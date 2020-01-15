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Россия – Персия: запретный мир. “Большая Игра” 200 лет назад

09:13. 15 января 2020 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Как велась Большая Игра в начале XIX века. Какие неизвестные факты открываются при изучении документальных источников того времени. Какую роль в них играл Александр Сергеевич Грибоедов и почему его жизнь закончилась так, а не иначе. Об этом беседуют писатель Игорь Шумейко и историк Сергей Дмитриев.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p1e8q4j8kIw

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