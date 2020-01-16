США планируют развалить Россию до 2024 года — «Хьюстонский план» против Путина

США никогда не скрывали своих намерений уничтожить СССР, а затем и Россию. Американцы для этого даже разработали так называемый Гарвардский план, направленный на уничтожение государственности и получение контроля над природными ресурсами страны.

К счастью, завершающий этап проекта обернулся крахом, а с приходом к власти Путина дальнейшая реализация старого плана стала невозможной. Однако американцы не были бы собой, если бы решили так просто признать поражение.

Менее чем через год после ухода со своего поста Ельцина, США разработали новый — «Хьюстонский план», первая часть которого сейчас активно воплощается в жизнь. Но на кого в этот раз делают ставку американцы и, самое главное, какие контрмеры предпринимает российский лидер?

Со временем в США поняли, что наскоком уничтожить Россию не выйдет, поэтому новый проект выглядит менее скоротечным и исполненным амбициями. Однако опасности в нём от этого немало, ведь главная цель — превратить страну в слабое подобие СНГ.

В этом случае автономии не будут представлять для США никакой угрозы. Более того, Белый дом посадит в каждую область своих наёмников, как это было сделано на Украине, тем самым взяв Россию под полный контроль.

Новый план так же, как и «Гарвардский», состоит из трех частей. Первый этап — русские Mondeo. Залогом успеха Белый дом видит своего человека на посту президента. Как и раньше, в этом направлении уже ведутся работы. Правда, первоначальная ставка на Ходорковского не сыграла, поскольку опальный олигарх, как и его африканский аналог, оказался за решеткой.

Хоть планы США со временем и претерпели изменения, списывать со счетов Ходорковского не стали. Однако появились и новые игроки.

Поскольку отношение нынешних россиян к Путину поменять невозможно, ставка пошла на россиян будущего. Отсюда и появились либеральные блогеры а-ля Навальный, кричащие об американской свободе и несвободной России.

Но одного внутреннего воздействия мало, тем более с такими-то кадрами.

На внешней арене Белый дом сделал ставку на усиление радикального исламизма и ваххабизма, не дающих покоя и сегодня. Здесь также была сделана не одна ставка, поскольку на одних афганских талибах*, которые сегодня довольно слабы, далеко не уедешь.

В качестве опоры для союза с непредсказуемыми боевиками использовались «цветные революции» по странам бывшего СНГ.

Глупо отрицать, что такой подход принес ряд ощутимых для России проблем. Что украинский Майдан, что грузинская революция не добавили роста стабильности в некоторых делах.

В третьей части плана ставка была сделана на Китай, который американцы хотели натравить в обмен на подарок в виде Сибири и Приморья. Правда, тенденция последней пары лет говорит о том, что здесь США ощутимо облажались.

Однако Вашингтон отказываться от плана не думает и уже делит «поверженную» Россию как кусок пирога. По задумке США, основные инвестиции пойдут в Сибирь и на Дальний Восток, чтобы остановить ощутимый рост китайского влияния. Особенно интересен американцам и Калининград, поскольку это отличный плацдарм для размещения военной базы в Европе.

Но как этому будет противостоять Россия? Сегодня у Москвы есть план, сводящий потуги американцев на нет. Как бы многие не относились к Путину, но глупо отрицать, что именно он поднял страну в 2000-х, когда многие из-за внешнего давления уже готовились поднимать лапки кверху.

Контрплан Путина появился в качестве наброска ещё в 2007 году. Именно тогда прозвучали идеи о возвращении России статуса Великой державы. Очевидно, что нынешний авторитет страны говорит о весьма заметных успешных шагах в этом направлении.

Новые таможенные союзы вроде БРИКСа, создание независимой рублевой зоны, участие в китайском проекте века, а также роль третейского судьи на Ближнем Востоке позволяет укрепить позицию единой России на мировой арене вопреки «Хьюстонскому плану».

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

* «Талибан» – запрещенная в РФ террористическая организация.