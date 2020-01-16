Не те победители. Почему Польша не празднует 75-летие освобождения Варшавы?

В 2020 году человечество будет отмечать 75-ю годовщину разгрома нацистской Германии. Если для россиян эта дата не имеет полутонов, то некоторые наши соседи продолжают придерживаться своих взглядов на историю войны.

Власти столицы Польши Варшавы не планируют никаких официальных мероприятий в связи с 75-летием освобождения города от гитлеровских оккупантов. Представитель пресс-службы мэрии города Магдалена Лань заявила РИА Новости: «Много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве». Мэрия разрешила два памятных мероприятия, которые организуются частными лицами. Представитель городских властей примет участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата по приглашению Союза солдат Войска Польского.

Официальный представитель МИД России Мария Захаровавысказалась следующими образом: «Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются. Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье».

Варшавско-Познанская операция: как немцев выбили из польской столицы

Действительно, в сентябре 2019 года в Польше с приглашением представителей иностранных держав (и при подчеркнутом игнорировании России) состоялись мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Эту дату поляки справедливо рассматривают как трагическую. Но в таком случае, почему игнорируется день, когда столица страны обрела свободу от нацистов? Но нынешние польские власти считают, что Варшаву освобождали «не те и не так».

Столица Польши было освобождена в ходе рамках Варшавско-Познанской наступательной операции, которая была частью более масштабной Висло-Одерской операции. Утром 14 января 1945 года войска 1-го Белорусского фронта перешли во внезапную атаку и уже в течение часа продвинулись на 2-3 километра вглубь оборонительных позиций гитлеровцев. Части 61-й армии форсировали по льду Вислу и продвинулись на 3 километра.

15 января 1-я гвардейская танковая армия вышла к реке Пилица. Частями 11-го и 9-го танковых корпусов 16 января был освобождён Радом. 16 января перешла в наступление и 47-я армия, с ходу форсировавшая Вислу к северу от Варшавы. В полосе 5-й ударной армии в прорыв была введена 2-я гвардейская танковая армия, совершившая бросок на 80 километров, с выходом в район Сохачева, что отрезало пути отхода варшавской группировке немцев.

16 января в бой на варшавском направлении были введены части 1-й армии Войска Польского, которым была предоставлена честь принять участие в непосредственном освобождении столицы своей Родины.

К середине дня польские подразделения очистили от гитлеровцев пригороды города. Немцы, поняв, что удержать позиции не удастся, начали отход. В 8 часов утра 17 января 4-й пехотный полк 2-й польской дивизии Яна Роткевича первым ворвался на улицы Варшавы. К трем часам дня сопротивление немецких частей было сломлено. Польская столица была освобождена.

Как правительство Польши в изгнании задумало игру на опережение

Маршал Жуков вспоминал о том, каким увидели город его освободители: «С ожесточенностью изощренных садистов гитлеровцы разрушали квартал за кварталом. Крупнейшие промышленные предприятия стерты с лица земли. Жилые дома взорваны или сожжены. Городское хозяйство разрушено. Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мертв. Слушая рассказы жителей Варшавы о зверствах, которые творили немецкие фашисты во время оккупации и особенно перед отступлением, трудно было даже понять психологию и моральный облик вражеских войск».

Современная Польша считает: поляки, освободившие Варшаву, были «советскими» и принесли не «свободу», а «новую оккупацию». Краеугольным камнем этой теории является Варшавское восстание, поднятое в 1944 году силами, ориентировавшимися на правительство Польши в изгнании, находившееся в Лондоне.

Восстание в Варшаве стало центральной частью операции «Буря». Замысел его состоял в том, чтобы силами подразделений Армии Крайовой во время отступления немцев занять столицу Польши накануне подхода Красной Армии и заставить СССР признать существующую реальность — в стране восстановлена власть эмигрантского правительства. Сама такая постановка задачи не предполагала согласований польских планов с Москвой. Его и не было.

Генерал Коморовский требовал от Красной Армии новых жертв

Летом 1944 года советские войска осуществили операцию «Багратион» — одно из самых масштабных наступлений в истории Великой Отечественной войны. Она стала настоящим реваншем за 1941 год — всего за несколько недель территория Белоруссии была очищена от гитлеровцев. Красная Армия вошла в Прибалтику, успешно шли боевые действия на Западной Украине. 3 июля был освобожден Минск, 13 июля взят Вильнюс, 27 июля — Львов. 29 июля войска 1-го Украинского фронта форсировали Вислу в районе Сандомира в 180 км к юго-востоку от Варшавы.

31 июля 1944 года 2-я танковая армия приблизилась к окрестностям Варшавы, но здесь была встречена 5 танковыми дивизиями гитлеровцев. Завязались тяжелые бои. Стремительное продвижение вперед имеет свои минусы. К моменту выхода к окрестностям Варшавы Красная Армия, пройдя с 23 июня около 500 километров, растянула свои порядки и коммуникации. Отстали тылы, начались перебои с поставками продовольствия и боеприпасов. К тому же войска фронта лишились воздушного прикрытия, так как приданная им 16-я воздушная армия ещё не успела перебазироваться на ближайшие к фронту аэродромы. Немцы располагали в районе Польши мощными силами и сдавать город не собирались.

Руководителем восстания в Варшаве являлся польский генерал Тадеуш Коморовский. Получив данные о приближении советских танковых частей, он назначил начало восстания на 17:00 1 августа 1944 года. Разведка Армии Крайовой сообщала командующему: признаков отхода немцев нет, в город перебрасываются свежие части. А ведь план восстания предполагал бои с отступающим, а не с готовым к обороне противником. Тем не менее восстание началось.

По сути дела, это была чистой воды авантюра. С самого начала восстания его руководители стали требовать немедленной помощи от частей Красной Армии. Коморовский, а также правительство Польши в изгнании хотели, чтобы Сталин и советские маршалы бросали на штурм немецких позиций измотанные долгим наступлением, серьезно обескровленные части.

Даже трудно представить, какими бы потерями обернулся подобный штурм. Стоит напомнить, что, по разным оценкам, в боях за освобождение Польши погибло от 478 до 600 тысяч советских солдат. Неподготовленные попытки взятия Варшавы принесли бы десятки, а то и сотни тысяч дополнительных жертв.

«Авантюра эта будет стоить Польше сотни тысяч жизней»

Советскую точку зрения блестяще изложил другой поляк — маршал Константин Рокоссовский в интервью иностранным журналистам в августе 1944 года: «Командование Армии Крайовой совершило страшную ошибку. Мы ведем военные действия в Польше, мы та сила, которая в течение ближайших месяцев освободит всю Польшу, а Коморовский вместе со своими приспешниками ввалился сюда, как рыжий в цирке, как тот клоун, что появляется на арене в самый неподходящий момент и оказывается завернутым в ковер… Если бы здесь речь шла всего-навсего о клоунаде, это не имело бы никакого значения, но речь идет о политической авантюре, и авантюра эта будет стоить Польше сотни тысяч жизней. Это ужасающая трагедия, и сейчас всю вину за неё пытаются переложить на нас. Мне больно думать о тысячах и тысячах людей, погибших в нашей борьбе за освобождение Польши. Неужели же вы считаете, что мы не взяли бы Варшаву, если бы были в состоянии это сделать? Сама мысль о том, будто мы в некотором смысле боимся Армии Крайовой, нелепа до идиотизма».

Генерал Коморовский подписал капитуляцию восстания 2 октября 1944 года. Бойцы Армии Крайовой, согласно договору, получили статус военнопленных. При этом генерал никак не защитил бойцов коммунистического подполья, сражавшихся вместе с его частями. Большинство из них были расстреляны немцами. Потери повстанцев за время боев составили около 17 000 человек, гитлеровцы потеряли до 3000 человек. Наибольшие потери понесло гражданское население. По приблизительным оценкам, в Варшаве немцами было уничтожено от 100 до 150 тысяч человек.

В ходе уличных боёв было уничтожено порядка 25% жилого фонда Варшавы, а после капитуляции польских сил германские войска целенаправленно, квартал за кварталом, сравняли с землёй ещё 35% зданий города.

«Герои», которых они заслужили

Но современные польские политики предпочитают чествовать авантюриста Коморовского, который, к слову, в своих послевоенных интервью рассказывал, что готовился воевать… с советскими войсками, которые должны были прорваться в польскую столицу во время восстания: «Мы предусматривали борьбу в случае насилия. Мы даже наметили, в каком районе следует действовать. В конце концов мы думали сосредоточить подразделения к северу от Хожей, в районе Львовской и т. д. Мы не дали бы себя обезоружить без борьбы».

То есть человек, ещё не одолевший гитлеровцев, уже готовился к боям с теми, кого сам же призывал на помощь. Каждая страна по своему разумению выбирает героев и праздники. Поляки, отрекшиеся от своих настоящих героев в пользу «рыжих клоунов», помешанных на антисоветизме, не вызывают ничего, кроме жалости и презрения.

75-летие освобождения Польши салютом отметит Москва — ведь за польскую свободу советские воины платили своими жизнями.

Обложка: Бои на подступах к Варшаве. © / Георгий Зельма / РИА Новости

Источник: https://nstarikov.ru/ne-te-pobediteli-pochemu-polsha-ne-prazdnuet-75-letie-osvobozhdenija-varshavy-112364