Россия – Персия: запретный мир. “Большая Игра” 200 лет назад
Как велась Большая Игра в начале XIX века. Какие неизвестные факты открываются при изучении документальных источников того времени. Какую роль в них играл Александр Сергеевич Грибоедов и почему его жизнь закончилась так, а не иначе. Об этом беседуют писатель Игорь Шумейко и историк Сергей Дмитриев.
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