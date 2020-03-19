Китай переболел? Маски от Маска, Кудрин пугает // Галопом по Европам #175
В этом выпуске:
- В Китае первый день без новых заболевших;
- Общее количество носителей коронавируса в мире — 215 000;
- Нью-Йорк таймс нашла и обнародовала 100 страничный правительственный доклад, согласно которому эпидемия в США может продлиться больше 18 месяцев и состоять из нескольких волн;
- Трамп задействовал закон о производстве в военное время, о котором не вспоминали с Корейской войны;
- Эпидемия обойдется мировой экономике в 25 миллионов рабочих мест, считают в ООН;
- В связи с забастовками против принудительного труда в США начали закрываться автозаводы;
- Миллионы жителей Рио-Де-Жанейро и Сан-Пауло в заранее согласованный час открывают окна и бьют в кастрюли;
- Европейский центробанк вслед за американским федрезервом объявил о запуске печатного станка;
- Кудрин считает коронавирусный кризис беспрецедентным и предлагает правительству скорректировать нацпроекты;
- Правительство Мишустина обещает поддержать бизнес: туристические авиакомпании получат налоговые каникулы до мая;
- Российские ученые из НИИ гриппа им. Смородинцева расшифровали полный геном коронавируса.
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