Наследство Каддафи: кто и с какой целью делит Ливию?

В декабре 2019 года Сарадж призвал международное сообщество оказать ему поддержку против Хафтара. На призыв отреагировали в Анкаре. Последовало соглашение, предусматривающее размещение турецких войск на территории Ливии. Мандат на их пребывание продлится год. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, его военные ограничатся тренировкой местных вооруженных сил и работой по координации их действий. При этом не исключается, что в Ливию прибудут бойцы из сирийских группировок, дружественно настроенных к Анкаре. Те могут напрямую оказаться на линии фронта.

Помимо военной составляющей у турецко-ливийского альянса есть ещё и экономическая. Страны заключили договор о разграничении исключительных экономических зон в водах Средиземного моря. Соглашение позволяет Турции выдвинуть претензии на ранее не принадлежавшую ей часть акватории. В Греции, Израиле и на Кипре считают, что этот пакт задевает интересы других средиземноморских держав. Волей-неволей те тоже вовлекаются в орбиту внутриливийского конфликта.