Гильотина для выхухоли, Миллиарды “Холопа”, Примирение с Украиной // Что случилось #10

В этом выпуске:

- Регуляторная гильотина готова. С 1го февраля будут отменены первые 1259 советских законов и документов, принятые после 1917го года;

- Трамп опять кошмарит демократов;

- Совокупный мировой долг вновь ставит рекорды. В конце сентября общая задолженность правительств, корпораций и граждан достигла 253 триллионов долларов;

- Переговоры группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Ливии, закончились безрезультатно;

- Продажи автомобилей в России продолжают падать, что обычно говорит о состоянии экономики в целом и уровне доходов населения в частности;

- Продолжается нефтяной конфликт между Россией и Беларусью;

- Первые дни Нового Года стали удачными для развивающихся рынков;

- 85 процентов киносборов начала января достались российским фильмам;

- Бывший главред “Ведомостей” – настольной газеты российских олигархов – Лысова стала заместителем главы оппозиционного холдинга Медуза;

- Кудрин выяснил, что в России не так сильно воруют, как нарушают финансовую дисциплину;

- Канал Украина Тудей, создававшийся в пику России Сегодня для работы на заграничную аудиторию, приказал долго жить. Денег не хватило, а результаты оказались ничтожными.







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#КонстантинСемин #ЧтоСлучилось

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HsLldI7lha8