Новости Украины и Новороссии 22 марта 2020

Украинский политтехнолог Руслан Бортник поделился своим мнением о том, что делать украинцам во время карантина и как реагировать на заявления властей. По его словам, сейчас «идеальные условия для мошенников разного уровня», начиная с карманных воров, заканчивая украинскими политиками. Поэтому бдительность прежде всего.

«Это идеальная для них ситуация, потому что они используют этот иррациональный страх для манипуляции общественным сознанием. Для того, чтобы людей вынудить на что-либо потратиться, чем-то пожертвовать, от чего-то отказаться. Что делать людям? Относиться к этому спокойно», — заявил он, выступая в эфире украинского телевидения.

Эксперт также напомнил, что «история человечества говорит о том, что апокалипсис не наступает в один момент» и даже при критической ситуации, когда в стране — эпидемия или идёт война, всё равно есть некие шаблоны, некие шаги.

«То есть, условно говоря, уже завтра в магазинах не будет такого, что нет круп или спичек, или свечек. Поэтому не спешите имя затариваться по супер дорогим ценам или покупать маски по 60 гривен (чуть более 160 рублей — прим. РВ)», — пояснил Бортник.

Стоит ли бояться девальвации гривны жителям Украины? На этот вопрос эксперт ответил, что на это влияет не столько коронавирус, сколько экономический кризис внутри страны.

«Мы теряем рынок металлургии, сельского хозяйства, переводы наших заробитчан, которые поддерживали очень серьёзно гривну. Поэтому для девальвации гривны есть, действительно, серьёзные экономические причины. Я не могу сказать: “Не покупайте доллары!” в этой ситуации. Не хочу обманывать людей. Если у вас есть какие-то деньги, то постарайтесь их сохранить наличными. Это гораздо стабильнее, чем национальная единица, к сожалению, сегодня», — считает Бортник.

Он сосредоточил внимание на том, что в первую очередь не стоит поддаваться панике и накручивать себя и других.

«Помните, что это идеальная ситуация, когда вас пытаются банально доить, пытаясь через ваш страх получить ваши деньги, ваши права человека, какие-то эмоциональные реакции, которые потом использовать политически», — сказал эксперт.

Кроме того, он уверен, что «это идеальная ситуация для Зеленского, чтобы вернуть себе власть» и избавиться от внешнего влияния, вернув контроль над ключевыми государственными объектами инфраструктуры.

«Это идеальная ситуация для Зеленского, чтобы взять под свой контроль государство, которое он не получил на выборах. Потому что то государство, которое он получил на выборах, было на общих правах с западными партнёрами, с нашими олигархами и прежней командой», — поделился мнением украинский политтехнолог.

В данный момент для этого делается «недостаточно», считает он. И «закручивание гаек» Зеленским, и тот напор, с которым он выступает на публике (причём, Бортник подчеркнул, что «не делает», а именно «выступает»), — «это в том числе попытка снять с себя ответственность» за свои будущие неудачи.

Как сообщала «Русская Весна», несмотря на сложность ситуации с коронавирусом и предпринятые карантинные меры на Украине, националисты-ветераны «АТО» и боевики полка «Азов» устроили акции протеста против планов замирения на Донбассе. Они выдвинули ультиматум Зеленскому, предупредив, что «коронавирус его не спасёт».

Читайте также: По следу коронавируса: биотеррор и военная лаборатория США в Казахстане — расследование (ФОТО)