«Назад в СССР» — Машина времени или Машина лжи?

- оценка фильма на сайте КиноЦензор.

«Назад в СССР» (рабочее название — «Рождённый в СССР») — российский 4-серийный фильм 2010 года. Режиссёр — Валерий Рожнов, исполнители главных ролей — Марат Башаров и Карина Андоленко.

Сюжет: «Успешному 34-летнему бизнесмену Антону Родимову уже всё поднадоело в этой жизни и ничего не интересно. От скуки и отсутствия любви он находит утешение в алкоголе. Его близкий друг Андрей решает спасти его, и в результате Антон попадает на собрание общества анонимных алкоголиков, на котором он знакомится со странным человеком по прозвищу «Сталкер», который предлагает Антону настоящее приключение с ощущениями, которых тот никогда не испытывал.

И после этого Антон чудесным образом из своего 2010 года переносится в прошлое — в 27 апреля 1975 года. Там Антон встречает свою настоящую любовь и впоследствии он даже не захочет возвращаться в своё настоящее время».

Итак, сюжет фильма незамысловат и похож на «Холопа». Главный герой Антон запутался в жизни, жалуется другу на отсутствие радости и счастья, и тот, желая помочь, «отправляет» его в прошлое (обращается к человеку, который может организовать этот дивный спектакль).

Попадая в прошлое, Антон сначала, естественно, испытывает шок, затем постепенно примиряется с собственной участью, попадая в разные неурядицы, а под конец фильма даже не прочь остаться здесь навсегда. Он влюбляется, получает хорошую должность и статус, занимается социально-общественной деятельностью, но все же скоро возвращается обратно в «будущее».

На первый взгляд, в фильме нет ничего криминального, но давайте подробнее разберем ключевые посылы показанной истории:

Культурный облик людей и страны

Главный герой с самого начала фильма показан хроническим алкоголиком, который от безысходности и по совету друга вступает в общество анонимных алкоголиков.

Встретив «Сталкера» (он «отправит» героя в прошлое), Антон разговаривает с ним за рюмкой водки. Попадая в прошлое, в СССР, главный герой в первую очередь натыкается на уличных хулиганов (в других эпизодах фильма они также показаны алкоголиками, постоянно пьющими в компании), которым Антон вынужден отдать дорогие часы и одежду.

Когда героя увозят в психиатрическую больницу, то, желая совершить побег, он запросто спаивает врачей и почти осуществляет задуманное, но из-за сильного собственного опьянения уходит не дальше больничного двора, где ночует под деревом. Когда героя переводят в другую больницу, с более строгим режимом, по пути туда, в машине, он вновь с легкостью обводит врачей вокруг пальца, заманивая их выпивкой в местный магазин, откуда убегает через черный ход.

Стоит отдельно сказать про врачей: они показаны глупыми, наивными людьми с сильной алкогольной зависимостью, которые за бутылку рады согласиться на любую авантюру. Кроме этого в фильме показано, как пьет после разговора с Антоном первый секретарь партии.

Вера в светлое будущее

Люди, верящие в коммунизм (в частности, Наташа и ее жених Виктор), показаны глупыми и наивными. Антон часто подсмеивается над ними, гордясь тем, что уже знает, как развернутся события. Он не раз с высокомерием замечает, что в будущем СССР исчезнет с карты мира.

Не показана глубокая нравственная составляющая советского человека, непонятно, почему люди верят в коммунизм, создается впечатление, что они верят в какую-то детскую сказку.

Антон часто удивляется их положению дел: в магазине нет «колы» и «дирола», нет рекламы по телевизору, нет мобильного и т.д. Остальные персонажи с рассеянным видом разводят руками, говоря, что у них все как обычно, из-за чего их становится даже жалко. Не раз звучит тема дефицитных продуктов, из-за чего складывается впечатление, что людям живется непросто. Часто затрагивается тема импортных вещей как достойных и красивых в противовес советским.

Образ женщины

Советская женщина показана в фильме с крайне отрицательной стороны. Наташа – девушка, у которой живет Антон, сначала выглядит милой, отзывчивой и порядочной. У нее есть брат, отец и жених Виктор. Но вскоре она с легкостью утрачивает последнее качество. Наташа запросто целуется с Антоном на улице по его инициативе, даже не дав ему за это пощечину, а приняв такое поведение как должное.

Затем она продолжает уделять ему внимание, и это взаимно, в итоге герои не единожды оказываются в постели. Наташа воспринимает всё как нормальное положение вещей, она не требует от Антона каких-либо отношений, замужества и прочего. Антон же и сам не заводит такую тему, откровенно признав тот факт, что «в будущем» у него уже есть девушка. Наташа хорошо проводит время с Антоном, при этом одновременно встречаясь и со своим женихом, которого она не отвергла и, который, кажется, не в курсе, что у них с Антоном давно не дружеские отношения. Таким образом она «работает на два фронта», метаясь от Виктора к Антону и обратно, и не видит в этом ничего зазорного.

Другая героиня – продавщица Валентина также показана не с лучшей стороны. Она одинокая женщина с явными проблемами в личной жизни. Видя Антона первый раз у себя в магазине, она ведет себя вульгарно и сразу намекает на интимную встречу. Впоследствии она продолжила эту линию поведения, говоря о том, как мечтает попасть в рай на земле.

Социальная сфера

В фильме показано, что людям в 1975 году живется туго. Телефон есть только в автомате на улице и в магазине у продавщицы. Многие продукты питания – дефицит. В магазине у Валентины из персонала она одна. Она делает работу продавщицы, уборщицы и у нее нет даже грузчика, из-за чего героиня всегда соглашается на помощь Антона.

Грузчик, с которым Антон вместе работает, признается, что он по образованию архитектор, а вынужден батрачить здесь. Он открыто высказывает ненависть к СССР, говоря о том, что в стране «вечный субботник», т.е. все батрачат за копейки, даже имея хорошее образование. Узнав, что Антон хочет уехать, грузчик горит желанием уехать вместе с ним.

В этом эпизоде зрителю открыто внушается мысль о том, как тяжело жилось в Советском Союзе образованным людям и как счастливы они были удрать при первой же возможности.

Моральный облик главного героя

Фильм начинается с того, как плохо живется главному герою Антону. Напомню, что он «новый русский», богатый бизнесмен, без семьи, но с хроническим алкоголизмом. Сталкер, желая встряхнуть героя по просьбе друга Антона, отправляет его в прошлое. По идее, в прошлом с Антоном должны пройти коренные изменения: он должен поменять взгляд на собственную жизнь, проделать внутреннюю работу по анализу себя как личности. Но что мы видим в итоге?

Попав в прошлое, Антон ведет себя очень агрессивно, постоянно попадает в неприятности, говоря о том, что не боится даже смерти. Действует он грубо и импульсивно. Единственное его желание – поскорее уехать из СССР, вернуться в будущее. Антон не стремится к конструктивной деятельности – он, например, не хочет сразу устраиваться на работу, чтобы как-то отблагодарить людей, которые его приютили. Он живет у них, пользуясь всеми благами, не забывая крутить роман с Наташей, зная, что у неё есть жених. При малейших трудностях в отношениях с Наташей, Антон стремится уйти, убежать (а, например, не сделать шаг навстречу, не определиться как-то в жизни, чтобы создать семью и т.п.). Убегает он к продавщице Валентине, которая помогает ему найти хоть какое-то жилье и работу.

Все это время Антон продолжает периодически выпивать, драться и метаться от неприятности к неприятности. Но по счастливой случайности он внезапно занимает хорошую должность, становится почетным и уважаемым гражданином города и уже собирает добровольцев ехать на строительство БАМа. Счастливой случайностью оказался тот факт, что отец Наташи выдал Антона за своего сына, а так как отец получил должность второго секретаря, то и к Антону, как сыну достойного человека, прибавилось внимания. При этом он ничего не делал для того, чтобы заслужить хорошую должность. В результате складывается впечатление, что тунеядцам везет больше всех и чтобы добиться успеха, достаточно только иметь статусного родственника.

После того, как Антону высказывает уважение первый секретарь партии, он внезапно проникается духом коммунизма и из быдловатого алкоголика мгновенно превращается в предводителя народного движения, занимается социальной деятельностью и даже не хочет никуда уезжать. Правда, длится его счастье недолго, и скоро он снова получает в драке удар по голове, после чего возвращается в будущее.

Что полезного вынес для себя Антон из необычного путешествия? Кажется, что практически ничего. Он выпивает вместе со Сталкером, признаваясь, правда, что стал пить немного меньше. Социальный опыт, который он получил в роли предводителя народного движения, никак ему не пригодился (по крайней мере, в фильме это не отражено). Единственное, что обрел Антон, это свою возлюбленную Наташу. Он разыскал ее, и в финальной сцене оба героя целуются в сумерках. На этом фильм заканчивается.

Итак, выводы:

Фильм «Назад в СССР», тонко обыгрывая детали, стремится показать зрителю Страну Советов как отсталое государство. Людям живется якобы очень непросто: кругом дефицит, алкоголики, отсутствие нормальной работы. Советские женщины — распущенные и легкомысленные.

Единственный плюс, о котором говорит героиня Наташа: «В нашем городе нет бомжей», при том, что Антон сам первое время выглядит как бомж. В фильме неоднократно показываются сцены с алкоголем, сексом, драками.

Источник: Рецензия на сайте КиноЦензор, автор Елена Петровых

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В 2008 году Фонд информационной безопасности опубликовал небольшой доклад, в котором сделал вывод о том, что основным инструментом изменения базиса ценностей нашего общества по западному образцу является Голливуд, и описал технологию формировании современного российского кинорынка.

Большинство людей считают, что современный кинематограф – это в первую очередь бизнес. И в рамках такого подхода, по их мнению, задача сценаристов, режиссёров, продюсеров и заказчиков фильмов сводится к тому, чтобы как можно лучше развлечь зрителей и получить хорошую прибыль. Но это большое заблуждение, которое искусственно поддерживается прессой и кинокритикой для того, чтобы кинематограф оставался удобным полем для манипуляций.

Суть обмана предельно простая: пока массовый зритель уверен, что в кинотеатрах его просто развлекают, он не задумывается о влиянии и посыле демонстрируемых картин. Человек, пришедший в кинозал просто отдохнуть, воспринимает кино не критически – в его голове при просмотре не всплывают вопросы из серии: какую идеологию продвигает этот фильм? Какие ценности и модели поведения он показывает в качестве нормы? Чему учит? Как отразится на обществе? И так далее.

Однако в действительности массовое кино – это в первую очередь идеология, и оно снимается не для того, чтобы развлекать, а для того, чтобы управлять, транслируя определённые взгляды и идеи зрителям. Поэтому вопрос денег здесь не на первом месте, и доказать это достаточно легко.

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/hBgrgumaFCE/