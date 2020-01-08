Источник: украинский самолет в Иране могли сбить дроны США по ошибке.

Крушение пассажирского Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) 8 января близ Тегерана могло произойти из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), считают иранские военные.

Утром 8 января, всего через несколько минут после взлета из аэропорта иранской столицы, разбился пассажирский самолет МАУ со 176 человеками на борту. Шансов выжить у людей не было. Власти Ирана заявили, что авиакатастрофа могла произойти по причине технического сбоя. Однако источник из числа Вооруженных сил страны сообщил сотрудникам портала Live Report, что причиной трагедии могла стать ракета, выпущенная беспилотником ВС США.

О правдоподобности этой версии свидетельствует найденный в окрестностях Тегерана БПЛА MQ-1 Predator, стоящий на вооружении только у американских военных. Правительство обязательно обнародует соответствующую информацию, как только доказательства причастности беспилотника США к атаке на украинский самолет будут собраны, утверждает военный.

Более того, считает источник Live Report, Вашингтон объявил охоту на все высшие чины Ирана и намерен сбивать самолеты, принадлежащие правительству этой ближневосточной страны. Под прицелом сейчас - представители военного ведомства, Корпуса стражей исламской революции (КСИР), МИД и кабинета министров страны. Собеседник портала не исключает, что на самом деле целью американского БПЛА был один из правительственных рейсов, а гражданский украинский авиалайнер был сбит дроном по ошибке.

Напомним, авиакатастрофа под Тегераном унесла жизни 176 человек. Как сообщают украинские СМИ, на борту находились граждане Украины – 9 членов экипажа и 2 пассажира. Среди жертв катастрофы оказалось 73 пассажира из Канады, 71 – из Ирана, восемь человек из Швеции, шесть граждан Афганистана, четверо из Германии и трое из Великобритании.

В ночь на 8 января иранские ПВО атаковали военные базы США в Ираке. Это был акт возмездия за совершенное по приказу президента США Дональда Трампа убийство главы КСИР, национального героя Ирана, генерала Касема Сулеймани. Ранее в совете нацбезопасности страны рассказали, что приготовили 13 вариантов мести за смерть своего военачальника. Не исключено, что удар по украинскому авиалайнеру стал ответом на антиамериканские действия Ирана минувшей ночью.

Источник: http://www.iarex.ru/news/73326.html