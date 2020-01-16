Кудрин за Мишустина, Трамп договорился, Смерть и зарплата // Галопом по Европам #137

В этом выпуске:

- Новым премьером будет глава налоговой службы Мишустин;

- Кудрин выразил надежду на ускорение либеральных реформ с приходом нового премьера;

- Бесплатной еды для школьников не будет – по крайней мере, об этом заявили представители «Конкорда», который поставляет питание в московские школы и детские сады;

- Лада Гранта стала самым продаваемым легковым автомобилем в прошлом году;

- Автоконцерн Опель анонсировал массовые увольнения;

- США и Китай подписывают торговое соглашение;

- В Иране набирает обороты рецессия – сообщает Рейтер;

- Американские социологи связали минимальный размер оплаты труда с уровнем самоубийств и нашли прямую зависимость;

- В Костроме забастовка на судоверфи – половина коллектива не вышла на работу после новости о массовом сокращении;

- На станции скорой помощи в Сатке Челябинской области увольняют активистов профсоюза;

- Пациентам московского научного центра здоровья детей уже два месяца отказывают в бесплатной диагностике.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwtLi7SZr7I