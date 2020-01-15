Норвежская девушка-спортсменка
11:28. 15 января 2020 222 просмотра 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
Норвежская лыжница, с детства болеющая астмой. Поэтому ей можно принимать тяжёлые стероиды.
Понятное дело, что эта представительница северной страны яростно выступает против участия на международных соревнованиях российских спортсменов.
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Понятное дело, что эта представительница северной страны яростно выступает против участия на международных соревнованиях российских спортсменов.
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Название фото: Норвежская лыжница принимает тяжёлый стероид.
Предлагаю соревнования суперменов. Если все знают, что все употребляют – официально разрешить допинг. Любой. Зрелищность только поднимется. Ведь в любой момент в прямом эфире кто угодно может кони двинуть. Естественный отбор в действии.
Давно есть.
И конкурсы качков и бои без правил и многое другое.
Традиционный спорт любителей стал скушен.
Там тоже огромные деньжищт крутятся но НЕ на зрелищности.
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Камень для игры в керлинг изготавливается из определенного сорта гранита, который добывается на острове Эйлса-Крейг в Шотландии.
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Кёрлинг треть бУджета Шотландии
Ну да, а нефть и виски это так от нечего делать.
Судя по успехам норвежских лыжных команд, они все – из одного астматического диспансера со спортивным уклоном… То же самое касается и пиндосовских гимнасток… Но там “другие” болезни…
Какая радость….Степаныч…Сколько лет,сколько зим…Бьерндаллен такая же хрень,только без улыбки Степаныча.Пеной плевался.Любому профессиональному лыжнику все понятно…
“Норвежская лыжница, с детства болеющая астмой” – так болеющая или до сих пор болеет? Если уже все, болезнь позади – какие стероиды? А если болеет до сих пор – вперед, в параолимпийскую сборную.