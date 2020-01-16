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Кошка бросила котят – это кто же виноват ?

16:46. 16 января 2020 243 просмотра 6 коммент. Опубликовал:

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Как известно, если в твоём подъезде нагадили – виноват президент, ибо кто же ещё? Иногда претензии  действительно выглядят абсурдно – но ....

Срок президентских полномочий Путина истёк в 2008м году. Всё. Та конституция, на которой он давал клятву, запрещала ему избираться дальше. Можно долго говорить про «два срока подряд», но про такие вещи ещё дедушка Ленин говорил «формально всё правильно, а по сути издевательство».

Всё-таки даже ребёнку ясно, что 2 срока – это 2 срока, а не 3 и тем более не 5. Для тех, кто забыл, напомню: в той же конституции срок президентских полномочий был ограничен четырьмя годами. А теперь шестью. Кто отвечает за это кроме Путина?

Дальше. Грязь в своём подъезде ты, конечно, можешь убрать сам. Но если на твоей дороге яма, или возле твоего дома нет детской площадки, сам ты исправить это не имеешь права. И законы, которые запрещают гражданам любую частную придомовую инициативу, тоже взялись не с неба. Их разработала и внесла путинская партия, она же за них проголосовала – и Путин лично подписал каждое такое ограничение!

Идём дальше. Путин не может контролировать каждого дурака во власти… Но позвольте, а кто отменил выборы мэров? Выборы губернаторов? Обставил их частоколом муниципальных фильтров, чтобы ни один не одобренный властями кандидат не проскочил? Всё это сделано руками путинской партии и лично Путиным подписано.

Так что если я выбрал дрянного губернатора, то я и виноват. Но если его прислал из Москвы Путин, то виноват именно он. И если моего кандидата не пропустил муниципальный фильтр, то виноват тот, кто этот фильтр придумал и подписал соответствующий закон, а кто же ещё?

Регионы не повышают зарплаты, а виноват Путин? Но если верить сайту налоговой статистики, почти все регионы тратят денег меньше и сильно меньше, чем собирают на своей территории налогов. И это ещё без акцизов, пошлин, сборов в фонды и прочих платежей которые из регионах идут в Москву, не отражаясь в региональной статистике – и кто в этом виноват? Может, тот, кто подписал соответствующие поправки в налоговое законодательство?

В 90-е годы 80% регионов были донорами, а сейчас – только 4… В России стало меньше денег? Не похоже, ведь за счёт повышения стоимости нефти на мировых рынках в стране  - удвоение ВВП, так где деньги-то? Ах, Центробанк вложил их в американские бумаги и вражескую валюту! Но кто же назначает главу Центробанка?

Судьи плохо судят, выносят неправомерные решения, а потом играют себе свадьбы за миллионы долларов? Но позвольте – Путин утверждает в своей должности каждого судью в РФ! Каждого! Он не может проконтролировать такой поток кадров? Так, пусть снимет с себя этот тяжкий груз! Пусть судей выбирают люди или на худой конец назначают губернаторы, вот тогда и будем спрашивать с них. А пока спрос только с него, лично.

Особенно смешно про правительство: ведь Путин лично назначает премьера и каждого из министров. Даже Лукашенко меняет своих министров по щелчку пальцев, а кто Путину мешает? Опять Госдеп, хохлы и Навальный? По мне, всё проще: раз не увольняет – значит доволен их работой.

Пожалуй, только погода в России не в его власти…

Говорите, Путин не может справится с такой горой полномочий? Так пусть раздаст их другим людям, и мы будем спрашивать с них. А пока – больше не с кого…

 
➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/4796/34559/-

 

Источник: https://publizist.ru/blogs/4796/34559/-

Метки: власть

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 170 78
    397 16 января 2020 в 17:49

    К кому сей опус адресован? Монолог обращённый в никуда похож на вопли пьяного, который нашёл в подъезде гуано.

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    -1
    • 91 31
      serjoza397 16 января 2020 в 17:57

      да нет,это для тебя де би л а..При сталинском социализме была ответственность..как она пропала-рухнул СССР..Сейчас ее нет..Поэтому этот фраер может рассказывать на своих выступлениях что угодно.Лишь бы бы д л о думало,что все ок.А автор не указывает на первоисточник..всех проблем и это плохо..а то что Путин как управленец обязан отвечать за свои поступки и приказы-за их результат,то это очевидно.Безнаказанность порождает свободы(от слова вседозволенность)

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      6
  • 91 31
    serjoza 16 января 2020 в 17:53

    да хватит уже..Вы живёте при капитализме,а Путин на зарплате и будет их обслуживать в первую очередь-обязан..а все остальное ч м о во вторую очередь.Поэтому и слушать его болтуна и вруна не хочется.что вы там можете услышать? заклинания колдуна..так они с 2004 идут и почти ничего не сдвигается с места.Путин либерал-хотя сам обЪявил о конце либерализма…Просто маскируется.

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    2
  • 168 136
    ст.лейтенант 16 января 2020 в 18:37

    Несвязный бред. Смешались в кучу кони, люди…… что хотел сказать – то?

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  • 4288 3598
    Мирослава 16 января 2020 в 18:57

    Хозяин страны Виноват во всем, что происходит в стране.Или Он только мимо проходил?
    Николай2 не решал проблемы страны, а успешно их подмораживал, но был хорошим семьянином,и?Когда стало невмоготу терпеть-свергли Николая.Сталин решал проблемы в стране и страна процветала,всему и всем было своё место.
    А этот господинчик крохотного роста Ни В Чем предосудительном не замешан.Правда и ни в чем Сделанном для страны тоже.
    Речи толкает, чемпионаты и мосты-открывает.Может девку красивую для этого дела поставим или красавчика-парня? Все смотреть на красоту и их представительские речи приятнее будет?!

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