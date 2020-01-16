Отставки правительства сразу после завершения послания президента Федеральному собранию не ожидал никто, и здесь надо отметить: иногда действия политиков очень сложно оценить, не имея всей информации, которой те, безусловно, располагают на момент принятия решений. По этой причине некоторые из них могут казаться странными, даже ошибочными, а какие-то вполне могут ошибочными и оказаться. Насколько принятые главой государства решения верны, покажет достаточно короткий промежуток времени.

После президентских выборов в 2018 году значительная часть населения страны думала о предстоящих переменах в руководстве страны, о новом премьер-министре, но тогда этого не случилось. Почему в то время Владимир Владимирович принял решение ничего радикально не менять, трудно судить, но понятно, почему сейчас он все-таки решил сделать то, что отложил в 2018-м.

Пенсионная реформа, проведенная за счет рейтинга президента, привела к серьезной социальной напряженности, выразившейся вовсе не в протестных митингах, а в общем унынии и недовольстве, ныне разлитых в населении. Люди сидят на кухнях и бурчат – они не понимают, что происходит, и это непонимание, начавшееся ещё в 2018-м, умножилось на реальные проблемы в экономике.

Собственно, об этом мы услышали от самого президента в послании Федеральному собранию. А значит, Путин решил переиграть ситуацию и сейчас сделать то, чего не было сделано тогда. Мне кажется, это правильное решение – и я, и мои коллеги по движению «Патриоты Великого Отечества» приветствуем отставку правительства по многим причинам. В любом случае у нас появляется надежда на изменение экономического курса.

Что касается внешней политики России, то здесь, по нашему мнению, ничего менять не нужно. Говорить о персоналиях нового правительства пока рано, но отмечу, что оно не должно возникать в зияющей пустоте, обновляясь полностью. То, что кто-то из нового кабинета министров входил в состав предыдущего – нормально. Тех, кто справляется с обязанностями, конечно, нужно оставлять или даже двигать на повышение. Главное, чтобы тех, кто порученное дело провалил, не переназначали бы вновь на важные посты.