Новости Украины и Новороссии 22 марта 2020
- 05:30 «Что делать людям?» — коронавирус на Украине используют для обмана и манипуляций народом (ВИДЕО).
- 05:00 Настоящий украинский националист: сенегалец Матар Дийе порадовался, что он не «москаль».
- 03:30 Болеют все — Академия Наук выдала адский прогноз по Украине.
- Вчера 23:45 Расчеловечивание Украины: закашлявшего человека избили и выкинули из автобуса (ВИДЕО).
- Вчера 22:22 Как мы заставили Гончаренко об округе вспомнить.
- Вчера 20:15 Украина готовится к апокалипсису.
- Вчера 17:30 Глава ДНР анонсировал революционные подходы для обеспечения продбезопасности.
- Вчера 16:15 ВАЖНО: Будет ли в ЛНР дефицит продуктов? (ФОТО).
«Что делать людям?» — коронавирус на Украине используют для обмана и манипуляций народом (ВИДЕО)
Украинский политтехнолог Руслан Бортник поделился своим мнением о том, что делать украинцам во время карантина и как реагировать на заявления властей. По его словам, сейчас «идеальные условия для мошенников разного уровня», начиная с карманных воров, заканчивая украинскими политиками. Поэтому бдительность прежде всего.
«Это идеальная для них ситуация, потому что они используют этот иррациональный страх для манипуляции общественным сознанием. Для того, чтобы людей вынудить на что-либо потратиться, чем-то пожертвовать, от чего-то отказаться. Что делать людям? Относиться к этому спокойно», — заявил он, выступая в эфире украинского телевидения.
Эксперт также напомнил, что «история человечества говорит о том, что апокалипсис не наступает в один момент» и даже при критической ситуации, когда в стране — эпидемия или идёт война, всё равно есть некие шаблоны, некие шаги.
«То есть, условно говоря, уже завтра в магазинах не будет такого, что нет круп или спичек, или свечек. Поэтому не спешите имя затариваться по супер дорогим ценам или покупать маски по 60 гривен (чуть более 160 рублей — прим. РВ)», — пояснил Бортник.
Стоит ли бояться девальвации гривны жителям Украины? На этот вопрос эксперт ответил, что на это влияет не столько коронавирус, сколько экономический кризис внутри страны.
«Мы теряем рынок металлургии, сельского хозяйства, переводы наших заробитчан, которые поддерживали очень серьёзно гривну. Поэтому для девальвации гривны есть, действительно, серьёзные экономические причины. Я не могу сказать: “Не покупайте доллары!” в этой ситуации. Не хочу обманывать людей. Если у вас есть какие-то деньги, то постарайтесь их сохранить наличными. Это гораздо стабильнее, чем национальная единица, к сожалению, сегодня», — считает Бортник.
Он сосредоточил внимание на том, что в первую очередь не стоит поддаваться панике и накручивать себя и других.
«Помните, что это идеальная ситуация, когда вас пытаются банально доить, пытаясь через ваш страх получить ваши деньги, ваши права человека, какие-то эмоциональные реакции, которые потом использовать политически», — сказал эксперт.
Кроме того, он уверен, что «это идеальная ситуация для Зеленского, чтобы вернуть себе власть» и избавиться от внешнего влияния, вернув контроль над ключевыми государственными объектами инфраструктуры.
«Это идеальная ситуация для Зеленского, чтобы взять под свой контроль государство, которое он не получил на выборах. Потому что то государство, которое он получил на выборах, было на общих правах с западными партнёрами, с нашими олигархами и прежней командой», — поделился мнением украинский политтехнолог.
В данный момент для этого делается «недостаточно», считает он. И «закручивание гаек» Зеленским, и тот напор, с которым он выступает на публике (причём, Бортник подчеркнул, что «не делает», а именно «выступает»), — «это в том числе попытка снять с себя ответственность» за свои будущие неудачи.
Как сообщала «Русская Весна», несмотря на сложность ситуации с коронавирусом и предпринятые карантинные меры на Украине, националисты-ветераны «АТО» и боевики полка «Азов» устроили акции протеста против планов замирения на Донбассе. Они выдвинули ультиматум Зеленскому, предупредив, что «коронавирус его не спасёт».
Читайте также: По следу коронавируса: биотеррор и военная лаборатория США в Казахстане — расследование (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Настоящий украинский националист: сенегалец Матар Дийе порадовался, что он не «москаль»
Футболист проверил свою фотографию в приложении Gradient Ethnicity Estimate.
Сенегалец по происхождению Матар Дийе, играющий за украинский футбольный клуб «Карпаты», порадовался тому, что он не «москаль». Футболист загрузил свою фотографию в приложение, чтобы посмотреть, к какой нации он относится. Результаты сенегалец опубликовал в сторис своего Инстаграм.
Приложение показало, что Дийе на 61% украинец и на 35% африканец. Футболист сопроводил сторис подписью: «Спасибо боже, что я не москаль».
Ну прямо-таки настоящий украинский националист! Раз уж приложение показывает, что темнокожий человек больше украинец, чем сенегалец. Можно бесконечно говорить о том, что это заговор или баги приложения, но суть от этого не меняется.
Все, кто каким-либо образом попадает на Украину, автоматически попадает под влияние местного террористического режима. Был обычным сенегальским футболистом, а стал украинцем. Настоящим «патриотом», щемящим всяких там «москалей».
Ведь бывали уже случаи, когда таким «украинским футболистам» приходилось извиняться за свои слова. Интересно, получит ли Дийе выговор или штраф за оскорбление? А когда получит, кто ему поможет — друзья-украинцы или провидение? Ждём окончания истрории.
Читайте также: Кашляют в каждой хате — как живёт украинское село, занёсшее в страну коронавирус (ФОТО)
Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Болеют все — Академия Наук выдала адский прогноз по Украине
По ориентировочному прогнозу Национальной академии наук Украины, при нынешнем низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий коронавирусом может быть инфицировано двадцать два с лишним миллиона человек на Украине.
Это следует из протокола № 16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА «О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19 и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева», где, в частности, сказано:
«Учитывая увеличение количества больных COVID-19 на территории Украины и города Киева и ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины, что при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий возможно инфицирование 22,2 млн людей в Украине, а также учитывая количество населения столицы, его активные миграционные процессы, вопросы принятия мер по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, 17 марта 2020 года был рассмотрен на внеочередном заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевской городской государственной администрации».
При том, что Украина является беднейшей страной европейского континента, такой уровень заболеваемости может стать причиной миллионов смертей от коронавируса.
Читайте также: Европа захлёбывается, взывает о помощи и думает о России (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Расчеловечивание Украины: закашлявшего человека избили и выкинули из автобуса (ВИДЕО)
На Украине начинается панический ад: человека, закашлявшего в автобусе, избили и выкинули, испугавшись коронавируса.
Водитель автобуса поддержал безобразие, остановился и открыл двери.
Напоминаем, что по прогнозам украинской академии наук, коронавирусом может заболеть более половины населения страны.
Читайте также: Украина разрешила нацистам бить своих высокопоставленных чиновников (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Как мы заставили Гончаренко об округе вспомнить
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украина готовится к апокалипсису
Украинский автор Александр Яблоков — о том, чего в ближайшие дни ожидать «незалежной».
У нас в стране скоро будет введено чрезвычайное положение. То ли с выходных начнут вводить, то ли прямо с понедельника. А выхода другого нет, поскольку премьер Шмыгаль, назначенный в Кабмин по квоте Рината Леонидовича, оказался очередным идиотом.
Так бывает, когда много работаешь на ДТЭК, выполняешь все инструкции хозяина, а тебя отправляют на повышение, и вот ты уже полный идиот. Но, понятное дело, не только в идиотизме Шмыгаля дело.
Никто не понимает истинных масштабов эпидемии, поскольку нет тестов, а в больницах врачи пугаются пациентов, которые утверждают, что у них коронавирус. Объявленный общенациональный карантин свёлся к массовым закупкам туалетной бумаги и макарон.
Закрытие метро привело к переполненным автобусам и маршруткам. Народ массово забил болт на ограничительные меры, ведь его поставили перед выбором: умереть либо от голода, поскольку работы нет, либо от неведомого коронавируса.
Понятное дело, что все продолжают активно бороться за своё существование. Поэтому начался транспортный коллапс и давка в транспорте.
По мне, так толку от этих мер ровно столько же, сколько от ежедневных обращений президента к нации. В одном из последних «звернень» Зеленский посоветовал всем, кто сидит дома, совершить виртуальный тур по музеям Львовской области.
Все походили и ознакомились с бытом гражданина Бандеры, а также «воякив» ОУН-УПА*. Оказывается, у галичан накоплен гигантский опыт сидения в изоляции в схронах. Они там годами пребывали на карантине, причём без вай-фая.
Это вообще удивительно. Уверен, что после введения чрезвычайного положения опыт ОУН-УПА получит своё творческое и креативное развитие.
Чем отличается чрезвычайное положение от чрезвычайной ситуации? Тем, что в первом случае вся полнота власти в городах и населённых пунктах переходит к Национальной гвардии, МВД и армии. Чрезвычайная ситуация у нас введена в трёх областях — Житомирской, Киевской и Черновицкой. Ограничения носят во многом рекомендательный характер.
Никто общественный и личный транспорт не реквизирует, народ спокойно передвигается по улицам, владельцы магазинов периодически скандалят с полицией по поводу закрытия своих лавочек. Есть единичные случаи выписывания штрафов водителям маршруток за несоблюдение нормы «десять человек в одном средстве передвижения».
При ЧП всё будет гораздо круче. Совместные патрули Нацгвардии и полиции выйдут на улицы. Появятся блокпосты на выездах из городов. Они, в принципе, уже есть. Только выезжающих практически не останавливают. А после введения чрезвычайного положения сообщение по всей стране фактически будет парализовано.
Предполагается, что все должны сидеть по домам, а передвигаться по городу (населённому пункту) могут только отдельные категории служащих: врачи, фармацевты, работники продуктовых магазинов, коммунальных служб. Настоящий такой апокалипсис, но без зомби. Эти появятся позже. На десерт, так сказать.
Судя по планам, которые сейчас сливают различные советники главы МВД, выходить на улицу можно будет при наличии заполненной «формы». Типа иду за хлебушком в «Сильпо», вот масочка, паспорт с пропиской и набор презервативов. Тебе патруль делает отметку (типа вышел за семками) и пропускает в магазин. Никаких спортсменов, которые трусцой бегают по паркам, скоплений людей и тем более акций протеста.
Не зря же в законе о ЧП прописаны нормы о «временном ограничении прав и свобод граждан». Эти ограничения коснутся и СМИ. СБУ и МВД получит право вырубать сайты без решения суда, закрывать телеканалы и изолировать «распространителей панических слухов». Короче, то, о чём мы все так «мечтали», станет явью.
Теперь расскажем о технологии введения ЧП. В соответствии с действующим законодательством, указ президента о чрезвычайном положении должен быть одобрен Верховной Радой. Поскольку в парламенте есть заболевший коронавирусом депутат (Шахов), то он как бы закрыт на карантин — по версии спикера Разумкова. По версии президента — никакого карантина нет, депутатов можно собирать на внеочередную сессию.
Прямо в понедельник и соберут. Возможно, даже раньше. Чтобы не разбежались по схронам. «Соросята» из фракции «Голос», контактировавшие с Шаховым, уже сидят в самоизоляции. Они организовали виртуальный штаб «по борьбе с коронавирусом» и «активно следят за действиями правительства». ДБ.
Даю 99 процентов, что указ президента одобрят. Кроме указа, планируется ещё провести кадровое усиление Кабмина. Шмыгаль, как уже отмечалось, не справляется. Недавно вообще предложил разработать законопроект о «передаче власти от одних органов к другим в условиях эпидемии». В его понимании власть — это разновидность триппера, передающегося половым путём.
Человек даже не понимает, что наговорил примерно на три статьи Уголовного кодекса. Менять его нет смысла, не хватало ещё правительства в отставке. Поэтому отловили Олега Дубину и обманным путём пытаются затащить в правительство. Он согласился лишь на должность министра энергетики, но его сделают первым вице-премьером.
После введения чрезвычайного положения (планируется, что сроком на три недели) эпидемиологическая ситуация не улучшится. Наоборот, если придут из Китая миллионы тестов, то выяснится, что мы по уши в коронавирусе.
Естественно, начнётся паника. Всех ведь уже информационно подготовили к превращению в «зомби». СМИ публикуют «оптимистические» фото с колонной военных грузовиков из Италии. Дескать, власти не справляются с утилизацией трупов, вывозят их уже с помощью военной техники.
В политическом плане у нас реально почти вся полнота власти перейдёт к министру внутренних дел Арсену Авакову. Произойдёт «транзит полномочий». Паниковать смысла нет, поскольку всё к этому и шло.
Читайте также: «У нас проблемы. Чуда не будет», — Аваков анонсировал жёсткие меры на Украине
*Запрещенная в РФ экстремистская организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Глава ДНР анонсировал революционные подходы для обеспечения продбезопасности
Власти ДНР рассмотрят возможность налоговых каникул для сельскохозяйственных производителей на период пандемии COVID-19 в мире. Об этом на встрече с аграриями сообщил Глава Республики Денис Пушилин.
«Учитывая определенные тенденции, связанные с тем, что в мире распространяется коронавирусная инфекция, нам необходимы отчасти революционные подходы для решения вопросов продовольственной безопасности Республики. Эти предложения должны быть сформулированы нашими фермерами.
Нам нужно на каких-то особых условиях предусмотреть даже полное освобождение от налогообложения (сельхозпроизводителей — прим. ред.), за исключением ЕСВ и подоходного налога. Чтобы земля была задействована на максимум», — отметил Пушилин.
Он добавил, что государство также должно принять меры в сфере животноводства, чтобы по максимуму загрузить предприятия данной направленности.
«У нас сейчас задача не только обеспечить свою продовольственную безопасность, но и непосредственно использовать ситуацию для выхода на внешний рынок», — подчеркнул Глава Республики.
В связи с этим лидер государства поручил министру агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артему Крамаренко провести встречи с фермерами Республики для формирования окончательных предложений по развитию сельского хозяйства в стране с последующим укреплением продовольственной безопасности на период пандемии COVID-19.
Как сообщала «Русская Весна», сегодня мэр Горловки рассказал, имеет ли основания информация о закрытии рынков, которая ходит по Республикам.
Читайте также: «Самое трудное впереди»: Глава Минздрава Украины рассказал, что ждёт страну дальше
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВАЖНО: Будет ли в ЛНР дефицит продуктов? (ФОТО)
Объем импорта продуктов питания в ЛНР с начала недели вырос на 40%. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР Юрий Афанасьевский.
Вчера он ознакомился с ситуацией на таможенном посту «Луганск», нагрузка на который существенно возросла из-за резкого увеличения объема ввозимых товаров.
«С 16 марта текущего года ввоз товаров 1-24 групп (пищевые продукты) товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности увеличился на 40% относительно прошлой недели», — сообщил Афанасьевский.
«Это говорит о том, что повышенный спрос на них будет удовлетворен за счет новых поставок. А это значит, что дефицита продуктов питания нет и не будет», — подчеркнул председатель ГТК.
Он пояснил, что рост импорта вызван нарастающим в последние дни ажиотажем в торговых сетях Республики.
Афанасьевский напомнил, что грузовое сообщение между ЛНР и РФ осуществляется в штатном режиме, ограничений на перемещение товаров через границу не вводилось.
«Я призываю всех граждан Республики не поддаваться панике. Пищевые продукты и предметы первой необходимости в Республику завозятся, как видите, в достаточном количестве. Перебоев нет. Грузовое сообщение останавливаться не будет!» — заверил председатель ГТК.
Начальник таможенного поста «Луганск» ГТК ЛНР Сергей Ковалев заявил, что сотрудники поста готовы и успешно справляются с увеличением объема импорта грузов.
Ковалев отметил, что в случае необходимости при наличии большого числа заявок от субъектов внешнеэкономической деятельности сотрудники поста готовы осуществлять таможенное оформление в нерабочее время и выходные дни.
Напомним, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом ввел на территории Республики режим повышенной готовности.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени количество заразившихся новым коронавирусом превысило 244 тыс. человек, из них более 10 тыс. скончались, более 86 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы. Из-за угрозы коронавируса указом главы ЛНР Леонида Пасечника на территории Республики введен режим повышенной готовности.
Читайте также: Саудовская Аравия сделала внезапное заявление: покупатели озадачены
К оглавлению | Источник: rusvesna.su