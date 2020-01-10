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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 января 2020

09:27. 10 января 2020 238 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Российские военные договорились об открытии коридора пропуска в Сирии

Подробности на https://tvzvezda.ru

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ВВС Ливии нанесли авиаудар по подразделению турецкой армии в Триполи

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В Нью-Йорке прошел митинг против военной политики Трампа на Ближнем Востоке

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Новые кадры последствий ракетного удара Ирана по базе США (ФОТО)

Новые кадры последствий ракетного удара Ирана по базе США (ФОТО) | Русская весна

Появились новые снимки последствий ракетных ударов Корпуса стражей исламской революции по авиабазе США «Айн-Аль-Асад» в Ираке.

На этот раз сняли повреждения диспетчерской вышки, тентов казарм и госпиталя, хозяйственных построек. На дороге внутри базы можно увидеть множество обломков.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Иран нанёс удары по американским военным объектам в ночь на 8 января в качестве мести за убийство генерала Сулеймани и лидеров шиитской оппозиции Ирака.

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Новые кадры последствий ракетного удара Ирана по базе США (ФОТО) | Русская весна
Новые кадры последствий ракетного удара Ирана по базе США (ФОТО) | Русская весна
Новые кадры последствий ракетного удара Ирана по базе США (ФОТО) | Русская весна
Новые кадры последствий ракетного удара Ирана по базе США (ФОТО) | Русская весна
Новые кадры последствий ракетного удара Ирана по базе США (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Иран пригласил США расследовать крушение Boeing

Иран пригласил США расследовать крушение Boeing | Русская весна

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) получил уведомление от Ирана для участия в расследовании крушения самолета украинской авиакомпании МАУ, говорится в заявлении ведомства, поступившем в РИА Новости. Кроме того, приглашение направлено канадской стороне.

«Центр реагирования Национального совета по безопасности на транспорте получил официальное уведомление от Совета по расследованиям авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана о крушении рейса PS752 „Международных авиалиний Украины“. В соответствии с Приложением 13 ИКАО NTSB выделило аккредитованного представителя для расследования катастрофы», — говорится в документе.

В NTSB отметили, что основную роль в расследовании играет иранская сторона, в связи с чем в ведомстве отказались спекулировать по поводу причин случившегося и переадресовали все вопросы Тегерану.

В свою очередь, глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Иран выдаст визы канадским экспертам для участия в расследовании авиакатастрофы.

Ранее власти Ирана приветствовали участие в расследовании крушения украинского Boeing представителей стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе. При этом в Тегеране призвали Канаду и другие страны поделиться информацией об обстоятельствах падения украинского лайнера.

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Агония врага: Армия России открыла ворота в Идлиб, боевики пытаются закрыть их огнём (ФОТО)

Агония врага: Армия России открыла ворота в Идлиб, боевики пытаются закрыть их огнём (ФОТО) | Русская весна

Джихадитсы в провинции Идлиб сделали жизнь мирного населения невыносимой. Сотни жителей пытаются покинуть территорию, контролируемую террористами «Хайят Тахрир аш Шам» и протурецкими боевиками из «Сирийской национальной армии». Однако боевики всеми силами блокируют работу контрольного пункта Суран, через который жители Идлиба могут покинуть, занятую террористами провинцию.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Большая часть провинции Идлиб захвачена террористами из запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»* (ХТШ), однако там остаются тысячи мирных жителей, которые хотят снова почувствовать себя в безопасности и поэтому стремятся на освобожденные от террористов территории. Для обеспечения возможности выхода беженцев сирийское правительство широко применяет практику гуманитарных коридоров.

Об открытии пункта пропуска для мирных жителей в деревне Суран власти Сирии объявили 22 августа этого года, с тех пор коридор находится под защитой сирийских военных.

Однако, боевики стремятся не допустить выхода мирных жителей, потому что они используют их в качестве живого щита и кроме того сборы с населения — это дополнительная статья доходов террористов.

Ситуация обострилась в конце декабря, когда после успешных действий Сирийской арабской армии были освобождены несколько десятков населенных пунктов в провинции и боевики активизировали обстрелы пункта пропуска Суран. Российская военная мониторинговая группа ежедневно фиксируют десятки обстрелов и провокаций в районе этого пропускного пункта, но несмотря на это его работа продолжается и десятки людей ежедневно переходят на безопасную территорию.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка

Агония врага: Армия России открыла ворота в Идлиб, боевики пытаются закрыть их огнём (ФОТО) | Русская весна
Агония врага: Армия России открыла ворота в Идлиб, боевики пытаются закрыть их огнём (ФОТО) | Русская весна
Агония врага: Армия России открыла ворота в Идлиб, боевики пытаются закрыть их огнём (ФОТО) | Русская весна
Агония врага: Армия России открыла ворота в Идлиб, боевики пытаются закрыть их огнём (ФОТО) | Русская весна
Агония врага: Армия России открыла ворота в Идлиб, боевики пытаются закрыть их огнём (ФОТО) | Русская весна
Агония врага: Армия России открыла ворота в Идлиб, боевики пытаются закрыть их огнём (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Хафтар отклонил перемирие в Ливии



На встрече Эрдогана и Путина перед открытием "Турецкого Потока" было объявлено, что стороны призывают враждующие стороны к перемирию.
Была срочно организована встреча Хафтара и Сарраджа в Италии, которая так и не состоялась – с итальянским премьер-министром Хафтар встретился один, а Саррадж улетел обратно в Ливию, что сопровождалось слухами о его аресте и бегстве части его сторонников в Тунис.

В итоге, боевые действия как шли, так и и идут, а командование ЛНА сегодня заявило, что оно конечно очень уважает инициативы Путина, но наступление на Триполи не прекратит. Вполне очевидно, что после взятия Сирта в штабе Хафтара почувствовали вкус победы и не хотят давать Сарраджу и Эрдогану передышку.
Знал ли Путин об этом, когда договаривался с Эрдоганом, вопрос интересный. Если знал, то получается, что он просто занял красивую позу миротворца и пошел на формальную уступку Эрдогану, прекрасно зная, что никакого перемирия не будет. С другой стороны, если Москва действительно была согласна на перемирия, то инициатива Хафтара может быть обусловлена действиями других спонсоров ЛНА, которые не заинтересованы в перемирии. В общем, весьма интересный момент ливийской войны, подчеркивающий сложный характер отношений в "группе поддержки Хафтара".

Стоит также отметить, что Тунис сдал назад и отказался поддерживать турецкие действия в Ливии в том виде, в котором хотел Эрдоган.
Алжир и Египет выступили с заявлением, что они против иностранного военного присутствия в Ливии. Очевидно, что он в первую очередь направлено против регулярных турецких войск. Между тем в Африне и Идлибе Эрдоган набирает людей для войны в Ливии – платят от 70 до 100 долларов за согласие поехать и еще столько же в месяц. Это напомнило 2015-2016 года в ЛНР и ДНР, когда некоторые ополченцы нанимались в ЧВК на войну в Сирию.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Украинский Boeing сбила ракета, — премьер Канады (ВИДЕО)

Украинский Boeing сбила ракета, — премьер Канады (ВИДЕО) | Русская весна

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит иранской ракетой.

Об этом Трюдо сообщил на пресс-конференции в Оттаве четверг, 9 января, отвечая на вопросы журналистов.

«У нас есть данные из нескольких источников… Разведка указывает, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух. Это вполне могло быть непреднамеренно», — сказал он.

Джастин Трюдо подчеркнул, что такие сведения усиливают необходимость подробного расследования катастрофы.

Глава правительства добавил, что Канада сотрудничает со своими союзниками для обеспечения честного расследования и установления настоящей причины трагедии.

Отметим, президент США Дональд Трамп также выразил сомнения в том, что украинский самолет потерпел крушение из-за механической неполадки.

«Он летел над довольно опасным районом. Кто-то говорит, что это техническая неисправность. Я лично даже не думаю, что такой вопрос может стоять», — заявил он.

В ответ Тегеран призвал Канаду поделиться имеющейся у властей этой страны разведывательной информацией, о которой говорил премьер-министр Трюдо

Перед этим Иран объявил причиной крушения возгорание двигателя.

Как ранее сообщала «Русская Весна»крупные западные СМИ сообщили, что украинский Boeing 737 был сбит иранской зенитной ракетой.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Иране ответили на версию США о пуске ракет по украинскому самолёту

В Иране ответили на версию США о пуске ракет по украинскому самолёту | Русская весна

В иранской Организации гражданской авиации в четверг заявили о несостоятельности версии о том, что потерпевший крушение под Тегераном украинский авиалайнер Boeing 737 был сбит ракетой.

«С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолёт, в этих слухах отсутствует логика», — сказал руководитель организации Али Абедзаде.

Он уточнил, что на той же высоте одновременно летели ещё несколько гражданских самолётов.

«Версия о том, что авиалайнер сбит ракетой, не может быть реальностью ни при каких обстоятельствах», — заверил Абедзаде. 

Глава Организации гражданской авиации Ирана добавил, что в исламской республике много лет стабильно функционирует «полная координация» между военным и гражданским секторами.

Как ранее сообщала «Русская Весна», крупные западные СМИ опубликовали материалы о том, что самолет авиакомпании МАУ якобы был сбит ракетой российского ЗРК «Тор-М1», находящегося на вооружении ПВО Ирана.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 0 0
    ффф 10 января 2020 в 11:10

    а по мне могла быть ракета ССШАанскго беспилотника (и самолёт подходящий для сша:”тупая Украина- байдана не сдаёт”; реклама 737(давно не падал)). ДА и почти профашисты оба. НАРОД ЖАЛКО.
    А НАМ СТРОИТЬ ЗАВОДЫ И ЖИЛЬЁ…

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