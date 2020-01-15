Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 января 2020

СМИ: Иран задержал автора видео с ударом по украинскому Boeing

Фото: Reuters

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал автора видеозаписи, на которой, предположительно, запечатлён ракетный удар по украинскому Boeing в Тегеране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Fars, передает RT.

По его данным, иранское агентство сообщило, что будет проведено расследование, результаты которого представят общественности.

Ранее иранские власти заявили об аресте нескольких человек в связи с авиакатастрофой.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 “Международных авиалиний Украины” потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что самолет сбили случайно, виной стал человеческий фактор: воздушное судно пролетало рядом с военным объектом Ирана и его приняли за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, поэтому системы ПВО страны привели в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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Коротко по Ираку. 15.01.2020

Коротко по Ираку.1. Премьер-министр Ирака официально объявил, что правительство Ирака не подпишет договор о продлении пребывания американских войск в Ираке и поддержит решение парламента Ирака о выводе американских войск с территории страны. Увещевания и угрозы из Вашингтона не изменили позицию Махди, хотя он по-прежнему находится в подвешенном состоянии и.о.премьер-министра. Позицию Ирака официально поддерживают Иран, Йемен и Сирия, а также ливанская "Хезболла", являющаяся частью ливанского государства.В ответ посол США передал иракским властям список возможных санкций, которые будут наложены на Ирак, если Багдад продолжит настаивать на уходе американских войск."Вот эти ребята.."С преемником Сулеймани на посту "Сил Кудс".2. Неизвестные снова обстреляли одну из американских военных баз. На сей раз обстрелу подверглась военная база Таджи, на которой находились американские, британские и новозеландские военные. Обстрел велся неуправляемыми ракетами. Пять штук упали рядом с базой. По заявлению Пентагона жертв и пострадавших среди персонала коалиции нет. Если еще 1-2 подобных случая увидим в ближайшие дни, можно будет говорить о том, что иранские прокси перешли к тактике беспокояющих обстрелов, дополняющих давление на американское военное присутствие по линии иракского парламента и правительства.Для поддержания этой линии, Муктада Ас-Садр призвал своих последователей выходить на антиамериканские демонстрации с требованием ухода США из Ирака. Как не трудно понять, Иран будет давить в этом направлении, ибо только уход США из Ирака будет сопоставим по значению с убийством Сулеймани. Разрушения на американских базах или даже убитые американские солдаты в Ираке или в том же Афганистане, это недостаточная плата. Сулеймани стоит целой страны и именно этого Иран будет добиваться, чему США будут в меру возможностей препятствовать, пытаясь как подорвать Иран изнутри, так и сопротивляясь тому давлению, которое нарастает в Ираке.3. США заявили, что наложат санкции на Ирак, если тот посмеет купить у России С-400. Как не трудно заметить, в инструментарии у США остались в основном различные угрозы. Практика показывает, что С-400 могут себе позволить покупать суверенные страны. Так что сама покупка для Ирака является тестом.Но возможно Багдад ограничится половинчатым вариантом, купив экспортную версию С-300.Встреча Махди с китайцами 6 января.4. Жесткость позиции Ирака может обосновываться не только гневом Ирака, но и предварительными договоренностями премьер-министра Махди с китайцами, которые заинтересованы в серьеных вложениях в инфраструктуру Ирака и его восстановление после американской оккупации. Разумеется, Китай был бы весьма заинтересован в том, чтобы заниматься этим не имея США у себя под боком. Так что у этой истории, помимо ирано-американского конфликта, есть еще второй слой, где сталкиваются американские и китайские интересы в регионе, хотя Китай напрямую в конфликте не участвует, просто стоя в сторонке с чемоданом денег, ожидая, что работу по выкидыванию США из региона сделают другие.

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СРОЧНО: По авиабазе в Сирии нанесён ракетный удар

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По сирийской авиабазе Т-4 (Тияс/Тифор) в провинции Хомс нанесён ракетный удар. По данным информагентства SANA, «агрессия совершена с помощью беспилотников и крылатых ракет, значительная часть из которых была сбита». «Противовоздушная оборона базы T-4 в восточной сельской местности Хомса приведена в состояние повышенной боеготовности», — говорится в сообщении. Данный военный объект расположен в пустынной местности недалеко от Пальмиры, на нём размещаются не только сирийцы, но иранские формирования (по слухам — КСИР), а также российские военные. Обновлено Военный источник агентства САНА: около 22:10 во вторник, 14 января 2020 года, израильские военно-воздушные силы начали новую воздушную агрессию против авиабазы Т-4 со стороны района Ат-Танф, и наши средства ПВО немедленно отреагировали на ракеты противника, сбили часть из них, когда они приближались к военному аэродрому. Четыре ракеты поразили целевую область, имеется ограниченный материальный ущерб. Читайте также: По военной базе США в Ираке нанесён новый ракетный удар

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Кровопролитные бои в Сирии: банды Идлиба бросились в наступление (ВИДЕО)

Боевики в провинции Идлиб перешли в крупномасштабное наступление на позиции Сирийской арабской армии. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. Несмотря на объявленный с 9 января Сирийским правительством режим тишины в идлибской зоне деэскалации и вопреки всем попыткам стабилизировать обстановку, боевики отвергли все предложения о перемирии. Джихадисты из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» при поддержке протурецких боевиков из так называемой «Сирийской национальной армии» из населенного пункта Абу-Джрейф произвели массированные обстрелы позиций правительственных войск в Хальбане. Применялись миномёты, ствольная и реактивная артиллерия, что привело к ранениям среди военнослужащих САА, а затем перешли в атаку. Несмотря на крупномасштабные переброски подразделений Вооружённых сил САР на северо-восток страны в зону проведения турецкой операции «Источник мира», сирийская армия смогла сохранить боеспособность и отразить первые атаки в провинции Идлиб. В ходе наступления боевикам удалось незначительно вклиниться в оборону правительственных войск. Ночью террористы ХТШ и СНА продолжили наращивать усилия в юго-восточной части провинции Идлиб в направлении населенных пунктов Барса и Самка. Сейчас идут бои за эти н. п. Читайте также: Сирия: Боевики Идлиба отправили гонцов к Армии России

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О перспективах смены режима в Иране

О перспективах смены режима в Иране

Самое страшное для Ближнего Востока случится тогда, когда восстание в Исламской республике Иран все же состоится, и «народ» при активной поддержке из-за границы сметет таки с лица земли «режим кровавых мулл». Предпосылок для этого более чем достаточно:1) В отличие от СССР, Иран достаточно свободная страна с точки зрения въезда и выезда. Более чем трехмиллионная иранская диаспора, сбежавшая из страны после революции 1979 г., проживет в США, Канаде и странах Европы. Многие из них вполне официально работают на разведывательные сообщества своих стран, и ждут не дождутся, когда же народ снова призовет к власти свою старую дореволюционную шахскую элиту. Большинство из них посещают Иран, встречаются с родственниками, а попутно занимаются сбором разведывательной информации, делают бизнес, и т.д. Также свободно их родственники выезжают заграницу и встречаются с кем хотят в той же соседней Турции, в которой и проводятся, как правило, встречи воссоединенных семей.2) Несмотря на выезд из страны после революции значительного числа политэмигрантов, масса западников осталась на родине, продолжая с той или иной интенсивностью вести прежний образ жизни. Многих из них держит бизнес, престарелые родители, отсутствие возможности заработка заграницей. Каких-либо репрессий против них не проводилось. Ежегодно до 2 млн туристов из Ирана приезжают в Турцию.3) Немаловажным явлением современного Ирана является чудовищное распространение наркомании. Не зря в Афганистане после прихода американцев производство наркотиков выросло в десятки раз (причем, это касается не только традиционного опиума и гашиша, но и синтетических наркотиков). Одним из основных рынков сбыта является Иран. Для этого созданы все условия: запрет на продажу алкоголя, многомиллионная нищая афганская община, сформировавшаяся в результате войны 1980-х гг., протяженная трудноохраняемая сухопутная граница с Афганистаном.Весь этот комплекс факторов наряду с постоянно снижающимся из-за санкций и расходов на поддержку сирийских властей уровнем жизни, большим количеством светской образованной молодежи, распространению среди них западных идеалов, «раскачиванием ситуации» со стороны пропаганды США и Израиля вполне может привести к «майдану» и свержению власти.В истории еще не было ни одного случая после 1991 г., когда ликвидация антиамериканского авторитарного режима привело бы страну к процветанию. Особенно это касается государств Ближнего Востока. Единственным возможным последствием свержения власти вилаят-и факих является деконструкция Ирана как единого государства и гражданская война всех против всех наподобие Сирии, Ливии или Йемена.Учитывая сравнительно высокий уровень жизни и образования, население Ирана не может не замечать надвигающейся катастрофы. Многие иранцы открыто говорят об этом и пытаются подготовить себе «запасной аэродром» в случае наступления нестабильности. В частности, они пытаются приобрести недвижимость и вид на жительство в соседних странах (главным образом в Турции, где цены невысоки, а также в ОАЭ, Сирии, Ливане, по-возможности в Европе, Канаде, США, Австралии). В Турции граждане Ирана – на втором месте после Ирака по количеству приобретенной недвижимости иностранцами.В Турции также на всякий случай готовятся к худшему. Вдоль всей турецко-иранской границы построена бетонная стена, такая же, как и на границе с Сирией и Ираком. Официальная причина в настоящее время – предотвращение нелегальной миграции из Афганистана и тесно связанного с ней наркотраффика.По мнению турецких экспертов, в случае свержения власти в Иране и наступления хаоса, подобного Сирии, Ираку и Афганистану, Иран будут готовы покинуть более 30 миллионов человек (40% населения). Это связано с тем, что в настоящее время половине жителей страны обеспечивается довольно высокий уровень жизни только благодаря развернутым государством социальным программам. С их прекращением значительная часть населения будет обречена на полуголодное существование. В Турции всерьез опасаются того, что с падением иранского правительства свыше 20 млн. человек хлынут через восточную границу Турции. К ним добавятся еще несколько миллионов афганцев, остающихся на родине только благодаря иранским пограничникам. Многие из них предпочтут заниматься наиболее доступным и доходным бизнесом – транспортировкой наркотиков.Турецкие эксперты считают, что в случае перехода границы иранскими мигрантами Анкара не будет ставить преград на пути потока иранских беженцев в Европу, поскольку не имеет средств на их содержание. Таким образом, свержение иранского руководства неминуемо приведет к гуманитарной катастрофе не только сам Иран и соседние страны, но и Европу, куда устремятся миллионы иранских беженцев.(с) "Майор и Генерал" https://t.me/mig41 PS. Собственно к этому сценарию США и стремятся, пытаясь системно обвалить уровень жизни в Иране, чтобы создать условия для социального взрыва, который подорвет существующий иранский режим. Впрочем, уже несколько попыток за последние годы оказались неудачными, так как присутствовала явная недооценка устойчивости иранского политического режима и его основной социальной базы. Плюс ко всему, Иран не стесняется применять открытое насилие при подавлении беспорядков, что затрудняют реализацию сценариев классической "цветной революции" через ненасильственное сопротивление. В Иране, любая попытка переворота всерьез, сразу приведет к очень большой крови, особенно если помнить о религиозном факторе.Тем не менее, Ирану достаточно тяжело преодолевать последствия санкций, поэтому он будет заинтересован как в установлении более плотного контроля над Ираком в том плане, что оттуда должны быть выдавлены США и НАТО, что позволяет обходить часть санкций, а также стремиться к более тесному сотрудничеству с Китаем и Россией. В первую очередь, с Китаем, который может смягчить последствия санкций за счет масштабных взаимовыгодных проектов, где всегда есть и военно-политическая опция связанная с появлением в Персидском заливе китайской военно-морской базы.

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