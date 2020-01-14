Гильотина для выхухоли, Миллиарды “Холопа”, Примирение с Украиной // Что случилось #10
В этом выпуске:
- Регуляторная гильотина готова. С 1го февраля будут отменены первые 1259 советских законов и документов, принятые после 1917го года;
- Трамп опять кошмарит демократов;
- Совокупный мировой долг вновь ставит рекорды. В конце сентября общая задолженность правительств, корпораций и граждан достигла 253 триллионов долларов;
- Переговоры группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Ливии, закончились безрезультатно;
- Продажи автомобилей в России продолжают падать, что обычно говорит о состоянии экономики в целом и уровне доходов населения в частности;
- Продолжается нефтяной конфликт между Россией и Беларусью;
- Первые дни Нового Года стали удачными для развивающихся рынков;
- 85 процентов киносборов начала января достались российским фильмам;
- Бывший главред “Ведомостей” – настольной газеты российских олигархов – Лысова стала заместителем главы оппозиционного холдинга Медуза;
- Кудрин выяснил, что в России не так сильно воруют, как нарушают финансовую дисциплину;
- Канал Украина Тудей, создававшийся в пику России Сегодня для работы на заграничную аудиторию, приказал долго жить. Денег не хватило, а результаты оказались ничтожными.
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#КонстантинСемин #ЧтоСлучилось