Звучание души в воспитании детей. Наталия Маслова. Часть 2

В гостях у Народного Славянского радио академик Российской Академии естественных наук, доктор психологических наук — Наталия Владимировна Маслова.



Часть 1 – https://youtu.be/vTxGnFLe73o



Она расскажет о концепции воспитания в системе ноосферного образования — уникальной и доступной каждому системе выращивания собственного «кристалла души», поделится опытом подготовки родителей и учителей, способных самостоятельно направлять рост «кристалла души» ребёнка. Слушатели узнают о системе законов психики человека, об уникальном кодексе законов образования и воспитания – российских научных открытиях.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NwUTp2gHMCY