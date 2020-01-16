Кудрин за Мишустина, Трамп договорился, Смерть и зарплата // Галопом по Европам #137
В этом выпуске:
- Новым премьером будет глава налоговой службы Мишустин;
- Кудрин выразил надежду на ускорение либеральных реформ с приходом нового премьера;
- Бесплатной еды для школьников не будет – по крайней мере, об этом заявили представители «Конкорда», который поставляет питание в московские школы и детские сады;
- Лада Гранта стала самым продаваемым легковым автомобилем в прошлом году;
- Автоконцерн Опель анонсировал массовые увольнения;
- США и Китай подписывают торговое соглашение;
- В Иране набирает обороты рецессия – сообщает Рейтер;
- Американские социологи связали минимальный размер оплаты труда с уровнем самоубийств и нашли прямую зависимость;
- В Костроме забастовка на судоверфи – половина коллектива не вышла на работу после новости о массовом сокращении;
- На станции скорой помощи в Сатке Челябинской области увольняют активистов профсоюза;
- Пациентам московского научного центра здоровья детей уже два месяца отказывают в бесплатной диагностике.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
Если Кудрин радуется назначению Мишустина, то ничего хорошего не жди. Либеральная экономика, уход из нее государства и – соответствующие результаты.
В РФ, оказывается, самоубийств в 2 раза больше, чем в США. Там это связывают с низкими зарплатами, а у нас, интересно, с чем.