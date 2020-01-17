Изменение Конституции: Путин навсегда лишает Запад соблазна поуправлять Россией со стороны

Предложенные президентом изменения в Конституцию не повлияют на фундаментальные основы, но повысят ее приоритет над международными законами.

В этом году послание Владимира Путина к Федеральному собранию, определяющее стратегическую линию государственной политики, заметно отличалось от предыдущих. Президент буквально заявил о переходе в новое время. Время, свободное от навязываемых западными инстанциями инструкций. Ведь теперь Конституция безоговорочно будет выше международных законов.

«У кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны. Иногда тот же Европейский Суд, а мы исполняем его решения, принимает явно неправовые решения. Вот что неприемлемо. Кстати, и в этом случае мы исполняем. Но когда начинаются всякие толкования, которые навязываются со стороны, это уже перебор. Поэтому я согласен, к этому нужно подойти аккуратненько. Но в этом числе и в этом смысл моего предложения», — заявил Путин.

Если говорить по-простому, то у Запада больше не будет возможности указывать России, что делать. В этом смысле Путин поставил западному и европейскому сообществу шах и мат, одержав безоговорочную победу.

Предложение президента определенно своевременное и необходимое для нашей страны. Однако для его реализации потребуются серьезные преобразования государственного механизма.

Первым шагом к конституционной реформе можно смело назвать отставку правительства, которое показало, что всецело доверяет президенту и дает ему возможность претворить в жизнь назревшие изменения.

Но важно понимать одно: поправки в Конституцию не коснутся ее фундаментальных основ, они укрепят роль правительства и парламента, возвысив роль основного свода законов страны над международным правом. Россия не превращается в парламентскую республику. Президент по-прежнему определяет стратегические задачи страны и является ее Верховным главнокомандующим.

Предложение Путина о поправках — это мощный знак Западу, что ему больше не залезть в дела нашей страны через международные инстанции.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»