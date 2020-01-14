Росреестр внёс в правительство проект поправок в законодательство, предусматривающих введение ответственности за неверное указание на картах государственной границы России. Об этом сообщила глава ведомства Виктория Абрамченко в интервью «Российской газете».

По её словам, надзорные полномочия в данной сфере имеются у Росреестра. Однако, как считают в ведомстве, установление ответственности за подобные нарушения будет способствовать их более эффективному устранению и предупреждению.

Как рассказала Абрамченко, наиболее часто некорректное отображение российской территории и её регионов касается Калининграда, Крыма, а также Курильских островов и Сахалина.

Для установления ответственности за подобные ошибки Росреестр предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).