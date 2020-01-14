В России могут ввести ответственность за неверное указание границ на картах
Росреестр внёс в правительство проект поправок в законодательство, предусматривающих введение ответственности за неверное указание на картах государственной границы России. Об этом сообщила глава ведомства Виктория Абрамченко в интервью «Российской газете».
По её словам, надзорные полномочия в данной сфере имеются у Росреестра. Однако, как считают в ведомстве, установление ответственности за подобные нарушения будет способствовать их более эффективному устранению и предупреждению.
Как рассказала Абрамченко, наиболее часто некорректное отображение российской территории и её регионов касается Калининграда, Крыма, а также Курильских островов и Сахалина.
Для установления ответственности за подобные ошибки Росреестр предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Обложка: © Фото Андрей Иглов, РИА Новости
Источник: https://nstarikov.ru/v-rossii-mogut-vvesti-otvetstvennost-za-nevernoe-ukazanie-granic-na-kartah-112313
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