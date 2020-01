10 виртуальных туров по музеям мира — от Эрмитажа до Лувра

Как провести увлекательный и интеллектуальный вечер

1. Третьяковская галерея

2. Эрмитаж

3. Государственный Русский музей

4. Музей Орсе

5. Музей изобразительных искусств в Хьюстоне

6. Лондонская национальная галерея

7. Галерея Уффици

8. Версаль

9. Картинная галерея Сан-Суси в Потсдаме

10. Музей Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне

Третьяковская галерея — один из главных символов Москвы. Музей, который был основан ещё в 1856 году Павлом Третьяковым. Здесь в постоянной экспозиции — золотой фонд русской живописи: иконы, Репин, Суриков, Васнецов, Малевич и Кандинский.Когда у вас нет возможности прогуляться по столичному музею, сайт Arts and culture , разработанный Google, сделает для вас невозможное — он перенесёт вас в Третьяковку сквозь любое расстояние.«Боярыню Морозову» Сурикова, «Похищение Европы» Серова, «Всадницу» Брюллова и «Портрет Пушкина» Кипренского. Чтобы не блуждать по залам в поисках этих картин, вы можете найти их на сайте Arts and culture в разделе «Третьяковская галерея. Коллекции». Также обязательно посмотрите залы №7 (здесь вы увидите сразу несколько известных шедевров Васнецова: «Богатыри», «Алёнушка» и «Иван-царевич на Сером волке»), №12 (здесь висит огромное полотно Иванова «Явление Христа народу»), №18 (в этом зале такие известные картины Перова, как «Охотники на привале» и «Тройка»).На сайте самой Третьяковской галереи, в разделе виртуальные выставки , много прекрасных подборок. Есть, например, «Айвазовский крупным планом». Перейдя на страницу выставки, можно узнать историю картин Айвазовского, рассмотреть их в деталях, узнать, что скрывается под слоем красок. Кроме того, доступны проекты «Уроки Серова» и «Уроки Куинджи» — это увлекательные и очень красиво сделанные образовательные порталы для интерактивного изучения творчества художников. Лучше используйте для просмотра браузер Google Chrome, так как не все другие браузеры могут открыть эти страницы.Эрмитаж — второй по величине художественный музей в мире. Он расположен в Санкт-Петербурге и, конечно, по праву считается его визитной карточкой.Если вы хотите виртуально прогуляться по нему, есть два варианта: либо сделать это с помощью сайта Эрмитажа , либо с помощью того же Arts and culture . Нам кажется, что второе приложение удобнее для прогулок, так как на нём вы можете приближать картины и рассматривать их вблизи, а также с помощью панели внизу выбирать, в какой зал хотите перенестись теперь.Здесь есть много мировых шедевров. Обязательно посмотрите «Возвращение блудного сына» и «Саскию в образе Флоры» Рембрандта, «Кающуюся Магдалину» Тициана и «Завтрак» Диего Веласкеса. Смотрите в коллекциях, которые приведены в приложении Arts and culture ниже панорамы.Как и Эрмитаж, Русский музей находится в Петербурге. Он основан в 1895 году, и в нём самое большое в мире собрание российских картин.Здесь есть и «Последний день Помпеи» Брюллова, и «Сватовство майора» Федотова, и «Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения» Иванова, и «Купчиха за чаем» Кустодиева и много всего другого. Чтобы посмотреть все эти картины, вновь идите в Arts and culture. Для удобного поиска снизу, под панорамой, есть иконки разных залов, вы можете выходить из панорамы и быстро выбирать новый зал, который вам нравится.Ищите «Девятый вал» Айвазовского, «Бурлаков на Волге» Репина и «Тайную вечерю» Ге.Музей Орсе или д’ Орсе — парижский музей, который находится на левом берегу Сены. В нём собрана одна из крупнейших в мире коллекций европейских живописных и скульптурных работ середины XIX — начала XX века. В основном, это коллекции импрессионистов и постимпрессионистов. История музея очень интересна: раньше это был вокзал для поездов Париж — Орлеан. К 1939 году им практически перестали пользоваться. Сначала здание хотели снести, а потом приняли решение превратить его в музей. Так и родился музей Орсе — десятый по популярности в мире.Здесь есть такие известные картины, как «Звёздная ночь» Ван Гога (35 зал, верхний уровень), «Цирк» Жоржа Сера (45 зал верхнего уровня) и «Завтрак на траве» Эдуарда Моне (29 зал, верхний уровень). Эти картины вы точно должны увидеть, как минимум, потому что они известны, как максимум, потому что они очень красивы.Кроме всего прочего, есть шанс посмотреть «Автопортрет» и «Спальню в Арле» Ван Гога, «Семейный портрет» Эдгара Дега и «Бал в Мулен-де-ла Галетт».Этот музей — один из самых больших в США и самый большой в Техасе. Он интересен тем, что состоит из двух зданий, соединённых подземным переходом. В коллекции музея порядка 63 тысяч экспонатов. Кроме двух зданий, к музейному комплексу ещё относится красивейший сад скульптур Лилли и Хью Роя Каллена и сады Байю-Бенд.Здесь вы можете увидеть «Мадонну с младенцем» Ван Дер Вейдена, «Портрет пожилой женщины» Ганса Мемлинга и «Портрет мужчины» Венето. Здесь есть и картины Ван Гога, Рембрандта, Дега и Ренуара. Большая часть экспозиции — картины мастеров Ренессанса и французских импрессионистов. Также здесь очень много залов, посвящённых античному искусству.Для прогулок по музею используйте Arts and culture.Если уж вы выделили время на то, чтобы погулять по музею Хьюстона, вам нельзя уйти оттуда, не посмотрев «Водяные лилии» Клода Моне. Мимо этой притчи во языцех вы не должны пройти. Гуляя по Arts and culture вы обязательно заметите картину, так как она выделяется на фоне других. Также не пропустите «Апельсиновые деревья» Гюстава Кайботта. Очень атмосферная картина с летним пейзажем и отдыхающими французами и «Старшая сестра» Бугро. Это картина французского художника, переданная музею Хьюстона в качестве анонимного подарка. Красивое произведение одного из самых известных художников-реалистов XIX века, выполненная в академическом стиле.Все предыдущие музеи, про которые мы рассказывали выше, в чём-то самые-самые. Национальная галерея им не уступает: это третий по посещаемости художественный музей в мире. Она находится на Трафальгарской площади и насчитывает около 2000 живописных полотен западноевропейских художников XIII–XX веков. С помощью Google вы сможете посмотреть «Венеру с зеркалом» Диего Веласкеса, «Святое семейство с пастырем» Тициана (12 зал). Кстати, здесь очень много работ последнего: «Вакх и Ариадна», «Мадонна с младенцем, Св. Иоанном Крестителем и Св. Катериной», «Смерть Актеона».Ещё галерея славится своей большой коллекцией работ Рембрандта. Если вы поклонник его творчества или только собираетесь им стать, обратите ваше внимание на картины: «Конный портрет Фредерика Рихела» и «Хендрикье в меховой накидке». На них очень хорошо написана одежда героев. Также посмотрите на работы Ван Гога: «Подсолнухи», которые очень часто встречаются на школьных тетрадках, и «Пшеничное поле с кипарисами».Один из самых посещаемых и один из самых старых музеев мира. Здесь можно встретить картины и скульптуры художников Средневековья, а можно найти и работы современных мастеров. Здание галереи очень старое, оно было построено в 60-х годах XVI века, когда архитектору Джорджо Вазари поручили возвести на берегу реки Арно роскошное и богатое здание. Сейчас здесь хранятся и «Мадонна со щеглом» Рафаэля Санти, и «Венера Урбинская» Тициана (28 зал), и «Благовещение» Леонардо да Винчи (15 зал).Обязательно посмотрите на известную всем картину «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли (зал 10/14). Побывать в Уффици и не посмотреть картины самого известного итальянского живописца просто невозможно! Кроме того, полюбуйтесь картиной другого итальянского художника эпохи Проторенессанса — «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» Филиппо Липпи. Её найти будет нетрудно: если вы посмотрите все возможные залы, ссылки на которые даются в приложении под картами, вы увидите её на фотографии одного из них.Версаль долгие годы был резиденцией французских королей. Этот дворцово-парковый ансамбль, находящийся в пригороде Парижа, привлекает своей архитектурой и картинами туристов со всего света. Вы наверняка читали о нём у Дюма и у Пикуля. Теперь же у вас появилась возможность увидеть его воочию. Здесь много картин, о которых вы, возможно, услышите в первый раз, но они красивы и важны для истории. Например, «Королева Персии у ног Александра» Шарля Ле Брун или роспись на потолке Франсуа Лемуана «Апофеоз Геркулеса». Версаль вообще славится своими сводами и потолками, на которых написаны настоящие шедевры.Кроме того, мы советуем вам посмотреть в Arts and culture интерьеры всех залов и рекомендуем обратить внимание на коллекцию портретов королевской семьи. Это и «Филипп, герцог Орлеанский, прозванный Месье» Антуана Матьё, и «Граф Дарю, генерал-интендант имперских дворцов» Антуана Жан Гро, и его же «Наполеон после сражения при Маренго». Эта коллекция живописных работ считается одной из лучших во всём мире.Некрасиво бы было обойти вниманием такую кузницу художников, как Германия. Конечно, первым делом нужно бы было написать о Дрезденской галерее, но, к сожалению, на Arts and culture или где-либо ещё нет виртуальных экскурсий по ней. Поэтому расскажем о другом хорошем немецком музее — галерее Сан-Суси. Она была построена в XVIII веке при короле Фридрихе Великом.Во время Второй Мировой войны многие картины перешли к Советскому Союзу, так как временно находились в ГДР, некоторые из них Россия до сих пор отказывается вернуть Германии. В любом случае сейчас в музее есть полотна таких художников, как Караваджо, Ван Дейк и Рубенс.Конечно, посмотрите на картины Питера Пауля Рубенса, которые не были утеряны. Например, на «Четыре Евангелиста» — это известная и виртуозно написанная работа. Также обязательно найдите картины Ван Дейка. Среди них очень выделяется произведение «Спаситель мира».Возможно, вы первый раз в жизни слышите про этот музей, но это не делает его менее прекрасным. Изысканный стиль, в котором оформлено всё здание, и красивые картины говорят о том, что эту галерею точно нужно посетить. И здесь вам опять помогут Arts and culture. Эта частная художественная галерея находится в здании в Бостоне, стилизованном под венецианское палаццо. В начале XX века музей создала филантроп Изабелла Стюарт Гарден. Она собрала здесь 2500 европейских картин разных времён. Среди них есть и картины Тициана «Похищение Европы», «Алтарь семейства Колонна» Рафаэля. Также много работ американских художников рубежа XIX–XX веков.Интересно, что в 1990 году здесь состоялось самое крупное ограбление в истории США. Из музея вынесли тридцать экспонатов. Среди них работы Рембрандта, Вермеера, Мане и Дега. Картины до сих пор не удалось найти, а на их старом месте всё ещё висят пустые рамы.Чтобы лучше понять создательницу галереи, посмотрите её портрет «Изабелла Стюарт Гарден в Венеции». Из классики обязательно найдите «Мадонну с младенцем и двумя ангелами» Сандро Боттичелли, «Портрет Томмазо Ингирами» и «Автопортрет» Рембрандта. Из американских художников XX века посмотрите Ральфа Кертиса. Например, «Возвращение с Лидо».

