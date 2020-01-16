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Звучание души в воспитании детей. Наталия Маслова. Часть 2

13:48. 16 января 2020 23 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Ноосферное образование.

В гостях у Народного Славянского радио академик Российской Академии естественных наук, доктор психологических наук — Наталия Владимировна Маслова.
Часть 1 – https://youtu.be/vZDOz75oGb8

Она расскажет о концепции воспитания в системе ноосферного образования — уникальной и доступной каждому системе выращивания собственного «кристалла души», поделится опытом подготовки родителей и учителей, способных самостоятельно направлять рост «кристалла души» ребёнка. Слушатели узнают о системе законов психики человека, об уникальном кодексе законов образования и воспитания – российских научных открытиях.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0UBUHhw4Xto

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