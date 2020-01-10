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180 человек арестовали за умышленные поджоги лесов в Австралии

11:21. 10 января 2020 298 просмотров 6 коммент. Опубликовал:
Выходит, изменение климата не при чём?


С начала ноября полиция штата Новый Южный Уэльс, где бушуют самые разрушительные пожары, арестовала 24 человека по обвинению в умышленных поджогах. Если их вина будет доказана, им грозит до 21 года тюремного заключения.

Всего в Австралии было арестовано уже 183 человека в связи с пожарами. Из них 52 обвиняются в несоблюдении запрета на разведение костров, а 43 — в бросании зажжённых сигарет или спичек на землю.


Возможные последствия варьируются от устных предупреждений до уголовной ответственности.



Власти всё ещё расследуют причину возникновения масштабных лесных пожаров, которые охватили страну. Полицейские просят присылать им любые фото- и видеоматериалы о возгораниях.

На фоне арестов в Австралии разразился небольшой скандал. Депутат от Либеральной партии Крэг Келли заявил, что «поджоги — не результат изменений климата», поставив под сомнение распространённое мнение, будто нынешние пожары спровоцированы глобальным потеплением.

«Основная причина пожаров — скопление топлива на земле и засуха», — сказал Келли.



По мнению парламентария, арест 183 человек за поджоги и неаккуратное обращение с огнём доказывает, что в пожарах виноваты конкретные люди, а не глобальные климатические процессы.

Австралийские пожары бушуют с сентября и уже привели к гибели 25 человек и разрушению более 2 000 домов. Экологи говорят, что в огне погибли миллионы животных, включая домашний скот.

В Новом Южном Уэльсе по-прежнему пылают 130 пожаров, из них 50 неуправляемых.


А как вы считаете, кто виноват?


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9632766.html

Метки: Австралия, пожар

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 24206 21102
    Вячеслав 10 января 2020 в 12:02

    И кому теперь верить – учёным или полиции?

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  • 700 610
    Фёдор 10 января 2020 в 12:09

    Что климат поменялся и без учёных видно, но из за корысти некоторых и недоумками можно усугубить любую ситуацию.

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    3
  • 212 144
    Иван 10 января 2020 в 12:31

    Сразу вспоминаются искусственные “лесные пожары” Калифорнии где погорели дома, но стоящие вокруг деревца не затронуты огнём. Есть мнение что там причиной было вытеснение населения с территорий, почему бы и здесь не быть той же причине? Возможно наличие экосистемы не давало добывать какие-нибудь ресурсы, или попросту заполучить материчёк для переезда туда элит перед ядерной взаимобомбёжкой.
    Очень похоже на расчистку территорий.

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