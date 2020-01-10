Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 января 2020

Российские военные договорились об открытии коридора пропуска в Сирии

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ВВС Ливии нанесли авиаудар по подразделению турецкой армии в Триполи

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В Нью-Йорке прошел митинг против военной политики Трампа на Ближнем Востоке

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Новые кадры последствий ракетного удара Ирана по базе США (ФОТО)

Появились новые снимки последствий ракетных ударов Корпуса стражей исламской революции по авиабазе США «Айн-Аль-Асад» в Ираке. На этот раз сняли повреждения диспетчерской вышки, тентов казарм и госпиталя, хозяйственных построек. На дороге внутри базы можно увидеть множество обломков. Как ранее сообщала «Русская Весна», Иран нанёс удары по американским военным объектам в ночь на 8 января в качестве мести за убийство генерала Сулеймани и лидеров шиитской оппозиции Ирака. Читайте также: Опубликованы кадры с «попаданием ракеты» в украинский самолёт в Иране (ВИДЕО)

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Иран пригласил США расследовать крушение Boeing

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) получил уведомление от Ирана для участия в расследовании крушения самолета украинской авиакомпании МАУ, говорится в заявлении ведомства, поступившем в РИА Новости. Кроме того, приглашение направлено канадской стороне. «Центр реагирования Национального совета по безопасности на транспорте получил официальное уведомление от Совета по расследованиям авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана о крушении рейса PS752 „Международных авиалиний Украины“. В соответствии с Приложением 13 ИКАО NTSB выделило аккредитованного представителя для расследования катастрофы», — говорится в документе. В NTSB отметили, что основную роль в расследовании играет иранская сторона, в связи с чем в ведомстве отказались спекулировать по поводу причин случившегося и переадресовали все вопросы Тегерану. В свою очередь, глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Иран выдаст визы канадским экспертам для участия в расследовании авиакатастрофы. Ранее власти Ирана приветствовали участие в расследовании крушения украинского Boeing представителей стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе. При этом в Тегеране призвали Канаду и другие страны поделиться информацией об обстоятельствах падения украинского лайнера. Читайте также: Украинский Boeing сбила ракета, — премьер Канады (ВИДЕО)

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Агония врага: Армия России открыла ворота в Идлиб, боевики пытаются закрыть их огнём (ФОТО)

Джихадитсы в провинции Идлиб сделали жизнь мирного населения невыносимой. Сотни жителей пытаются покинуть территорию, контролируемую террористами «Хайят Тахрир аш Шам» и протурецкими боевиками из «Сирийской национальной армии». Однако боевики всеми силами блокируют работу контрольного пункта Суран, через который жители Идлиба могут покинуть, занятую террористами провинцию. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. Большая часть провинции Идлиб захвачена террористами из запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»* (ХТШ), однако там остаются тысячи мирных жителей, которые хотят снова почувствовать себя в безопасности и поэтому стремятся на освобожденные от террористов территории. Для обеспечения возможности выхода беженцев сирийское правительство широко применяет практику гуманитарных коридоров. Об открытии пункта пропуска для мирных жителей в деревне Суран власти Сирии объявили 22 августа этого года, с тех пор коридор находится под защитой сирийских военных. Однако, боевики стремятся не допустить выхода мирных жителей, потому что они используют их в качестве живого щита и кроме того сборы с населения — это дополнительная статья доходов террористов. Ситуация обострилась в конце декабря, когда после успешных действий Сирийской арабской армии были освобождены несколько десятков населенных пунктов в провинции и боевики активизировали обстрелы пункта пропуска Суран. Российская военная мониторинговая группа ежедневно фиксируют десятки обстрелов и провокаций в районе этого пропускного пункта, но несмотря на это его работа продолжается и десятки людей ежедневно переходят на безопасную территорию. Читайте также: Разведка: опытные боевики с Кавказа готовятся к удару по самому крупному городу Сирии * запрещенная в РФ террористическая группировка

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Хафтар отклонил перемирие в Ливии

На встрече Эрдогана и Путина перед открытием "Турецкого Потока" было объявлено, что стороны призывают враждующие стороны к перемирию.Была срочно организована встреча Хафтара и Сарраджа в Италии, которая так и не состоялась – с итальянским премьер-министром Хафтар встретился один, а Саррадж улетел обратно в Ливию, что сопровождалось слухами о его аресте и бегстве части его сторонников в Тунис.В итоге, боевые действия как шли, так и и идут, а командование ЛНА сегодня заявило, что оно конечно очень уважает инициативы Путина, но наступление на Триполи не прекратит. Вполне очевидно, что после взятия Сирта в штабе Хафтара почувствовали вкус победы и не хотят давать Сарраджу и Эрдогану передышку.Знал ли Путин об этом, когда договаривался с Эрдоганом, вопрос интересный. Если знал, то получается, что он просто занял красивую позу миротворца и пошел на формальную уступку Эрдогану, прекрасно зная, что никакого перемирия не будет. С другой стороны, если Москва действительно была согласна на перемирия, то инициатива Хафтара может быть обусловлена действиями других спонсоров ЛНА, которые не заинтересованы в перемирии. В общем, весьма интересный момент ливийской войны, подчеркивающий сложный характер отношений в "группе поддержки Хафтара".Стоит также отметить, что Тунис сдал назад и отказался поддерживать турецкие действия в Ливии в том виде, в котором хотел Эрдоган.Алжир и Египет выступили с заявлением, что они против иностранного военного присутствия в Ливии. Очевидно, что он в первую очередь направлено против регулярных турецких войск. Между тем в Африне и Идлибе Эрдоган набирает людей для войны в Ливии – платят от 70 до 100 долларов за согласие поехать и еще столько же в месяц. Это напомнило 2015-2016 года в ЛНР и ДНР, когда некоторые ополченцы нанимались в ЧВК на войну в Сирию.

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Украинский Boeing сбила ракета, — премьер Канады (ВИДЕО)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит иранской ракетой. Об этом Трюдо сообщил на пресс-конференции в Оттаве четверг, 9 января, отвечая на вопросы журналистов. «У нас есть данные из нескольких источников… Разведка указывает, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух. Это вполне могло быть непреднамеренно», — сказал он. Джастин Трюдо подчеркнул, что такие сведения усиливают необходимость подробного расследования катастрофы. Глава правительства добавил, что Канада сотрудничает со своими союзниками для обеспечения честного расследования и установления настоящей причины трагедии. Отметим, президент США Дональд Трамп также выразил сомнения в том, что украинский самолет потерпел крушение из-за механической неполадки. «Он летел над довольно опасным районом. Кто-то говорит, что это техническая неисправность. Я лично даже не думаю, что такой вопрос может стоять», — заявил он. В ответ Тегеран призвал Канаду поделиться имеющейся у властей этой страны разведывательной информацией, о которой говорил премьер-министр Трюдо Перед этим Иран объявил причиной крушения возгорание двигателя. Как ранее сообщала «Русская Весна», крупные западные СМИ сообщили, что украинский Boeing 737 был сбит иранской зенитной ракетой. Читайте также: СРОЧНО: Украинский «Боинг» был сбит «Тором», — военные США (ФОТО, ВИДЕО)

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В Иране ответили на версию США о пуске ракет по украинскому самолёту

В иранской Организации гражданской авиации в четверг заявили о несостоятельности версии о том, что потерпевший крушение под Тегераном украинский авиалайнер Boeing 737 был сбит ракетой. «С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолёт, в этих слухах отсутствует логика», — сказал руководитель организации Али Абедзаде. Он уточнил, что на той же высоте одновременно летели ещё несколько гражданских самолётов. «Версия о том, что авиалайнер сбит ракетой, не может быть реальностью ни при каких обстоятельствах», — заверил Абедзаде. Глава Организации гражданской авиации Ирана добавил, что в исламской республике много лет стабильно функционирует «полная координация» между военным и гражданским секторами. Как ранее сообщала «Русская Весна», крупные западные СМИ опубликовали материалы о том, что самолет авиакомпании МАУ якобы был сбит ракетой российского ЗРК «Тор-М1», находящегося на вооружении ПВО Ирана. Читайте также: В Иране озвучили первые итоги расследования крушения украинского Boeing 737

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