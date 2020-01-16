Кошка бросила котят – это кто же виноват ?

Как известно, если в твоём подъезде нагадили – виноват президент, ибо кто же ещё? Иногда претензии действительно выглядят абсурдно – но ....

Срок президентских полномочий Путина истёк в 2008м году. Всё. Та конституция, на которой он давал клятву, запрещала ему избираться дальше. Можно долго говорить про «два срока подряд», но про такие вещи ещё дедушка Ленин говорил «формально всё правильно, а по сути издевательство».

Всё-таки даже ребёнку ясно, что 2 срока – это 2 срока, а не 3 и тем более не 5. Для тех, кто забыл, напомню: в той же конституции срок президентских полномочий был ограничен четырьмя годами. А теперь шестью. Кто отвечает за это кроме Путина?

Дальше. Грязь в своём подъезде ты, конечно, можешь убрать сам. Но если на твоей дороге яма, или возле твоего дома нет детской площадки, сам ты исправить это не имеешь права. И законы, которые запрещают гражданам любую частную придомовую инициативу, тоже взялись не с неба. Их разработала и внесла путинская партия, она же за них проголосовала – и Путин лично подписал каждое такое ограничение!

Идём дальше. Путин не может контролировать каждого дурака во власти… Но позвольте, а кто отменил выборы мэров? Выборы губернаторов? Обставил их частоколом муниципальных фильтров, чтобы ни один не одобренный властями кандидат не проскочил? Всё это сделано руками путинской партии и лично Путиным подписано.

Так что если я выбрал дрянного губернатора, то я и виноват. Но если его прислал из Москвы Путин, то виноват именно он. И если моего кандидата не пропустил муниципальный фильтр, то виноват тот, кто этот фильтр придумал и подписал соответствующий закон, а кто же ещё?

Регионы не повышают зарплаты, а виноват Путин? Но если верить сайту налоговой статистики, почти все регионы тратят денег меньше и сильно меньше, чем собирают на своей территории налогов. И это ещё без акцизов, пошлин, сборов в фонды и прочих платежей которые из регионах идут в Москву, не отражаясь в региональной статистике – и кто в этом виноват? Может, тот, кто подписал соответствующие поправки в налоговое законодательство?

В 90-е годы 80% регионов были донорами, а сейчас – только 4… В России стало меньше денег? Не похоже, ведь за счёт повышения стоимости нефти на мировых рынках в стране - удвоение ВВП, так где деньги-то? Ах, Центробанк вложил их в американские бумаги и вражескую валюту! Но кто же назначает главу Центробанка?

Судьи плохо судят, выносят неправомерные решения, а потом играют себе свадьбы за миллионы долларов? Но позвольте – Путин утверждает в своей должности каждого судью в РФ! Каждого! Он не может проконтролировать такой поток кадров? Так, пусть снимет с себя этот тяжкий груз! Пусть судей выбирают люди или на худой конец назначают губернаторы, вот тогда и будем спрашивать с них. А пока спрос только с него, лично.

Особенно смешно про правительство: ведь Путин лично назначает премьера и каждого из министров. Даже Лукашенко меняет своих министров по щелчку пальцев, а кто Путину мешает? Опять Госдеп, хохлы и Навальный? По мне, всё проще: раз не увольняет – значит доволен их работой.

Пожалуй, только погода в России не в его власти…

Говорите, Путин не может справится с такой горой полномочий? Так пусть раздаст их другим людям, и мы будем спрашивать с них. А пока – больше не с кого…



➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/4796/34559/-