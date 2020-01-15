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Норвежская девушка-спортсменка

11:28. 15 января 2020 222 просмотра 7 коммент. Опубликовал:
Норвежская лыжница, с детства болеющая астмой. Поэтому ей можно принимать тяжёлые стероиды.

Понятное дело, что эта представительница северной страны яростно выступает против участия на международных соревнованиях российских спортсменов.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4837708.html

Метки: норвегия, ои, Россия, человек

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 74 26
    397 15 января 2020 в 11:36

    Название фото: Норвежская лыжница принимает тяжёлый стероид.

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  • 2570 2154
    Женечка 15 января 2020 в 11:56

    Предлагаю соревнования суперменов. Если все знают, что все употребляют – официально разрешить допинг. Любой. Зрелищность только поднимется. Ведь в любой момент в прямом эфире кто угодно может кони двинуть. Естественный отбор в действии.

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    2
    • 13435 1057
      ХОХОЛЖенечка 15 января 2020 в 12:41

      Давно есть.
      И конкурсы качков и бои без правил и многое другое.
      Традиционный спорт любителей стал скушен.
      Там тоже огромные деньжищт крутятся но НЕ на зрелищности.
      ——-
      Камень для игры в керлинг изготавливается из определенного сорта гранита, который добывается на острове Эйлса-Крейг в Шотландии.
      ——-
      Кёрлинг треть бУджета Шотландии

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  • 24401 21245
    Вячеслав 15 января 2020 в 12:18

    Судя по успехам норвежских лыжных команд, они все – из одного астматического диспансера со спортивным уклоном… То же самое касается и пиндосовских гимнасток… Но там “другие” болезни…

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  • 15321 11611
    Ъ 15 января 2020 в 12:34

    Какая радость….Степаныч…Сколько лет,сколько зим…Бьерндаллен такая же хрень,только без улыбки Степаныча.Пеной плевался.Любому профессиональному лыжнику все понятно…

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  • 8236 2498
    krikunoleg 15 января 2020 в 12:46

    “Норвежская лыжница, с детства болеющая астмой” – так болеющая или до сих пор болеет? Если уже все, болезнь позади – какие стероиды? А если болеет до сих пор – вперед, в параолимпийскую сборную.

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