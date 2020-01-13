Чему учит фильм «Холоп»?

- Оценка фильма на сайте КиноЦензор

Главной киноновинкой новогодних каникул 2020-го года вопреки ожиданиям многих, делавших ставку на «Вторжение» или «Кошки», стал российский фильм «Холоп», собравший в прокате более миллиарда рублей. Чем же эта история привлекла внимание зрителей, и насколько созидательный посыл она несёт аудитории?

Сюжет фильма рассказывает про молодого парня, которого зовут Гриша. Он ведёт разгульный образ жизни, презрительно относится к окружающим, считает, что ему всё можно, потому что его отец – олигарх, который всегда его «отмажет». После очередной выходки сына Павел – тот самый олигарх – решает, что отпрыска пора проучить и желательно оперативно перевоспитать, сделав из него «Человека». За помощью он обращается к своей партнёрше – телепродюсеру Анастасии, которая уже много лет общается с ним в формате «секс+дружба» (история этих отношений тоже проходит красной линией через весь фильм).

Анастасия при помощи своего бывшего мужа психолога организует имитацию попадания Гриши в прошлое, для чего его похищают и помещают в деревенскую обстановку 1860-го года – с холопами, помещиками, сельскими мужиками и прочими «прелестями». Гриша оказывается в роли конюха, которым свободно может помыкать барин (вплоть до избивания его плёткой) и барский сын Алексей, чьё поведение соответствует тому, как раньше вёл себя сам Григорий. На собственной шкуре бывший сынок олигарха начинает чувствовать все прелести толпо-элитарного режима, но не спешит исправляться и пересматривать свои прошлые взгляды. Лишь когда в истории появляется девушка Лиза, ситуация начинает меняться, и главный герой постепенно проходит путь нравственного преображения. К концу фильма он пересматривает своё отношение к другим людям, к деньгам, и даже способен на подвиг во имя возлюбленной.

Общую картину хэппи-энда дополняет и история его отца, который по ходу развития событий сумел осознать, что многолетние отношения с Анастасией пора уже наконец перевести в режим создания семьи. В этом ему помог бывший муж девушки – эксцентричный психолог, которого играет Иван Охлобыстин. Именно он является главным идейным вдохновителем всего процесса с перемещением в прошлое, и несмотря на все трудности, всегда верит в возможность исправления Григория.

Таким образом сюжет фильма «Холоп» содержит достаточно широкий набор компонентов, которые должны были понравиться массовому зрителю, особенно его женской части:

по настроению это лёгкая и весёлая комедия, хорошо соответствующая атмосфере новогодних каникул;

присутствует яркая история романтической любви, ведущая к преображению героя в лучшую сторону;

есть история перевоспитаниясына олигарха, как своеобразный образ потенциального перевоспитания оторвавшейся от народа элиты, её возвращение к человечности;

сам олигарх показан милым, глупым и добрым персонажем (простому зрителю ведь хочется верить, что олигархи – они все такие же добрые и человечные), который тоже проходит своеобразный путь осознания и в финале решает жениться;

сильный актёрский состав и увлекательный сюжет.

В то же время на фоне этой достаточно положительной оболочки фильм содержит и ряд разрушительных посылов:

Отношение к алкоголю у всех героев сугубо положительное на протяжении всего фильма. При этом сцен с употреблением достаточно много как в реальном мире, так и в «прошлом», в которое попал Гриша. Особенно разрушительно то, что после своего вроде как «нравственного преображения» главный герой снова отправляется в бар, только теперь уже не по причине веселья – как в начале фильма, а потому что грустит о разлуке со своей девушкой. По сути фильм начинается и заканчивается сценой пьянки, что весьма показательно.

Главным стимулом для исправления героя служит история любви к женщине. Всё было бы хорошо, но изначально Григорий показан не только подонком в человеческом смысле, но ещё и тунеядцем, который в принципе не приспособлен ни к какому труду. В конце фильма он в глазах аудитории становится эдаким «молодцом», но вместо того, чтобы заняться каким-то делом, зрителю только показывают его очередное посещение ночного клуба и потом радостную встречу со своей возлюбленной. Никакого приобщения к труду и хоть к какой-то полезной деятельности не происходит – этого просто нет в кадре, как будто стать полноценным человеком можно и без этой составляющей!

Григорий показан очень необразованным парнем, который не знает историю своей страны, допускает ошибки в самых обычных вещах, известных даже детям. Все окружающие неоднократно смеются над его тупостью. Несмотря на этот недостаток, персонажа ждёт яркий и запоминающийся хэппи-энд, что в глазах зрителя нивелирует ценность знаний, делает их необязательными для достижения успеха.

История отношений олигарха и его пассии явно деструктивна, так как девушка сама акцентирует внимание на том, что их отношения уже на протяжении 10 лет сводятся к формату «дружеского секса», и это её полностью устраивает. В конце же мы видим, как она становится счастливой женой олигарха. От просмотра такой истории значительный процент зрительниц женского пола, особенно юные, сознательно или подсознательно могут сделать вывод, что вполне можно соглашаться на роль любовницы, потому что такая модель поведения якобы ведёт к построению счастливой семьи. Очевидно, что в реальной жизни этот сценарий в большинстве случаев приведёт девушку к трагедии, а не к замужеству.

Одна из девушек в фильме ведёт себя очень вульгарно и добровольно соглашается переспать с главным героем, так как это входит в сценарий исторической постановки, и она рассматривает это просто как актёрское дело. В дальнейшем её история развивается достаточно положительно, и в конце фильма у неё тоже есть молодой человек, и показан положительный образ отношений. По сути, через эту героиню происходит оправдание проституции. Единственный сглаживающий момент в этой тематике в том, что сам Григорий выбирает себе в спутницы более скромную, а не эту вульгарную девушку.

В фильме достаточно много пошлых диалогов, камера часто акцентирует внимание на интимных частях тела и присутствует с юмором поданная сцена инцеста между братом и сестрой, намёки на оральный секс и прочее.

Есть неприятные сцены с отрубанием конечностей, посадкой на кол, виселицами и прочим. По сюжету, всё показанное является постановочным и ненастоящим (во всяком случае для зрителя), но кадры и образы подобраны откровенные.

О чём думали люди, вставляющие тематику секса без обязательств, проституции, садизма и извращений в кино с рейтингом 12+, сказать сложно. Вопросы возникают и к Министерству культуры – с каких пор эти темы стали уместны в возрасте 12 лет, и почему фильму было выдано прокатное удостоверение с такими ограничениями?

Хотя если учесть, что фильм снят при поддержке другого государственного ведомства – Фонда кино, руководство которого умудряется расходовать народные деньги даже на создание фильмов ужасов, то что уж тут говорить про комедию. Категориями влияния создаваемого ими продукта на детей и в целом на общество, или хотя бы соответствия выпускаемых картин культурной политике государства, чиновники этих ведомств, по всей видимости, не мыслят в принципе. «Эффективные менеджеры», оккупировавшие сферу культуры.

Источник: Рецензия на сайте КиноЦензор

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