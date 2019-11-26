Сводки от ополчения Новороссии 26 ноября 2019

Генштаб ВСУ изменил мнение о возможности «военной агрессии» со стороны России

Открытая военная агрессия со стороны России не находится в числе первых угроз для Украины, заявил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

«По моему убеждению, и исходя из того, что анализирует Генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России – не среди первых угроз, но есть в перечне «крайних» вариантов, хотя и наиболее отдаленных», – сказал он в интервью «Укринформу»

Он отметил, что в дискуссиях на телевизионных шоу украинское общество «почему-то хватается за худший вариант» о возможной «широкой агрессии» со стороны России.

При этом Хомчак считает, что Россия «не отказалась от того, что Украина должна быть сферой ее влияния».

Между тем, в октябре замначальника Генштаба ВСУ Алексей Таран заявил, что Россия якобы готовится к проведению «широкомасштабной военной агрессии».

Сергей Гурьянов

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Вереница скорых в Киеве, есть погибшие и раненые: паника украинского «волонтёра» (ФОТО)

Только за последние две недели у ВСУ двадцать шесть «трёхсотых», есть и погибшие, сообщает так называемая волонтёр Юсупова 25 ноября. «В Киев прибыл борт с ранеными! По Столичному шоссе снова неслась вереница скорых, за последние две недели на передовой было ранено 26 воинов! Среди них есть с ампутациями ног, к сожалению, есть и погибшие», — истерически пишет она на странице в соцсети. «К нам привезли бойцов в тяжелом и среднем состоянии, несколько сразу забрали в реанимацию», — Юсупова просит «патрiотiв» сдавать кровь и передавать «АТОшникам» помощь. Есть вероятность, что это результат столкновений вышедших из-под контроля неонацистов с «ВСУшниками», о которых не раз говорилось в сводках командования Народной милиции ДНР. «То, что события на передовой понемногу исчезают из повестки дня, не означает, что обстановка там стабилизировалась — наоборот, все только ухудшается», — комментируют авторы Telegram-канала «Черговий ООС» (дежурный по ООС — прим. РВ), которые имеют отношение к штабу ВСУ на Донбассе. Читайте также: Украине отказали: МИД оценил решение Гаагского трибунала по инциденту в Керченском проливе

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Жители Донбасса не хотят мириться с Украиной ценой собственных жизней

На последнем пилотном участке разведения сил на Донбассе в районе села Петровское (стыльский сельсовет) на минувшей неделе завершилось разминирование и демонтаж военных укреплений, так что теперь разведение войск, правда, всего лишь на трех небольших участках весьма протяженной линии донбасского фронта можно считать свершившимся фактом. Стоит напомнить, что о разведении сил стороны договорились еще в сентябре 2016 года на одном из заседаний контактной группы. Тогда в СМИ преподносили эту новость как прорывную и долгожданную, но вот сам процесс разведения затянулся на несколько лет, проходил он, мягко говоря, со скрипом, и в настоящее время говорить о стабилизации ситуации как об одном из последствий этого разведения не приходится из-за военной активности не только по всей линии фронта, но и на тех участках, где предполагается создание зон безопасности. Однако политические и дипломатические результаты есть — после разведения стороны договорились о проведении встречи в Нормандском формате теперь уже с участием нового украинского президента, которая запланирована на 9 декабря.

Разведение войск на некритичных в стратегическом отношении участках фронта, как заявил военно-политический деятель ДНР, основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский, стало своеобразным домашним заданием для президента Украины Владимира Зеленского, которое призвано показать, насколько он способен контролировать ситуацию в своей собственной стране. И, по мнению Ходаковского, задание было выполнено на «троечку».

«Прежде чем выйти на уровень серьезного общения, Зеленский должен был показать, что он не просто был избран президентом, но и стал президентом. Поскольку он кое-как, „на троечку“, справился с задачей, к нему было явлено милосердие — ему разрешили предстать перед очами крупных европейских игроков. В целом же эрзац разведения очень хорошо показал нам, насколько Украина на сегодняшний день готова к реализации Минских соглашений. А ведь это только то малое, что могли выставить Украине в качестве условия перед проведением Нормандской встречи. Нужно было всего лишь развести силы на участках, которые в военно- политическом смысле не носят принципиального характера. Но и это происходило со скрипом, через какие-то половинчатые решения, через своеволие радикалистских группировок, которые почему-то вдруг попадали в зону действия боевых подразделений. Любая попытка дестабилизировать ситуацию должна пресекаться в этих конкретных условиях с применением боевого оружия на поражение», — сказал Ходаковский.

Процесс отвода войск на пилотных участках, на его взгляд, показал, что Украина не способна выполнить ни одно из более существенных требований Минска. «Это разведение во многом нас обнадеживает, ведь это разведение на отдельных участках. Если будет запланировано разведение по всей линии фронта, то можно представить, какое сопротивление встретит Зеленский со стороны „партии войны“. А если говорить о дальнейшем, то это принятие закона об особом статусе, и не просто принятие, а внедрение его в жизнь, предоставление амнистии. И я подозреваю, что ни один из этих пунктов не будет реализован», — сказал военный.

На вопрос о том, на что будет давить Украина на предстоящей встрече, он ответил, что Украина будет далеко не в том положении, чтобы диктовать свои условия.

«Да, к Зеленскому было проявлено снисхождение, да, его допустили, да, мальчику разрешили присутствовать, но все сделали выводы, подобные тем, что сделал я. С Зеленским как с человеком, который представляет Украину, разговаривать всерьез нельзя. Если он может давать какие-то обещания и гарантии, то его политическое оппоненты мгновенно нивелируют все эти обещания и гарантии. Зеленский может делать только одно — оправдываться и объяснять, почему он так малодееспособен. Его позиция не может быть позицией диктата. Это позиция человека, ущемленного в своих возможностях, позиция просителя. Формально он должен в присутствии мировых лидеров произнести простую формулу: „Я согласен с порядком и качеством пунктов, подписанных в Минске, и я готов следовать дальше курсом Минских соглашений, я подписываюсь под тем документом, которые подписывал мой предшественник“. Если Зеленский произнесет эту формулу, а именно этого от него и ждут, то он зацементирует сложившуюся ситуацию — невозможную к разрешению, но в то же время устраивающую в какой-то степени нас как наименьшее зло. Да, мы имеем напряженность на линии соприкосновения, локальные стычки, но мы можем отложить на длительное время вопрос о нашей дальнейшей интеграции в состав Украины», — сказал Ходаковский.

В то же время Россия, по его словам, не позволит смягчить формулу Минских соглашений. «В них закреплена амнистия, признание особого статуса, собственные силы безопасности, а потом уже все остальное. Россия не может отказаться от этих требований. Россия будет жестко придерживаться заложенных параметров. А это означает нереализуемость Минска и бесперспективность разговоров на эту тему, что означает заморозку этого конфликта. Хотелось бы добиться устойчивого мира, но как этого достичь, будет ясно в процессе», — резюмировал он.

По мнению донецкого публициста Марины Харьковой, разведение войск само по себе не гарантирует какого бы то ни было прогресса в отношении стабилизации военной обстановки и установления мира на Донбассе.

«Сам процесс назвать разведением войск можно с огромной натяжкой. В трех точках — Станице Луганской, с. Золотом возле ЛНР и у села Петровское Старобешевского района ДНР, произошел двусторонний отход бойцов с занимаемых ранее позиций на новые, в одном-двух километрах от прежних. В первом случае перенос блокпостов был остро необходим для улучшения работы КПП между ЛНР и Украиной и ремонта полуразрушенного моста. После завершения работ им смогут пользоваться мирные жители, старики, инвалиды, без риска для собственной жизни, так как состояние этого перехода было ужасающим», — сказала Харькова.

По её словам, у Станицы Луганской предпринималось около 80 попыток разойтись, они начались еще в 2016 году и увенчались успехом этим летом. В Золотом и Петровском ситуация также искусственно затягивалась по вине украинской стороны, несколько попыток заканчивались провалом, но все же на днях перенос позиций состоялся, отметила журналист.

«В целом, учитывая, что на эти три пилотные точки ушло столько лет, неудавшихся попыток и сигнальных ракет, говорить о реальном прогрессе преждевременно и излишне оптимистично. Линия фронта, где прямо сейчас ведутся боевые действия, которые не стихают до сих пор, составляет четыре сотни километров. Да, эта линия — не сплошная, но на каждом участке есть свои особенности. Существуют места, отход от которых чреват серьезными и даже фатальными последствиями. Дело в том, что линия обороны ЛДНР вплотную прижата к границам густонаселенных районов — и городских, и сельских, а потому возможности маневра малы. Главная же угроза по-прежнему исходит от украинской стороны с ее реваншизмом, агрессией и лживостью намерений. Сразу же после отвода возобновилась стрельба возле того самого Петровского, где теоретически, должна была появиться зона безопасности, а также в десять раз, по официальным данным, увеличилось количество обстрелов по всей линии фронта. Надо ориентироваться на реальную ситуацию, где взрывы и артканонада слышны и утром, и вечером, а не на надежды или хотелки политтехнологов, рисующих мир там, где его нет», — сказала Марина Харькова.

По ее мнению, отвод используется Украиной исключительно как аргумент на готовящейся встрече в Нормандском формате. «Президенту Зеленскому встреча остро необходима. Во-первых, показать своим избирателям „я смог, я не лох“, так как пока достижений или успехов его правления не наблюдается ни в одной сфере — ни в социальной, ни в экономической, ни гуманитарной, ни политической. Во-вторых, он намерен апеллировать к своим западным покровителям в вопросе дальнейшей активной помощи и поддержке. В-третьих, на память останутся совместные фото с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Заявления советников и политиков из фракции Зеленского сейчас идут часто и густо, и содержание их — усилить давление на Россию, отказаться от минских встреч и попытаться продавить какой-то другой формат возвращения сначала Донбасса, а потом и Крыма. Во всяком случае, такой вывод следует из однообразных, заунывных и массовых заявлений представителей украинского президента, начиная от депутатов и заканчивая министерством иностранных дел», — подытожила Харькова.

Ополченец и публицист Александр Жучковский согласен с тем, что разведение сил на Донбассе скорее политическая акция, которая связана с желанием Владимира Зеленского продемонстрировать стремление к миру.

«На ситуацию на фронте в целом эта акция не повлияла — стрельба не прекратилась. Опасения по поводу того, что Киев начнет выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, и ЛДНР будут интегрированы в Украину, на мой взгляд, беспочвенны. Эти соглашения спроектированы таким образом, что они невыполнимы в принципе. И даже если начать их буквально выполнять, на любом этапе ЛДНР или РФ могут выступить с собственным толкованием отдельных пунктов или словосочетаний в этих соглашениях, и процесс снова забуксует. Мир на Донбассе наступит не тогда, когда начнут выполняться Минские соглашения, а когда Украина просто решит от безысходности уйти с Донбасса и отведет свои войска. Теоретически такое может произойти через несколько лет, если Киев сумеет подготовить общественное мнение и убедить граждан в том, что „зараженный русским миром“ Донбасс Украине пока не нужен», — сказал Жучковский.

Следует понимать, что, несмотря на широкую информационную кампанию, отвод войск по факту не создает зоны безопасности даже на самих участках разведения. Так, на прошлой неделе (то есть уже после фактического ухода военных с прежних позиций) во время проводимых специалистами работ по разминированию буферной территории со стороны ДНР, куда были приглашены журналисты, ВСУ открыли огонь из автоматов. То есть в этом районе сохраняется опасность обстрела даже из стрелкового оружия, не говоря уже о более крупных калибрах, а уже тем более артиллерии.

Похожая ситуация сохраняется и в районе Золотого в ЛНР, где отвод войск состоялся чуть раньше. По словам военкора и документалиста из Луганска Никиты Возьмителя, определенная опасность для жителей населенных пунктов, которые находятся в зоне разведения в ЛНР, сохраняется.

«Причина исключительно техническая — вооруженные формирования сторон отошли от линии соприкосновения не на столь значительные расстояния, чтобы исключить возможность применения тяжелой артиллерии или бронетехники в случае обострения ситуации. Если мы предположим, что ВСУ попытаются произвести обстрел территории, допустим, Михайловки, то технически они имеют такую возможность. У гаубицы Д-30, например, прицельная дальность 15 300 м, а рабочая и вовсе за 20 км. То есть, из Золотого можно даже до Стаханова достать, а что говорить о территории, которая попала под процесс разведения. А в отчетах ОБСЕ регулярно сообщается о фиксации наличия тяжелых средств вблизи линии соприкосновения», — напомнил Возьмитель.

По его словам, пример недавнего использования тяжелого вооружения есть, он весьма яркий и плачевный: массированный обстрел Первомайска из артиллерии 20 июля этого года. «Да, Первомайск вне зоны разведения, но рядом с этими границами. Если конкретизировать, участок разведения большей площадью затрагивает незаселенную территорию — промежуток на карте между Золотым и Первомайском, но некоторые части посёлков к ней относятся. Учитывая, что дистанция между сторонами (с учетом разведения) на самых удаленных участках примерно три километра, то угроза исходит не только от тяжелой артиллерии, но и от стрелкового вооружения (для крупнокалиберных пулеметов типа „Утёс“ или ДШК это опасная дистанция, некоторые вариации боеприпаса калибром 12,7 имеют максимальную дальность полета до 6 км). Не зацикливаясь на технических и тактических деталях, можно подытожить: опасность сохраняется, особенно, если учесть местный ландшафт, когда стороны стоят на сопредельных высотах, а поселки -на простреливаемых участках», — пояснил военкор.

Что касается оценки разведения сторон мирными жителями, то тут, по словам Возьмителя, мнения разделились. «Сложный вопрос, на который, пожалуй, лучше просить ответить две категории — военных экспертов и местных жителей. Смотря в каких масштабах рассматривать. Стороны разошлись — факт, в принципе, положительный, напряженность на данном участке действительно снизилась, особую роль играют и представители ОБСЕ — они постоянно мониторят обстановку, а когда работают ОБСЕ, пушки, как правило, помалкивают. Местные жители смотрят двояко: кто-то рад, потому что считает, что таким образом обстрелов будет меньше, а, может, и вовсе прекратятся, но большая часть опасается — а что дальше? Чьей территорией они будут? Не войдут ли сюда, прикрываясь разведением, украинские войска? А действительно ли все так гладко, как обещают? Ведь многие оценивают разведение как что-то негативное, потому что опасаются „пасований“ перед той стороной, а многие жители вдоволь настрадались от украинской армии, мириться ценой своих жизней им не особо хочется, и я их понимаю. В общем, мнения различаются, но опасений больше, чем надежд — это точно. А как верить, если каждое перемирие заканчивалось кровью?», — сказал военкор.

Похожее мнение высказали и жители Петровского, которые в большинстве своем не верят в миролюбивые заявления украинской стороны и опасаются, что село может оказаться в «серой зоне», куда способны войти украинские военные, неоднократно и ранее захватывавшие буферные территории.

Таким образом, несмотря на широкую информационную кампанию, сопровождавшую процесс разведения, само по себе оно не является чем-то прорывным по целому ряду причин. Стороны развели силы на весьма незначительное расстояние, которое в любой момент может вновь сократиться в случае эскалации на фронте, пилотные участки разведения сил занимают сами по себе небольшую часть линии соприкосновения, да и процесс разведения сил проходил тяжело и медленно. Украинская сторона несколько раз его срывала, а это означает, что в любой момент украинские военные могут вернуться на прежние позиции в нарушение достигнутых договоренностей. Пока что единственным результатом разведения сил на Донбассе стала встреча в Нормандском формате. Эта встречу в СМИ называют исторической, но насколько эти ожидания оправдаются, покажет время.

Кристина Мельникова



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Сгоревшие склады ВСУ с имуществом США, труп солдата в УАЗе и паника командиров: сводка (ВИДЕО)

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано. ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи линии соприкосновения. Так, 24 ноября нашей разведкой установлено размещение трех единиц БМП-1 72-й бригады ВСУ в районе н. п. Новозвановка. В соединениях и частях ВСУ продолжают работать комиссии по проверке наличия военного имущества, представленного Украине американскими партнерами в качестве помощи. После пожара на складе военного имущества 59 бригады ВСУ в Винницкой области, помимо младшего командирского состава и начальника склада, следствие заинтересовали и должностные лица штаба бригады. По предварительной информации, причиной возгорания стал поджог, который был тщательно спланирован и должен был скрыть следы хищения американского имущества. Напомню, что в результате пожара безвозвратно утрачено имущества более чем на 12 млн гривен. В ходе проверки члены комиссии, в состав которой также входят представители США, пристальное внимание уделяли именно имуществу, предоставленному по программе помощи от США и не досчитались следующих наименований: кевларовые шлемы — 1600 шт., бронежилеты — 900 шт., бинокли — 90 шт., полевые палатки — 100 шт., спальные мешки — 1500 шт., костюмы влагонепроницаемые — 1400 шт. Окончание мероприятий по проверке всех складов 59-й бригады спланировано на 4 декабря этого года, а до 20 января 2020 года будут проверены все объекты хранения частей и подразделений в зоне проведения «ООС». Желание присвоения себе легких денег полностью затмило глаза командирам ВСУ. Читайте также: На Украине рассказали о «снайперах Путина», оставляющих «побратимов» без ушей (ФОТО, ВИДЕО) Вследствие полного отсутствия контроля за подчиненными со стороны командного состава, в рядах ВСУ ежедневно фиксируются случаи небоевых потерь. Так, 23 ноября военнослужащий 46-й бригады, находясь в суточном наряде по охране стоянки техники, отравился угарным газом. В ходе проведения разбирательства выяснилось, что солдат находился на дежурстве, не меняясь с 20 ноября. Низкая укомплектованность 46-й бригады и нехватка личного состава привела к очередной потере. В ночное время с целью отдыха военнослужащий 1-го батальона завел автомобиль УАЗ, находящийся в боксе, и уснул. Смерть наступила в результате отравления выхлопными газами. Утром труп обнаружили его сослуживцы из состава наряда. Командир бригады Котенко доклад в вышестоящий штаб не производил, предположительно ждет удобный момент для преподнесения данной небоевой потери как полученной в результате обстрелов. Читайте также: Игорь Безлер рассказал всю правду об «украинском разведчике» на должности мэра Горловки

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О странном разведчике замолвите слово

Игорь Безлер о героическом "разведчике" ГУР МОУ https://colonelcassad.livejournal.com/5451032.html в Горловке.После очередного фейка укроСМИ о "геройском" разведчике Матюхе и моего ответа, пришло в личку много вопросов. Что бы не отвечать каждому отдельно отвечу тут.Кто такой Матюха? При украинском мэре Горловки , вместе с В.Исаковым был одним из заместителей Клепа. Когда Клеп был арестован и посажен в подвал,Исаков сбежал, а Матюха остался не у дел. На митинге был избран типа "народным мэром". Украинские СМИ пытаются рассказать, что почти месяц был типа мэром города. Ну не смешите мои тапочки. Я уже писал, что таких "народных" было три. Один даже испугавшись сбежал и прятался в Донецке.Матюха, подсрачниками был выправажен из горисполкома, когда решил, что он типа мэр. Мэром Горловки, после ареста Клепа, был назначен Олег Губанов и он до 2015 года исполнял эти обязанности. Где то в июне месяце Олег попросил разрешения назначить Матюху руководителем КП "Калинина", мотивируя тем, что это хороший специалист по "говну и пару", уборке улиц и прилегающей домовой территории. Это самая ОГРОМНАЯ должность, что при мне в 2014 году, которую этот горе клоун- разведчик занимал.. Как писал ранее, его сфера "развед.интересов" дальше канализации и уборки улиц не распространялась. ХЗ, может отвечая за дерьмо в трубах сей золотарь и добыл столь важные секреты для ГУР Украины. Какие конфликты сие чудо могло спровоцировать? Только один- не откачать вовремя фекалии и не подать воду в дома. Хотя после первого же конфликта был бы тупо отправлен, в лучшем случае, ……………на подвал.Теперь из скромного золотаря в 2014 году СМИ Киева слепили "серого кардинала Горловки". Хотя какая страна гороховых комедиантов, такие в ней и разведчики.И. Безлер25.11.2019P.S. Отзвонился Олег Губанов и освежил те моменты, которые из-за своей незначительности просто подзабылись. Промэрствовал этот Матюха ровно 30 минут, пока в кабинете доказывал Губанову и Василенко, что он "мэр всея Горловки". После моего прибытия в горисполком все доказательства закончились увесистым подсрачником по жопе, после которого сей горе мэр вылетел из кабинета. На этом славную эпопею клоуна-мэра-разведчика можно считать закрытой https://vk.com/angeligo – цинкВыглядит все это как очередная клоунская история в стиле "убийства Бабченко".

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