Великая Китайская стена (Новая гипотеза о причинах ее сооружения)

Я подумал, что Великую Китайскую стену строили для того, чтобы защитить поля и огороды от надвигавшихся песков Великой пустыни Гоби в эпохи усиливающейся аридизации климата. Идея столь простая, сколь и очевидная. Уж если крепостные стены вокруг городов не спасали эти города от захватчиков (а плотность защищавщих город на этих стенах была очень высока), то крепостная стена вокруг огромной страны … Где же было набрать такое множество защитников? Кочевники могли сделать насыпь к стене с той и другой стороны и спокойненько переехать ее на своих конях. Если представить, что стену создавали как дорогу для тарантасов и доставки почты, то это можно было сделать и не на стене, а на ровном месте. Функцию разметки дорог в степи и полупустыне, скорее всего, выполняли невысокие (не более 1 м) насыпи, так называемые "валы Чингисхана". А длинной стеной китайцы и тангуты пытались защитить свои орошаемые поля от надвигавшихся с севера песчаных дюн. Кстати, я нигде не нашел информацию о том, что на Китайской стене шли бои, что кочевники не могли прорваться через нее в Китай, хотя просмотрел почти все, что помещено на эту тему в сети интернет, кроме того, прочел ряд монографий о путешествиях в Центральную Азию и солидный двухтомник Л.С. Васильева "История Востока", изданный издательством "Высшая школа" в 2001 г.

Одним из чудес света называют Великую Китайскую стену . Считается, что она была построена как фортификационное сооружение для защиты от кочевников, вторгавшихся в Китай с севера. Эта гипотеза стала привычной для абсолютного большинства. Но так ли это? Зачем было строить стену не прямой, а столь извитой? Зачем надо было строить от нее ответвления? Разве китайцам и тангутам делать было нечего? Прочтение книги знаменитого русского путешественника Петра Куьмича Козлова "Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото", изданной в 1923 г., заставило меня не поверить в устоявшуюся гипотезу.



На карте хорошо видно, что стена в западной своей части, извиваясь, четко следует границе подвижных песков. Обратите внимание на разветвления стены.



По всей вероятности, когда некий участок стены заносило песком, строили новую. Я не исключаю, что под песками пустыни Ала-Шань погребены наиболее древние участки стены. Ранее я уже писал, что песок в пустыню Ала-Шань и в Ордос выносится из каменистой пустыни Гоби. Гоби потому и каменистая, что песок из нее северными ветрами выдувает на юг и юго-восток.

А на карте путешествия П.К. Козлова зигзаги и ответвления стены видны еще более отчетливо. Самая западная часть стены защищала от песков долины рек Хэйхэ и Шуйхэ. Ныне река Шуйхэ в своем среднем течении уходит в пески под дюны.

Пески Тэнгери также отделены от долины реки Хуанхэ и ее левого притока реки Тэтунг стеной.

Далее к востоку Великая стена огибает с юга пески Ордоса.

В северной части пустыни Ала-Шань на берегу реки Эдзин-гол песками погребен город Хара-Хото – столица Тангутского царства.

Во времена Чингисхана, т.е. в XIII веке, этот город еще существовал. Погребен песками он был несколько позднее. Когда?

В июне 2007 г. мне удалось побывать в пустыне Гоби. Мы добрались до горных хребтов Гобийского Алтая, пeресекли Гурван-Сайхан-Нуру - один из его хребтов, познакомились с грядой подвижных песков.

Фото.1 Гранитный массив Бага-Газарын-Чулу на севере пустыни Гоби. Видно, что горы интенсивно разрушаются. Ветровая эрозия приводит к образованию причудливых скал. Ветер и перепады температуры разрушают эти скалы в песок, но песок уносится ветрами на юг и юго-восток, и Гоби становится каменистой пустыней. Фото автора.

Фото. 2. Пески Хангарын-Элс. Эта гряда образовалась между двумя хребтами Гобийского Алтая. Максимальная высота дюн более 250 м. Песок постоянно переносится вдоль гряды, засыпая зеленую долину небольшой речки. Этот зеленый оазис и гряда песка расположены на севере бывшего Тангутского царства. Фото автора.

Рис. 3. Развалины города Хара-Хото. Рисунок взят из книги П.К. Колова (1923). Видно, что город погиб под толщами песчаных барханов. Экспедицией П.К. Козлова в этом городе были проведены раскопки и обнаружены многочисленные артефакты, свидетельствующие о некогда существовавшем здесь цивилизованном государстве с письменностью, бумажными деньгами, ювелирным искусством. Город существовал еще в XII-XIII веках.

Рис. 4. Изображение Юпитера, обнаруженное П.К. Козловым при раскопках в городе Хара-Хото.





По этому рисунку можно судить о том, что культура и искусство в Тангутском царстве были на должной высоте. Город находился на Великом шелковом пути, по которому из Китая в Европу шли караваны с шелком, фарфором, а из Европы в Китай – с золотом и серебром, поскольку Европе нечего было предложить китайцам, у тех все было свое.



Тангутия, обеспечивая торговый путь, снабжая купцов провизией, верблюдами, наверное, неплохо зарабатывала. Только ухудшение климата могло ослабить это государство.



Песок, приносимый с севера, засыпал поля, поселки и города, резко сократилось поголовье скота и численность населения. По всей вероятности, именно такое ослабленное государство могли завоевать монголы под предводительством Чингисхана.

Фото. 5. Участок Китайской стены.





Видно, что стена сильно разрушена ветровой эрозией и засыпается песком. Обратите внимание на изящную кирпичную кладку. Думаю, что эту стену сооружали не для того, чтобы сдержать натиск северных варваров. Снимок взят из сети интернет.

Мы проехали по пустыне Гоби в июне 2007г. более 1,5 тыс. километров. Голые, почти безжизненные каменные поля напоминают ландшафты Марса. Но где песок? Ведь не может эрозия гор закончиться на стадии щебня? Песок и пыль – вот конечные стадии разрушения горной породы. Песок весь унесло в пустыню Ала-Шань и в Ордос.

Фото. 6. Каменистая пустыня Гоби расположена к северу от Гобийского Алтая.



Она потому и каменистая, что мелкие фракции отсюда уносятся в пустыню Ала-Шань и в Ордос.

Фото. 7. Пыльная буря в пустыне Гоби.





Эту бурю мы наблюдали вблизи каньона Баянзаг, расположенного севернее Гобийского Алтая.

Вы спросите: "Как же можно стеной отгородиться от такой бури? Но это пыль, от нее и отгораживаться не надо. Песок так высоко не поднимается. Он переносится на высоте 1-2-3 метров. А мелкие пылевидные частицы откладываются за многие сотни километров от пустыни Гоби, они достигают даже Японских островов.



Толщи такой пыли образуют лессовые поля на Великой Китайской равнине. Эти толщи весьма плодородны, они – благо для земледельца. А вот песок, образующий дюны – это его враг.

Многим, кто верит в то, что история – это бесконечные войны, захват территорий, а не бесконечный труд миллионов жителей Земли по выращиванию злаков, овощей, фруктов, стад домашних животных, строительству жилищ, дорог, мостов, храмов, моя гипотеза покажется малоубедительной.



Но те, кто видит в истории строителей, изобратателей, крестьян, тот всерьез задумается и поймет, что чем дальше вглубь веков, тем чаще человеку приходилось бороться со стихиями Природы – засухами, наводнениями, ураганами, страдать от болезней. Толпы несчастных людей, переселяющихся из зон стихийных бедствий, аборигенами территорий, куда приходили мигранты, воспринимались как агрессоры. А ведь мигранты, зачастую, были голодными и обездоленными людьми.



Первоначальные непримиримые стычки аборигенов с мигрантами в дальнейшем нередко приводили к взаимному обогащению этносов, их перемешиванию, возникали новые этносы и новые культуры. Да, мы привыкли видеть в истории только череду бесчисленных войн, порабощений.



А вот историю изобретений: огня, лука, пращи, бумеранга, лодки, колеса, компаса, бумаги, календаря, выплавки металла и т.д. мы знаем плохо, мы подменяем истинную историю созидания историей смены династий – чаще всего бездарных правителей, историей их войн. Не странно ли это?

"Среди 72 занятий народа над всеми царствует землепашество", – гласит китайская поговорка.



Народ, который так считает, способен строить защитные стены вокруг полей, спасая их от сыпучих песков. Великая Китайская стена лишний раз напоминает нам, что борьба со стихией требовала от китайцев значительно больших усилий, чем борьба с северными варварами.



Если кочевники могли уйти от засухи и опустынивания в новые страны, то оседлое население пыталость остановить движение песков, возводя на их пути стену.

Фото. 8. Западная часть Великой китайской стены сильно разрушена ветровой эрозией.





На этом снимке, заимствованном нами из интернетa, видно, что стена глинобитная, она построена из песка, а не из кирпича. В ней имелись проемы для прохода и проезда. Я сильно сомневаюсь, что эту стену тангуты возводили для защиты от гуннов или монголов.

Известно, что стену возводили в III-IV веках до новой эры. Тогда еще не было Китайской империи, было много самостоятельных царств и княжеств. В каждом возводили свою стену, якобы для защиты друг от друга. А потом, когда Китай обединили, почему-то отдельные стены стали соединять в одну. Зачем бы это?

Великая Китайская стена в разных ее частях, скорее всего, возводилась с разными целями. Западная ее часть была построена для защиты полей от надвигающихся песков, а также как указатель караванной дороги на запад в Европу. Восточная часть создавалась как военное сооружение для защиты с севера и для передачи информации от одной башни до другой.

Фото.9. Вряд ли такая стена могла остановить войско кочевников, нападавших с севера.



Фото. 10. Это тоже Китайская стена в ее западной части.





Зачем ее сооружали? От песка такая стена не защитит. Скорее всего, это указатель для караванов, чтобы не заблудиться. На севере Монголии известны так называемые "валы Чингисхана", которые также считаются защитными валами. Мы видели эти валы и смогли убедиться в том, что никакой роли в военном деле эти валы не имели.



А вот как указатели дороги они служили. Такой вал высотой 0,5-1 м и шириной 4-6 м хорошо виден и летом, и зимой. Вдоль него можно скакать на коне от одного постоялого двора до другого, где можно сменить лошадей, отдохнуть и двигаться дальше. Фото взято из сети интернет.

Фото 11. На этом фото отчетливо видно, что стена маркирует древнюю караванную дорогу.



Эта стены построена как фортификационное сооружение в XVII веке, вероятно, на месте более древней стены. Она служила для передвижения воинов вдоль границы, так как ширина ее позволяет это делать.При передаче сигналов о нападении на башнях зажигали огонь. Сегодня стена выполняет совсем иную функцию. Она служит для привлечения туристов. Миллионы туристов, которых привозят именно на этот участок стены, дают немалый доход китайским туристическим фирмам. Но это новострой.Истинная старина находится западнее, в пустыне Ала-Шань, она, скорее всего, погребена песками, как столица Тангутии город Хара-Хото.Реставрации ее последние 2-3 десятилетия уделяется много внимания. Видно, что в средние века стену строили и как линию обороны, и как дорогу. В башнях могли размещаться пограничные гарнизоны, могли останавливаться купцы. А вот нападать на Китай кочевники на конях вряд ли здесь пожелали бы. Уж очень местность пересеченная!Стена служила чем-то вроде современной железной дороги. Ведь ее ширина позволяла передвигаться как верхом, так и на тарантасе.

Фото 14. Вид из космоса с околоземной орбиты. Заметим, что никакой стены из космоса не видно, она слишком узкая. А вот каменистая пустыня Гоби, песчаная пустыня Ала-Шань и пустынный Ордос можно разглядеть. Красной линией обозначены места, где проходит стена. Восточный участок стены от моря до хр. Большой Хинган – это кирпичная стена, отреставрированная в XVI веке для передвижения пограничных отрядов и купцов. Отрезок на западном макросклоне хр. Большой Хинган, скорее всего, был сооружен для защиты от песков и для передвижения. Третий участок в южной части Ордоса служил для защиты полей от подвижных песков. Четвертый участок, скорее всего, защищал караванную дорогу от подвижных песков. Он идет далеко на запад.



В 1920-1921 гг. засуха в северном Китае стала причиной голодной смерти 500 тыс. человек (Малявин В.В. Китайская цивилизация. Москва: Астрель, 2000). Одновременно с засухами в северном Китае в южном Китае случаются наводнения, которые стали причиной гибели нескольких сотен тысяч человек.



В.В. Малявин отмечает, что в исторический промежуток времени климат в Китае претерпел заметные изменения. В древности в северном Китае было более тепло и влажно, что способствовало зарождению земледелия именно в этом районе. Особенно сухим климат в Китае и Восточном Туркестане был в первой половине первого тысячелетия до новой эры, затем в X-XIII веках новой эры. Вероятно, тогда и шло строительство и ремонт Великой Китайской стены.

Я думаю, что строить стену начали не на востоке, а на западе. Ее предшественником были земляные валы, насыпанные вдоль караванных троп. Затем наиболее важные караванные тропы стали обустраивать, в частности предохранять их от засыпания подвижными песками: для этого вдоль троп выстраивали невысокие глинобитные стены.



В начале нового тысячелетия на востоке стали строить дороги, и вот такой дорогой была кирпичная стена. Строительство стены, раставрация ее древних участков на западе активизировались по мере того, как надвигался длительный аридный цикл. Затем наступал упадок земледелия, строить стену переставали.



На востоке стену строили и подновляли в периоды, когда Китайская империя начинала процветать, когда было много народу и пахотной земли не хватало. Тогда нужны были "стройки века" и для того, чтобы безработный народ занять, и для того, чтобы что-то полезное сделать. В противном случае стране грозили волнения, бунты, передел земли. А это было пострашнее прихода варваров с севера.

Моя гипотеза не претендует на истину в последней инстанции. Замечу только, что она не менее правдоподобна, чем общепринятая. Кстати, сегодня крестьяне на западе Китая приспосабливают стену для защиты своих полей от песка.

А.В. Галанин



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