Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего

Источник: украинский самолет в Иране могли сбить дроны США по ошибке.

20:39. 8 января 2020 168 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

original

Крушение пассажирского Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) 8 января близ Тегерана могло произойти из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), считают иранские военные.

Утром 8 января, всего через несколько минут после взлета из аэропорта иранской столицы, разбился пассажирский самолет МАУ со 176 человеками на борту. Шансов выжить у людей не было. Власти Ирана заявили, что авиакатастрофа могла произойти по причине технического сбоя. Однако источник из числа Вооруженных сил страны сообщил сотрудникам портала Live Report, что причиной трагедии могла стать ракета, выпущенная беспилотником ВС США.

О правдоподобности этой версии свидетельствует найденный в окрестностях Тегерана БПЛА MQ-1 Predator, стоящий на вооружении только у американских военных. Правительство обязательно обнародует соответствующую информацию, как только доказательства причастности беспилотника США к атаке на украинский самолет будут собраны, утверждает военный.

Более того, считает источник Live Report, Вашингтон объявил охоту на все высшие чины Ирана и намерен сбивать самолеты, принадлежащие правительству этой ближневосточной страны. Под прицелом сейчас - представители военного ведомства, Корпуса стражей исламской революции (КСИР), МИД и кабинета министров страны. Собеседник портала не исключает, что на самом деле целью американского БПЛА был один из правительственных рейсов, а гражданский украинский авиалайнер был сбит дроном по ошибке.

Напомним, авиакатастрофа под Тегераном унесла жизни 176 человек. Как сообщают украинские СМИ, на борту находились граждане Украины – 9 членов экипажа и 2 пассажира. Среди жертв катастрофы оказалось 73 пассажира из Канады, 71 – из Ирана, восемь человек из Швеции, шесть граждан Афганистана, четверо из Германии и трое из Великобритании.

В ночь на 8 января иранские ПВО атаковали военные базы США в Ираке. Это был акт возмездия за совершенное по приказу президента США Дональда Трампа убийство главы КСИР, национального героя Ирана, генерала Касема Сулеймани. Ранее в совете нацбезопасности страны рассказали, что приготовили 13 вариантов мести за смерть своего военачальника. Не исключено, что удар по украинскому авиалайнеру стал ответом на антиамериканские действия Ирана минувшей ночью.

Источник: http://www.iarex.ru/news/73326.html

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Украинский кризис - Взгляд иностранной прессы
.... Крупные заказы на самолеты Boeing для российских авиаперевозчиков...двух американцев. Несколько дипломатических источников сказали нам, что ...усилия по Сирии и Ирану, по которым он ...полностью уничтожены предыдущим украинским президентом. Мы могли бы намного ...
Иран обосновал ракетный удар по базам США
... неподтвержденным сведениям, могли пострадать иракские силовики, но позднее источники в Багдаде это... ответной атаки на Иран. МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украинский лайнер со... глава аэропорта - он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета. По...
Бэкграунд, выпуск-316 за 7 сентября 2013
...2013 мало интересовались украинскими самолетами. Но сейчас ан...украинского государства гласит - носителем суверенитета и единственным источником...Остаётся только последняя ступенька Иран, — он полностью ...объединившись, такая коалиция могла бросить вызов ядру...
Сирия, последние новости 19 сентября 2015
...близ сирийской Латакии прибыли четыре самолета тактической авиации ВВС России, сообщает... Керри заявил, что Россия и Иран могли бы посодействовать в привлечении президента...| Источник: rusvesna.su Нелегалы из Сирии и Сомали пытались пробраться через украинскую...
Ю.И. Мухин. Кто сбил малайзийский «Боинг»? Провокация века
... по второй версии самолет был сбит украинским самолетом-штурмовиком или истребителем.Поскольку...тех, кто видел в Иране в 1953 году инспирированный...у «республиканцев» оружия, которое могло бы поразить цель на существенной...1405753917Ю.И. Мухин***Источник.НАВЕРХ.
Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 февраля 2017
... турецкие и сирийские самолеты, не могла не привести к ...говорится в сообщении. Источник К оглавлению | Источник: news-front.info ... По словам главы «Украинской ассоциации владельцев оружия» Георгия...же участие Турция и Иран. При сглаживании противоречий...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 13157 1079
    ХОХОЛ 8 января 2020 в 20:49

    Точно.
    Два пацана из G4S в cargo-pants, майках «Катар рыболовные туры» и серых бейсболках ночью в темном пригороде приоткрыли на 2 минуты двери мини-вэна и просто поигрались с болгарской копией стрелы, а укро737-й рухнул из-за ослабшей на форсаже взлёта гайки на гаверноре турбины и перебитой проводке центроплана.
    Так и было.

    Ответить
       
    • 5701 4319
      маринаХОХОЛ 8 января 2020 в 21:31

      а почему ерничаешь,ты веришь в простое совпадение двух событий-удар по базам США (ирак предупредил сша об этом заранее) и падение самолета с иностранцами без единого американца,в основном те же иранцы.Пока Америка благословенная никаких потерь не понесла.

      Ответить
         
  • 4599 3911
    Лариса Петрова 8 января 2020 в 21:29

    У Донни, похоже, совсем крыша съехала. Что он так за Иран взялся? Наверно, зять-иудей насоветовал.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)