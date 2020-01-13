Либералы занялись нашими дошколятами

Не кукольная диверсия с прицелом в будущее России.

Сезон в сентябре 2020 года в нижнетагильском театре откроет детский мюзикл «Айболит», куклы для которого создавались художником Михаилом Кривенко. Главный антагонист постановки Бармалей своей внешностью сильно смахивает на Адольфа Гитлера. Сам создатель эскиза объяснил, что поиски стереотипного образа зла натолкнули его именно на карикатурный образ лидера нацисткой Германии. Угловатость персонажа также не стала случайностью – это прямая отсылка на компьютерную игру Minecraft. Связи с Великой Отечественной войной постановка иметь не будет.

«У нас художник и режиссер предложили собирательный образ Бармалея, это карикатурный образ. Вообще, сама по себе эта кукла несколько раз меняет свой облик. Она из огромного, четырехметрового дракона превращается в образ маленькой куклы, которая напоминает, к сожалению, не понравившуюся эту историю», — пояснила Ткачёва (директор театра).

Источник: https://infosmi.net/kuryozy/163780-kukolnyy-teatr-nizhnego-tagila-postavit-myuzikl-s-barmaleem-gitlerom/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Наши журналисты-недоучки посчитали, что вся эта история является просто курьёзом, а им следовало бы повнимательнее приглядеться к изображению Гитлера, который, как мы помним, является СОБИРАТЕЛЬНЫМ образом! И что же авторы решили собрать?

Мы пока оставим в стороне тот момент, что сказочный Гитлер нивелирует степень опасности в глазах завтрашних подростков — он для них уже будет в одном ряду с Бармалеем. Обратите внимание на мундир игрушечного Гитлера. По цвету, крою и отдельным элементам (воротник-стойка, начищенная медная бляха), это на 100% советская военная форма времён Великой Отечественной войны. Завтра дети начнут изучать историю и у них будет затруднена идентификация по признаку «свой-чужой».

Детская память ещё ничем не заполнена и господин Кривенко вкладывает в неё такой образ, на котором завтра будет очень легко развить мысль о тождественности ролей фашисткой Германии и Советского союза, со всеми отсюда вытекающими последствиями!

Это немцы:

А кукольный Гитлер одет почему-то в советскую форму.

Источник: https://nstarikov.ru/liberaly-zanjalis-nashimi-doshkoljatami-112261