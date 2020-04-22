Михаил Хазин: Кудрин покусился на монополию «истины», с точки зрения либеральной экономической теории

Удивляет любовь российских чиновников к академическим регалиям. Степень доктора наук — это уже что-то обязательное, но рвутся и в разного рода академики и прочие высоконаучные объединения. Вот и Алексей Кудрин, глава Счётной палаты, решил внести свой вклад в теорию.

Он дал интервью в котором с ходу объяснил, что нынешний кризис не идёт по стандартным, изученным экономической наукой, «лекалам», более того, что он не является следствием экономического цикла. Вообще, это заявление удивительное и вот почему.

Либеральная экономическая «наука» не отличается либерализмом и гуманностью и любые альтернативные концепции отвергает априори (отсюда и кавычки). Если какая-то конструкция в эту теорию не влезает, то её искажают до неузнаваемости, лишь бы втиснуть в прокрустово ложе «единственно правильной» теории. Причины этого явления я подробно исследую в книге «Лестница в небо», где этому посвящена целая глава. Но можно привести и более или менее понятные примеры: и во время второго ПЭК-кризиса в 30-е годы и во время третьего в 70-е годы прошлого века длительные депрессии (без экономического роста) были искажены так, чтобы они превратились в две рецессии, разделённые, пусть небольшим, но ростом.

Связано это было с тем, что либеральная теория не признаёт слишком длительные «рецессии» (напомню, что экономическая механика ПЭК-кризисов к циклическим процессам никакого отношения не имеет, и, соответственно, свойственные этим кризисам депрессии никак рецессиями названы быть не могут), как и не признаёт альтернативных циклических причин спада. Соответственно, картина кризисов принципиально искажается и анализировать их становится сложнее.

Мне в этом смысле повезло, я читал про эти кризисы в книжках, написанных ещё во времена социализма, когда даже на Западе господство либеральной теории ещё не было тотальным, а в СССР её роль была ограничена (хотя её последователи, будущие теоретики приватизации и воровства, уже занимали вполне высокие позиции). Соответственно, последующие искажения статистической информации прошли мимо меня и в основе нашей теории кризиса лежали более или менее адекватные данные. Но для тех, кто старые книжки не читал — сегодня получить адекватную информацию крайне сложно.

Так вот, Кудрин, в своём интервью, точнее, в самом его начале, где он обсуждает теоретические вопросы, сделал несколько очень неожиданных вещей.

— Во-первых, он покусился, на монополию «истины», с точки зрения либеральной экономической теории. Для Кудрина, который одно время был фронтменом либеральной команды, это очень странно и даёт основания для того, чтобы сделать далеко идущие выводы. Например, что он снова претендует на пост премьера, причём уже не как лидер либеральной команды, а как представитель умеренных патриотов. Тогда понятно, почему он ставит под сомнения тезис о том, что кризис бывает только циклическим, то есть рискует серьёзно ухудшить свои отношения с либеральным лобби.

— Во-вторых, он очень аккуратно, пусть и косвенно, выводит из-под удара себя самого. Поскольку события последних лет, во время которых денежные власти проводили «политику Кудрина», он как раз подвёл под либеральную теорию (она была противопоставлена нынешней ситуации), то это значит, что концепцию «роста», которую отстаивает нынешнее правительство, он под сомнения не поставил. То есть, принимать на себя вину за 7 лет непрерывного спада Кудрин не собирается. С точки зрения абстрактного теоретика, это роли не играет (причины спада могут быть самые разные), а вот потенциальный премьер не должен иметь отношения ни к фальсификации статистики, ни к долгосрочному спаду.

— Ну и, в-третьих, собственно теория нынешнего кризиса. Создана она уже почти двадцать лет назад, причём именно в нашей стране. Теория, в уже законченном виде, опубликована в прошлом году («Воспоминания о Будущем. Идеи современной экономики»), и Кудрин про неё, безусловно знает. Поскольку своей теории у него нет и не будет, то демонстративное игнорирование теории, про которую, в общем, все, кому надо, знают, может означать примерно то же самое: Кудрину не нужны конкуренты. Не столько даже на должность премьера, сколько на позициях главного специалиста по борьбе с кризисом.

Дальше комментировать особо нечего. Я сказал по этой теме несколько слов «Регнуму», но дальнейшие рассуждения Кудрина спекулятивны, не очень обоснованы и малоинтересны. А вот в начале он, судя по всему, сам того не ожидая, дал довольно много информации для размышлений. Я не политолог, поэтому никаких выводов делать не буду, но как бывший чиновник не мог не обратить внимания на такие интересные заявления. И, думаю, что комментарии ещё появятся.

Впрочем, один сделать всё-таки необходимо. Напомню, что как только правительство Мишустин появилось на свет, я написал, что его единственная задача — повысить уровень жизни населения, что категорически необходимо для повышения рейтинга Путина и, тем самым, укрепления его позиций внутри страны для усиления внешнеполитического маневрирования. Эта задача к концу года уже точно не будет решена и я подозреваю, что Мишустина уже начинают «сливать».

Так, это или не так — посмотрим, пока я могу только сказать, что Кудрин явно встроился в очередь на потенциально вакантное место.

Источник: https://nstarikov.ru/mihail-hazin-kudrin-pokusilsja-na-monopoliju-istiny-s-tochki-zrenija-liberalnoj-jekonomicheskoj-teorii-114915