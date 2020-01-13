Зачем Польша пытается переложить на СССР ответственность за начало Второй мировой войны?

На портале http://www.narpolit.com/ опубликована статья, в которой автор размышляет над данным вопросом.

Леонид Маринский в своем материале говорит, что голословно обвиняя Россию в фальсификации истории, Варшава сама под молчаливое рукоплескание Запада принимает псевдо-историческую антироссийскую резолюцию, нацеленную на лишение Советского Союза статуса страны-победительницы.

«На минувшей неделе польский Сейм одобрил резолюцию, вопреки решению Нюрнбергского трибунала, в равной степени возлагающую на СССР и гитлеровскую Германию ответственность за развязывание Второй мировой войны. При этом Варшава обвиняет Москву в попытках дискредитировать Польшу и подорвать российско-польские отношения путем „обмана и манипулирования историей“. Принятая резолюция стала ответом польских депутатов на декабрьские заявления Владимира Путина о в виновности ряда польских политических деятелей 1930-х годов в поощрении фашизма и антисемитизме. В то время как слова российского президента подтверждены архивными документами, резолюция поляков не подкреплена ничем, кроме эмоциональных фраз и голословных обвинений. Но именно её запредельная антироссийская экспрессивность и обеспечивает польским псевдо-историкам абсолютную поддержку Запада. Сегодня мы становимся свидетелями нового этапа российско-польского противостояния по вопросам трактовки истории. Какими будут следующие шаги Варшавы, нацеленные на закрепление в мировом сознании именно польский, пусть и необъективный, но „политически правильный“ взгляд на события 20-го века? И в чем причины того, что ни США, ни Евросоюз до сих по не угомонят Польшу, столь беспардонно искажающую историю мировой борьбы с нацизмом?

Автором резолюции, обвиняющей СССР наряду с Третьим рейхом в разжигании Второй мировой войны, стала вице-маршал Сейма Малгожата Кидава-Блоньска, представляющая оппозиционную партию „Гражданская платформа“. Несмотря на это, документ получил полную поддержку депутатов от обладающей большинством в нижней палате парламента правящей партии „Право и справедливость“ (PiS), обычно встречающих в штыки инициативы своих политических противников. Однако, когда речь заходит о России, и польская партия власти, и оппозиция демонстрируют абсолютное единодушие.

Потомки шляхтичей остались верны древним традициям, превратив процесс принятия русофобской резолюции в театрализованное шоу. По предложению маршала Сейма Эльжбеты Витек голосование проводилось путем т.н. аккламации, когда решение принимается на основе эмоциональной реакции присутствующих, выражаемой аплодисментами, вставанием с мест и иными способами, вплоть до улюлюканья и свиста. Таким способом, который был популярен в античной Спарте и Древнем Риме, но сейчас ни в одном парламенте мира, кроме польского Сейма, не применяется, пани Витек хотела продемонстрировать консолидацию всех политических сил страны в неприятии позиции России по вопросам о том, что стало первопричиной Второй мировой войны и кто, помимо Гитлера, в наибольшей степени способствовал ее началу.

Картину полного консенсуса немного подпортил лидер объединяющей евроскептиков фракции „Конфедерация“ (11 мандатов в 460-местном Сейме) Януш Корвин-Микке, который отказался приветствовать русофобскую инициативу, за что подвергся обструкции в польской прессе. Свою позицию депутат, известный неоднократными призывами к нормализации отношений с Москвой, объяснил неприятием „стадного поведения“ и бессмысленностью принятой резолюции.

Депутат Сейма Республики Польша от партии „Конфедерация“ Януш Корвин-Микке: »Если Сейм должен официально защитить некоторые исторические истины – значит, эти истины не могут защитить себя сами”.

Однако заявление Корвина-Микке осталось гласом вопиющего в пустыне. Остальные депутаты, включая его коллег по фракции, дружно поддержали проект резолюции, наспех сочиненной Кидава-Блоньской, вставанием с мест и аплодисментами, переходящими в бурные овации, что обеспечило красивую телевизионную картинку.

Текст принятого парламентариями документа преисполнен характерного для поляков пафоса, но не содержит ничего принципиально нового. В ней нет ни фактуры, ни аргументов, зато присутствуют уже неоднократно озвученные обвинения в адрес Москвы, утверждения о жертвах Польши и мученичестве её народа, а также призывы к «совместному осмыслению принципов построения международных отношений, которые должны стать основой взаимного уважения, партнерства и добрососедства». Под последним понимается, что Россия должна согласиться с «правильным», с точки зрения поляков, взглядом на историю Второй мировой войны, вернувшись к покаянной политике эпохи Горбачева и Ельцина.

Из резолюции Сейма Республики Польша от 9 января 2020 года: “К началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: нацистская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения позорного Пакта Риббентропа-Молотова 23 августа 1939 года первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы. Война привела к гибели десятков миллионов людей, созданию нацистских концентрационных лагерей и Холокосту в Европе – одному из величайших преступлений в истории человечества”.

Если следовать логике польских парламентариев, СССР несет свою долю ответственности не только за развязывание войны, но и за Холокост. При этом депутаты Сейма дружно забыли о том, как их предки в сентябре 1939-го убивали своих соседей-евреев в Едбавне и других городках и селах ещё до прихода немцев, добровольно вступали в ряды «синей полиции», охранявшей гетто и участвовавшей в арестах и депортации евреев, а также служили в частях вермахта и СС. Документальных подтверждений этого масса, но любые попытки поднять вопрос о соучастии поляков в Холокосте в Польше запрещены на уровне закона, а люди, пытающиеся хотя бы заикнуться о подобном, подвергаются чудовищной травле.

На противоречащей историческим фактам резолюции, которая не влечет правовых последствий и фактически носит символический характер, польские парламентарии останавливаться не намерены. В их ближайших «творческих планах» принятие закона, направленного на пресечение попыток России переиначить историю. Сейчас комитет Сейма по внешней политике спешно дотачивает формулировки соответствующего законопроекта.

Нет сомнений, что очередная антироссийская инициатива Варшавы, как бы далеко она не выходила не только за рамки исторической правды, но и здравого смысла, не встретит возражений со стороны властей стран Запада, причем даже тех, что были союзницами СССР в противостоянии с гитлеровской коалицией. Причина в том, что усилия Польши, упорно представляющей Советский Союз соучастником Третьего Рейха в развязывании самой кровавой трагедии в истории человечества, полностью отвечает их интересам.

Акцент на Пакте Молотова – Риббентропа как «спусковом крючке» Второй мировой позволяет Великобритании, США, Франции и той же Польше снять с повестки вопрос о собственной роли в приходе Гитлера к власти, создании военной машины вермахта, «умиротворении» нацистов, при молчаливом согласии Запада осуществивших аншлюс Австрии и получивших добро Парижа и Лондона на ликвидацию Чехословакии, а также провоцировании нападения Германии на СССР. Венграм, румынам, хорватам, итальянцам, словакам и финнам такая постановка вопроса дает возможность оставить за скобками свое официальное соучастие в гитлеровской агрессии против Советского Союза и совершенных на его территории преступлениях. Страны, формально не участвовавшие в войне будучи оккупированными – Чехия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Норвегия, Франция, Албания, могут избежать неудобных вопросов о вступлении тысяч своих граждан в добровольческие формирования СС (дивизии «Шарлемань», «Скандерберг», «Викинг», «Принц Ойген», «Валлония» и др.), бесперебойной работе без малейших попыток саботажа своей промышленности на нужды вермахта при почти полном отсутствии организованного сопротивления нацистам.

Назначить СССР виновницей войны выгодно Германии, которой будет не нужно в одиночестве нести бремя ответственности за ее разжигание. Свой гешефт из ситуации извлекут и жертвы «советской оккупации» – Латвия, Литва и Эстония, а Украина сможет и дальше прославлять пособников гитлеровцев из дивизии СС «Галичина» и ОУН-УПА.

Одним словом, процесс переписывания истории Второй мировой, локомотивом которого выступает Польша, объективно отвечает интересам США и почти всех государств Европы (мнением потомков героически сражавшихся с оккупантами югославов и греков можно пренебречь). Ярким подтверждением этого тренда стала принятая в минувшем сентябре резолюция Европарламента “О важности европейской памяти для будущего Европы”, обвиняющая СССР в разжигании войны и призывающая народ России «смириться со своим тоталитарным прошлым».

После того, как тезис о равной ответственности СССР и Третьего рейха за развязывание мировой бойни станет на Западе аксиомой, отрицание которой влечет уголовную ответственность, на повестку станет вопрос о лишении России статуса державы-победительницы, что автоматически поставит вопрос о правомерности её членства в Совете Безопасности ООН.

Тем, кому такой сценарий кажется невероятным, напомним, что до конца 1980-х убийцами польских офицеров в Катыни под Смоленском считались гитлеровцы и ни у кого не было на этот счет никаких сомнений, но сейчас на официальном уровне, в т.ч., к сожалению, и в России, вопреки фактам и показаниям свидетелей, ответственными за это преступление назначены Сталин, Берия и сотрудники НКВД. “

Борьба за историческую правду о Второй мировой войне должна стать для России одной из приоритетных государственных задач, от успеха решения которой зависит будущее страны и ее народа. Как и в годы битвы с нацистами добиться победы и успешно противостоять информационному натиску фальсификаторов можно только общими усилиями власти и народа.

Для достижения этого единства необходимо для начала навести порядок у себя дома: официально отказаться от сделанных Горбачевым и Ельциным покаянных признаний перед поляками; прекратить господдержку фейковых фильмов и сериалов о войне, искажающих её историю и опошляющих подвиги советских воинов; навсегда закрыть дискуссию о власовцах как «борцах за свободу России от сталинской тирании»; жестко пресекать попытки иностранных посольств и неправительственных структур, вроде Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, фондов Эберта, Науманна и им подобных, запустить в российских регионах мемориальные и культурно-просветительские проекты, призванные подчеркнуть сходство политических режимов СССР и Третьего рейха, а заодно уравнять гитлеровцев и их союзников с павшими в боях с ними защитниками Родины в статусе «невинных жертв двух кровавых тиранов – Сталина и Гитлера». Без выполнения этих условий российские власти поддержки народа в противодействии искажению истории не получат, а, значит, любые усилия в этом направлении будут обречены на провал.

Обложка: Рисунок Виталия Подвицкого

Источник: https://nstarikov.ru/zachem-polsha-pytaetsja-perelozhit-na-sssr-otvetstvennost-za-nachalo-vtoroj-mirovoj-vojny-112266