Китай переболел? Маски от Маска, Кудрин пугает // Галопом по Европам #175

В этом выпуске:

- В Китае первый день без новых заболевших;

- Общее количество носителей коронавируса в мире — 215 000;

- Нью-Йорк таймс нашла и обнародовала 100 страничный правительственный доклад, согласно которому эпидемия в США может продлиться больше 18 месяцев и состоять из нескольких волн;

- Трамп задействовал закон о производстве в военное время, о котором не вспоминали с Корейской войны;

- Эпидемия обойдется мировой экономике в 25 миллионов рабочих мест, считают в ООН;

- В связи с забастовками против принудительного труда в США начали закрываться автозаводы;

- Миллионы жителей Рио-Де-Жанейро и Сан-Пауло в заранее согласованный час открывают окна и бьют в кастрюли;

- Европейский центробанк вслед за американским федрезервом объявил о запуске печатного станка;

- Кудрин считает коронавирусный кризис беспрецедентным и предлагает правительству скорректировать нацпроекты;

- Правительство Мишустина обещает поддержать бизнес: туристические авиакомпании получат налоговые каникулы до мая;

- Российские ученые из НИИ гриппа им. Смородинцева расшифровали полный геном коронавируса.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gdgeGX0C5WU