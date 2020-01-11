Наследство Каддафи: кто и с какой целью делит Ливию?
2020 год начался для арабской страны с нового витка внутренних столкновений
Гражданское противостояние в Ливии, продолжающееся с 2014 года, принимает неожиданный оборот. К боевым действиям, которые ведут поддержанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) и не признающий его парламент, присоединяется Турция. По просьбе ПНС Анкара направила вооруженные силы в зону конфликта. Армия, лояльная парламенту (командующий — фельдмаршал Хафтар), ответила захватом стратегически важного города Сирт на берегу Средиземного моря. Таким образом, Хафтар проделал часть пути до столицы страны — Триполи, захватить которую приказал еще в апреле 2019 года. Напоминаем, как развивался конфликт в этой стране.
Кто и почему начал боевые действия?
В 2015 году перед Ливией ненадолго забрезжила надежда на мир: новый парламент и его противники заключили Схиратское соглашение об образовании Правительства национального согласия. Новый орган власти получил поддержку ООН. Однако передавать ему полномочия не спешил никто. Отношения договаривающихся сторон и ПНС, которое должно было их объединить, безнадежно испортились. И если справиться с Правительством национального спасения Правительству национального согласия удалось, то с Тобрукским парламентом — нет. В начале 2019 года войска, верные парламенту, развернули наступление на Триполи. Однако захватить город не смогли: неудавшийся натиск обернулся затяжной позиционной войной. Боевые действия охватили не всю страну: на юге власть осталась в руках местных, преимущественно племенных, ополчений.
Кто такой фельдмаршал Хафтар?
На стороне Хафтара выступает и часть тех, кто ностальгирует по временам Муаммара Каддафи. В 1969 году будущий маршал был среди тех, кто помогал будущему диктатору прийти к власти. Однако в конце 1980-х судьбы военных разошлись: Хафтар попал в плен к соседнему с Ливией государству Чад и, оказавшись в тюрьме, примкнул к заговорщикам, планировавшим у себя на родине переворот. После его провала Хафтар проживал в США: при возвращении в Ливию его ждала бы смертная казнь. Несмотря на то что Каддафи и Хафтар стали врагами, между ними немало общего: военная харизма, единоличный стиль управления, категорически отрицательное отношение к радикальному исламу и готовность действовать против него силой. Хафтар готов выступить как преемник Каддафи и в том, что касается нелегальной миграции: сдерживать её всеми средствами.
А кто противостоит Хафтару?
В декабре 2019 года Сарадж призвал международное сообщество оказать ему поддержку против Хафтара. На призыв отреагировали в Анкаре. Последовало соглашение, предусматривающее размещение турецких войск на территории Ливии. Мандат на их пребывание продлится год. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, его военные ограничатся тренировкой местных вооруженных сил и работой по координации их действий. При этом не исключается, что в Ливию прибудут бойцы из сирийских группировок, дружественно настроенных к Анкаре. Те могут напрямую оказаться на линии фронта.
Помимо военной составляющей у турецко-ливийского альянса есть ещё и экономическая. Страны заключили договор о разграничении исключительных экономических зон в водах Средиземного моря. Соглашение позволяет Турции выдвинуть претензии на ранее не принадлежавшую ей часть акватории. В Греции, Израиле и на Кипре считают, что этот пакт задевает интересы других средиземноморских держав. Волей-неволей те тоже вовлекаются в орбиту внутриливийского конфликта.
Чем война в Ливии грозит остальному миру?
Страх ЕС перед мигрантами — одна из козырных карт в руках фельдмаршала Хафтара, готового действовать военными методами, чтобы остановить переселенцев. Оборотная сторона такого подхода — массовое нарушение прав человека.
Если гражданская война в Ливии прекратится, изменения могут произойти и на мировом рынке нефти. Родина Хафтара и Каддафи занимает первое место Африке по объемам разведанных запасов черного золота. Однако в условиях продолжающегося конфликта возможности по обнаружению природных ископаемых ограничены.
Какова позиция России?
Источник: https://nstarikov.ru/nasledstvo-kaddafi-kto-i-s-kakoj-celju-delit-liviju-112239