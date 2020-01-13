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Либералы занялись нашими дошколятами

17:16. 13 января 2020 126 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: cont.ws @ Олег Стародубцев

Не кукольная диверсия с прицелом в будущее России.

Сезон в сентябре 2020 года в нижнетагильском театре откроет детский мюзикл «Айболит», куклы для которого создавались художником Михаилом Кривенко. Главный антагонист постановки Бармалей своей внешностью сильно смахивает на Адольфа Гитлера. Сам создатель эскиза объяснил, что поиски стереотипного образа зла натолкнули его именно на карикатурный образ лидера нацисткой Германии. Угловатость персонажа также не стала случайностью – это прямая отсылка на компьютерную игру Minecraft. Связи с Великой Отечественной войной постановка иметь не будет.

«У нас художник и режиссер предложили собирательный образ Бармалея, это карикатурный образ. Вообще, сама по себе эта кукла несколько раз меняет свой облик. Она из огромного, четырехметрового дракона превращается в образ маленькой куклы, которая напоминает, к сожалению, не понравившуюся эту историю», — пояснила Ткачёва (директор театра).

Источник: https://infosmi.net/kuryozy/163780-kukolnyy-teatr-nizhnego-tagila-postavit-myuzikl-s-barmaleem-gitlerom/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Либералы занялись нашими дошколятами

Наши журналисты-недоучки посчитали, что вся эта история является просто курьёзом, а им следовало бы повнимательнее приглядеться к изображению Гитлера, который, как мы помним, является СОБИРАТЕЛЬНЫМ образом!   И что же авторы решили собрать?

Мы пока оставим в стороне тот момент, что сказочный Гитлер нивелирует степень опасности в глазах завтрашних подростков — он для них уже будет в одном ряду с Бармалеем.  Обратите внимание на   мундир  игрушечного Гитлера. По цвету, крою и отдельным элементам (воротник-стойка, начищенная медная бляха), это на 100% советская военная форма времён Великой Отечественной войны. Завтра дети начнут изучать историю и у них будет затруднена идентификация по признаку «свой-чужой».

Детская память ещё ничем не заполнена и господин Кривенко вкладывает в неё такой образ, на котором завтра будет очень легко развить мысль о тождественности ролей фашисткой Германии и Советского союза, со всеми отсюда вытекающими последствиями!

Это немцы:

Либералы занялись нашими дошколятами

А кукольный Гитлер одет почему-то в советскую форму.

Либералы занялись нашими дошколятами

Источник: https://nstarikov.ru/liberaly-zanjalis-nashimi-doshkoljatami-112261

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4269 3591
    Мирослава 13 января 2020 в 19:10

    Всякая мразь в глухие и темные времена всегда выползает из своих щелей открывать свое гнилое мировозрение. Так было, так будет.Только контролеры сегодня такие же ущербные, как и Режиссеры, Сценаристы,служители культов и правительство.

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