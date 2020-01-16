Александр Проханов: Отставка правительства выглядит как изысканный византийский ход

Главой правительства России должен стать человек, предлагающий новый экономический курс. Об этом, комментируя сегодняшнюю отставку правительств РФ, в интервью Федеральному агентству новостей заявил глава Изборского клуба, писатель и публицист, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов.

«Я ошеломлен новостью об отставке правительства, но пока не готов трактовать её как победу новой развивающейся России, — сказал он. — Отставка правительства выглядит как удивительный, изысканный, тонкий византийский ход. Из речи президента не следовало, что это правительство должно уйти в отставку. Это абсолютно неожиданное событие».

По словам собеседника ФАН, аналогичным образом поступали в Царьграде — в Константинополе во времена императора Константина Багрянородного.

«Обычно делается так: появляется человек, который формулирует новый экономический курс, — объяснил Проханов. — Под этого человека меняется правительство, и он становится премьером. Он собирает соратников — людей, готовых этот экономический курс воплощать. И тогда понятно: правительство сменилось, кончается стагнация, отвратительный, смехотворный 1% прироста».

Проханов Александр Андреевич (р. 1938) — выдающийся русский советский писатель, публицист, политический и общественный деятель. Член секретариата Союза писателей России, главный редактор газеты «Завтра». Председатель и один из учредителей Изборского клуба

Источник: https://nstarikov.ru/aleksandr-prohanov-otstavka-pravitelstva-vygljadit-kak-izyskannyj-vizantijskij-hod-112372