которое создавалось многие тысячи лет, отбор проводился по безупречному управлению извне, как протрояненный компьютер, биоробот.





2. Матрично алгоритмический, второй приоритет — фактология научного и летописного типа (упрощённо — история, которая скрывается и переписывается, также преподаётся и пропагандируется).



С его помощью разрозненная фактология разных отраслей деятельности людей привязывается ко временной шкале, чтобы её соотнести воедино. Это дает возможность увидеть причинно-следственные связи и тенденции развития ситуаций.



Манипуляции в данном приоритете призваны сокрыть знание статистики прошлого, плотностей распределения вероятностей и чувство общевселенской меры в отношении непознанного — в совокупности позволяют прогнозировать, пророчить будущее с разной степенью точности и устранить из него неугодное в пределах, допускаемых иерархически высшим управлением.





3. Прикладная фактология (идеология и политическая власть). Высший уровень для всех орденских (или масонских) структур — именно этот самый высший для США, на нём и рушили СССР, технично замаскировав первые два. Но первые два никуда не делись, потому, когда дошла очередь уничтожить после СССР и Россию, как не пророчил кох, этого не вышло.



Против палочки коха, которую США занесли в СССР, у Русских людей нашёлся антибиотик. Русь имеет государственность на первых двух приоритетах самую древнюю во всем мире, распределённую по частям во всех людях, хотя в одном индивиде полного знания может и не быть, но все вместе сохраняют распределённо это уникальное свойство.



Для США их уровень разработан философиней родом из СССР (!!!) Айн Рэнд (урожденная Алиса Зиновьевна Розенбаум), произведения которой в США прочно занимают почётное второе место после библии в последнее время, Фукуямой (который уже самоуничтожился) и Хантингтоном.



Выше, третьего, они неспособны пройти, потому, как США с момента создания управляются орденскими структурами, которым выше третьего приоритета запрещего подниматься, так уж устроены орденские структуры, вербовка в которые в США начинаются прямо с университетской скамьи – Йель и Гарвард тому пример.



Трамп сейчас конфликтует именно с этими структурами, которые по инерции всё ещё сохраняют некоторые возможности управления.





Три низших приоритета, на которых осуществляется управление:



4. Деньги. Экономика и международная торговля. Борьба за мировые деньги. ФРС, МВФ и МБ. Кредитная «удавка». Монополия на мировые деньги.



5. Угроза и Хим. в-ва. Угроза применения оружия массового поражения (не уничтожения, а поражения!). Алкоголь, табак, наркотические субстанции, особым образом поставленная медицина и фармакология.



6. Насилие, прочие виды оружия. Военные действия.





PS маленькое примечание: если все эти средства используются внутри, «для своих» — это управление, если против «чужих» — это война. Беда тех самых дикарей с дубинами в том, что они замечают войну, лишь когда вокруг начинают свистеть пули а падать бомбы и снаряды. Войны на первых трёх приоритетах дикари не замечают и не желают замечать.



В силу этого СССР даже не заметил начало такой войны в 1948-м году, когда была опубликована знаменитая директива Совета Национальной Безопасности США 20/1, после чего и случилось то, что ошибочно называют «поражение СССР в холодной войне».



Если рассматривать как поражение то, что СССР просто не оказывал сопротивления, то так оно и есть. Но когда встал вопрос после этого ликвидировать и Россию, то два высших приоритета внезапно были призваны на фронт.

Агентство Usaid из США, в составе нескольких тысяч экспертов, построило систему управления в РФ. То есть, если провести аналогию, установило на компьютер под названием РФ операционную систему для управления.



И, вряд ли имеет смысл объяснять, что при установке было использовано ПО с закрытым кодом и специальными бэкдорами. Через бэкдоры были заюзаны экплойты, через которые протянули шеллы, на конце которых находятся интерфейсы для удалённого управления системой. То есть, попросту говоря, Россию протроянили, и стали управлять удалённо.



Основной канал управления был финансовый. Это четвёртый приоритет. Но это не единственный.



Далее был сформирован «россиянский» клан управленцев, рабского типа мышления, и напрямую подчинённых орденским (или масонским) структурам из США. Это холопы, которые служат своим господам. А это третий приоритет.



Выше него ни одна орденская (масонская структура) не поднимается.

И вот, такая, протрояненная, система заработала в России. При этом имеет смысл напомнить, что шесть приоритетов называются «управление», если они применяются внутри системы.



Если же это для другой страны, как в нашем случае, это называется просто: «Война». Ну, разве что неискушённые люди замечают, что идёт война, когда вокруг свистят пули и падают бомбы. На самом деле война – это комплекс воздействия на всех шести приоритетах.



И через это постигаем, что с 1991-го года шла вполне такая, внешне незаметная, но реальная война США против РФ, при помощи вышеперечисленных методов воздействия. Через агентов (в компьютерном сленге – бэкдоров).



Это и по сей день существующие политики и чиновники РФ, которые, по-холопски, реализуют управленческие воздействия от своих господ из США. В частности, одна из главных задач – геноцид, и это наглядно проявляется в приросте населения России. Для этого задействованы практически все приоритеты.

Как мы понимаем, в таких условиях, управлять системой Темнейший, практически не может. Разве что если сделать так: найти тех, кто управляет орденочками в США, и через него запустить управляющее воздействие. И, все эти годы Путин через вот такую протяженную гидравлику и управлял.



То есть, когда очередной провокатор говорит, что «Путин уже столько-то лет во власти», перевод на сущностный язык выглядит так: не только руль не дали, даже педали крутить не всегда позволяется.



Но и при этом, Темнейший так сподобился подкручивать педали, что выстроенная система с помощью агентства Usaid из США, перестала эффективно работать.



Поэтому те, кто не желали терять управление по трояну, запланировали путч ещё одну реформу, где Медведеву отводилась роль фронтомена. Но тут начались глобальные мировые перемены. И орденочки в США были отрезаны от предикции, а напоминается – выше третьего уровня в приоритетах оные не поднимаются.



А вместо этого в США теми, кто имеет предикцию, был поставлен агент Трамп. Разумеется, орденочки сразу восстали против Трампа. Весь конфликт власти в США сейчас – это противостояние орденочков и Трампа. Задачей Трампа является полная ликвидация этих орденочков. И проделывает он это прекрасно. Как он это делает описано тут: анализ линий рук Трампа.

Ну, а орденочки США не унимаются. Но сейчас у них – цуцванг. И последняя их ошибка – это ликвидация иранского генерала Сулеймани. СМИ, если кто забыл взвизгнули про войну.



И никто не заметил, что Темнейший в это самое время был в … Сирии. А это означает, что никакой войны не предполагается. Пока Русский Государь прогуливается по сакральным местам, война подождёт.



И, Темнейший разговаривал с Асадом про (чтобы вы подумали?) – про величайшую античную операцию по насыланию морока на апостола Павла возле Дамаска! Где Асад заявил, что пригласит Трампа прогуляться по тому самому маршруту, где, как сказал поэт, всё и произошло:

Как труп в пустыне я лежал,

И бога глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,..

А произошло вот что: Трамп, судя по всему, взял на себя разрулить то, что натворили орденочки. Но с условием.



И, видимо одно из этих условий, сделало возможным то, что начал Путин сразу по приезду из Дамаска. Зачистка троянского вируса, с помощью которого орденочки США управляют россиянкой политико-чиновничьей бандой предателей народа Русского. Вот отчего Медведев сразу преставился отставился! Что будет происходить далее – это, по обыкновению, традиционно Русскому, называется «схватка бульдогов под ковром». Но в целом будет запушено то, что называется «перехват управления».



По некоторым данным, в сторону т.н. «ГосСовета» народных депутатов (шутка). А внешне это выглядит как передача некоторых полномочий от президента в другие властные структуры.



Но, главное тут следить за руками! Потому как мы только что (внезапно) узнали, что под прикрытием Медведева планировалась иная реформа власти. Потому как то, что было – неэффективно работало против России и Русских, то есть вымирали они слишком медленными темпами, а надо бы, по логике медведевского правительства, этот процесс интенсифировать!

Но, как мы видим, Темнейший, опередил тех, кто замыслил под Медведевым провести реформу власти. Вот что на самом деле произошло на Руси 15 января 2020 года.

Автор под псевдонимом: 3467219

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